Velkolepá filmová podívaná režiséra Christophera Nolana dosáhla konečného prvenství v rámci takzvaných eRkových filmů. Tedy snímků, na které mohou diváci mladší sedmnácti let v USA zajít pouze v doprovodu dospělé osoby. Jeho tržby překonaly dosud vedoucí komiksovku Ryana Reynoldse. V českém prostředí se výraz eRkový film používá spíš jako přenesené označení pro film určený dospělému publiku, často právě kvůli násilí, sexuálnímu obsahu nebo vulgárnímu jazyku.
Propagační materiály Odyssey slibovaly epický zážitek. Nesmyslná kontroverze kolem obsazení zase hrozila, že snahu o adaptaci jednoho ze základních kamenů dobrodružného vyprávění zkomplikuje účelový review bombing. K tomu naštěstí nedošlo. Odyssea Christophera Nolana byla nejen hit, ale dokonce tak velký hit, že pokořil dosavadního krále eRkových podívaných – komiksovku Deadpool & Wolverine.
Deadpool & Wolverine dlouho kralovali
Divoká směs populárních superhrdinů současnosti a komiksových bijců z časů před utvořením MCU v kinech vykřesala obdivuhodných 1,338 miliardy dolarů. Stala se tak nejúspěšnějším filmem s přístupností R, tedy snímkem, kterému nevadí prolitá krev nebo nějaký ten useknutý úd a děti se na něj nedostanou.
Deadpool i Wolverine jsou natolik populární postavy, že měly úspěch v podstatě garantovaný. Tím spíš, že se v počinu objevili téměř zapomenutí hrdinové, kteří přilákali diváky na nostalgický tón s účinností Sirén. Těžko si lze představit snímek, který by tento výsledek mohl trumfnout.
Nolanův epos překonal komiksovou konkurenci
Přesto se objevil film, jenž je prakticky tříhodinovou pomalou meditací o válečném traumatu a který výjevy známé ze sandálových dobrodružných filmů proměnil v ponurý horor. Tržby Odyssey se už pyšní číslem 1,448 miliardy dolarů.
Přístupnost filmů
Ryan Reynolds, jenž filmovou značku Deadpool prakticky vytvořil, sdílel na sociálních sítích příspěvek, v němž gratuluje celému štábu a obsazení k obřímu úspěchu. A nutno říci, že zaslouženě.
Pomohla hvězdná sestava i IMAX
Odysseji pomohla k úspěchu aura Nolana coby tvůrce, který se umí trefit do mainstreamu stejně jako do náročnějšího publika, atraktivní obsazení a hlavně příběh, který všichni znají i bez znalosti původního zdroje a chtějí ho vidět na plátně. Návštěvnost snímku zároveň nakoplo všeobecné povědomí o tom, jak důležité je film vidět v IMAX, což podpořilo pověst podívané, kterou je třeba vidět na co největším plátně. I proto je například o projekce v pražském IMAX stále enormní zájem.
Odyssea dál sbírá miliony
Od premiéry Odyssea prakticky jen sbírala úspěchy. První víkend utržila 123 milionů dolarů. Na domácí půdě pak ukořistila již 516 milionů dolarů a po světě 835 milionů dolarů.
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Nolanova Odyssea ukázala prostředníček on-line hejtrům. V kinech vyrazila za úspěchem
Pouze z kin IMAX přiteklo 354 milionů, velkolepý epos navíc stále neřekl poslední slovo a ještě nějaké ty dolary na konto jistě připíše. Od superhrdinského filmu Temný rytíř povstal je to navíc nejvýdělečnější snímek Christophera Nolana. Tomu se zkrátka říká úspěch po všech stránkách.