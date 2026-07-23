Nolanova Odyssea ukázala prostředníček on-line hejtrům. V kinech vyrazila za úspěchem

Metro.cz
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Odyssea navazuje na tradici „sandálových“ filmů a sleduje krále Odyssea (Matt...

Odyssea navazuje na tradici „sandálových“ filmů a sleduje krále Odyssea (Matt Damon), který se vrací domů po obléhání Tróje. | foto: UNIVERSAL PICTURES

Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
7 fotografií
Měla být obětí internetového bojkotu, místo toho ovládla kina. Odyssea Christophera Nolana překonala i ta nejoptimističtější očekávání a za jediný víkend vydělala 264 milionů dolarů. Nadšené reakce diváků navíc naznačují, že filmová cesta k miliardě může být teprve na začátku. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.

Přestože na některých filmových databázích narážela na předsudky a sbírala nejnižší hodnocení od lidí, kteří ji ani neviděli, v kinech debutující Odyssea hned o prvním víkendu potvrdila, že bude výrazným kulturním fenoménem.

Adaptace jedné z nejstarších literárních památek dala sebevědomě na odiv nadčasovost Homérova textu a především je každým coulem filmem Christophera Nolana, který má po světě miliony příznivců. Ti vzali kina útokem a ideologickému bojkotu navzdory utratili celkem 264 milionů dolarů – bez započtení inflace jde o vůbec nejlepší Nolanův debut v podobě snímku, který mnozí recenzenti považují za jeho nejlepší.

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On-line bojkot versus realita kin

Helena Trojská s tmavou tváří Lupity Nyong’o či obsazení transherce Elliota Page byly pro mnohé příliš, ačkoli Nolan ubezpečoval, že tyto debaty o kulturní a etnické inkluzivitě jsou v případě tři milénia starého a převážně mytologického příběhu bezpředmětné.

Matt Damon jako filmový Odysseus

Odyssea, která studio Universal Pictures přišla na 250 milionů dolarů a již Nolan dle svých slov mohl natočit jen díky úžasným výsledkům oscarového Oppenheimera, se poslední měsíce střetávala s on-line opovržením a předsudky, přičemž vlajkonošem vzpoury byl nejbohatší člověk světa a majitel sociální sítě X Elon Musk. Analytici a spousta běžných fanoušků tak s napětím očekávali, jak se tento nenávistný bojkot – hned zkraje otisknutý do záplavy nepravděpodobně nízkých hodnocení – promítne do toho nejdůležitějšího jazyka filmového průmyslu, tedy do řeči peněz.

Rekordní start a nadšené recenze

Ty zatím hovoří jednoznačně: 264 utržených milionů z celého světa značí nejsilnější Nolanův otvírák, ačkoli Temný rytíř povstal otevřel roku 2012 za 249 milionů, což by v současnosti dělalo 362 milionů dolarů.

Řecká epika o ithackém králi (Matt Damon), jenž se vzpírá božské vůli na desetileté fantastické cestě z trojské války, předčila i ta nejpozitivnější očekávání. Přestože na kritické recenze platilo až do premiéry embargo a speciální projekce pro influencery se nekonaly, což pochybovače utvrdilo v jejich předsudcích, Odyssea začala od svého plošného uvedení v 73 teritoriích a na více než 25 tisícovkách pláten sbírat převážně nadšené ohlasy.

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Na Rotten Tomatoes momentálně chválí 384 recenzí z 95 procent a diváci na téže stránce udělují dokonce 97 procent. Nolan je navíc zavedenou kulturní institucí a lidé na něj prostě chodí, což se výrazně potvrdilo i na tom nejdůležitějším, severoamerickém trhu.

Mladé publikum táhne film do čela roku

Za oceánem film za první tři dny vydělal 124,5 milionu dolarů a jedná se o třetí největší zámořský debut roku za pátým Toy Story a druhým Super Mariem – tedy pokračováními animovaných hitů pro celou rodinu. Mezi hranými premiérami Odyssea letos vede a stejně jako v případě senzační hororové Posedlosti ji v Severní Americe táhnou zejména mladší diváci, kteří sdílené internetové nenávisti nepodlehli.

Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
Matt Damon jako filmový Odysseus
7 fotografií

Polovinu tamního publika za první víkend dle statistik tvoří lidé ve věku 18 až 34 let. Mladá generace tedy letos znovuobjevuje kouzlo sdíleného filmového zážitku a nynější hollywoodská sezona má našlápnuto k tomu, aby poprvé od předpandemického roku 2019 generovala tržby přes deset miliard dolarů.

IMAX jako magnet i cesta k miliardě

Odyssea k tomu snad nakonec přispěje očekávanou jednou miliardou, na kterou režisérův předchozí Oppenheimer nedosáhl jen těsně. Aktuální dílo má ovšem atraktivnější žánrové zasazení, hvězdnější obsazení a skvělá doporučení od seriózních magazínů.

Projekt navíc nese punc technické revoluce a jako první v historii byl kompletně natočen na kamery IMAX, které byly doteď komplikované svou váhou a vydávaným hlukem. Film byl uváděn v přibližně 440 těchto velkoplošných sálech včetně pražské Flory a prémiové formáty se v Severní Americe postaraly o 53 procent tržeb.

Kdy začne studio skutečně vydělávat?

Jedná se tedy o revolučně vnímaný snímek, který řada diváků bude chtít vidět opakovaně v různých formátech – někteří třeba teprve budou vážit dlouhou cestu do prozatím vyprodaných IMAX sálů. Už teď je nicméně obrovsky úspěšný a ve 48 zemích světa přinesl Nolanovi jeho nejlepší kariérní otvírák.

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Ekonomická odysea za zelenými čísly ovšem nekončí, jelikož Universal do projektu i s nákladnou reklamou napěchoval nejméně 375 milionů dolarů. Půlka tržeb zůstává kinům, takže studio začne počítat profit teoreticky až na 750 milionech dolarů. Tam se ale Odyssea skoro jistě doplaví už zanedlouho a režisér Nolan bude mít pro další projekt, který neplánuje vytvářet po dobu nejméně tří let, opět skoro bezmezná privilegia.

Nolan si dává po Odysseji pauzu

  • Režisér Christopher Nolan posílá do kin snímky každé dva až tři roky a zatím nikdy nestřelil kvalitou vedle. Etabloval se jako tvůrce chytrých a konstrukčně promyšlených velkofilmů, které zaujmou jak náročnějšího diváka, tak mainstreamové publikum.
  • Adaptace klasické epické básně připisované Homérovi bude nicméně na nějakou dobu poslední věc, kterou od Nolana uvidíme. Fantasy příběh byl pro něj totiž nebývale náročný na přípravu, a tak je potřeba si vzít čas na regeneraci.
  • „Myslím, že jsem narazil na limity své výdrže i výdrže všech ostatních,“ sdělil pro magazín Today. Přitom zdůraznil, že náročnost považoval za nezbytnou. „Mělo by to být náročné. Pokud se to náročné nezdá, neděláme to dobře,“ dodal.

Režisér Nolan potřebuje menší pauzu.

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