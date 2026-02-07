Mexická rodačka, po obou rodičích keňského původu, by v tom případě „zbavila Nolana integrity“ – domnívá se tak minimálně majitel sociální sítě X Elon Musk.
Elon Musk kritizuje možné obsazení
Heleny Trojské
Ne že by na Muskově uměleckém názoru nějak záleželo. Nejbohatší člověk světa, jehož na bývalém Twitteru sleduje přes 230 milionů lidí, ale může reprezentovat spoustu podobně smýšlejících konzervativců.
„Helena Trojská byla světlé pleti, blondýnka a ‚tvář, která vyslala na moře tisíc lodí‘, protože byla natolik krásná, že kvůli ní muži rozpoutali válku. Obsazení rolí, která činí samotnou premisu příběhu nesmyslnou, je přiznáním, že příběh nikdy nebyl tím hlavním, a je urážkou autora,“ uvedl v reakci na údajné obsazení Nyong’o jeden z uživatelů sítě X, čímž upoutal pozornost majitele Tesly, podle jehož odpovědi Christopher Nolan v takovém případě přichází o integritu.
Odyssea jako mýtus: historická přesnost
versus interpretace
Přímo ve vlákně pod příspěvkem se vyrojily opoziční názory, které primárně upozorňují na mytologický základ Homérova díla a s ním i „nejkrásnější ženy té doby“, která s trojským princem Paridem prchla z Menelaovy Sparty a zavdala tak příčinu k trojské válce. „Odyssea je mýtus. Neexistují žádné historické důkazy, že by Helena Trojská skutečně existovala, takže může být krásná v jakékoli barvě pleti. Obsazení krásné černošské herečky není v žádném případě v rozporu s tím, co bylo napsáno před tisíci lety,“ zní jeden z univerzálních argumentů.
„Chci, aby si všichni vygooglili, kdo byli rodiče Heleny Trojské, jak se setkali, jak spolu měli sex, jak se Helena narodila, pak se vrátili a zkusili se mnou mluvit o historické přesnosti s vážnou tváří,“ píše jiný uživatel.
Divácký komfort, precedent Troji
a další kontroverze
Moderní přecitlivělost je ale mocná a fanoušci se vehementně opřou o precedent v podobě blonďaté Diane Kruger, která si Helenu zahrála ve velkofilmu Troja z roku 2004. Toto ztvárnění je v kultuře momentálně zažité a Nolan by šel proti diváckému komfortu, který není radno narušovat. Hořké pilulky ostatně polykali také tvůrci hrané předělávky Malé mořské víly, v níž obsazení Afroameričanky Halle Bailey vyvolalo poprask, přestože Ariel je kompletně dílem fantasy.
Řada diváků by se obdobně postavila i proti Nyong’o, která je dávno oficiální součástí castingu Odyssey, jemuž vévodí v titulní úloze Matt Damon, následovaný hvězdami jako Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson nebo Anne Hathaway.
Nolanova Odyssea pod drobnohledem fanoušků
Snímek tak nebude mít až tak svrchované postavení, jak se možná očekávalo. I kdyby Helenu nakonec ztvárnila libovolná herečka bílé pleti, po vydání traileru se lidé opřeli také do prezentované „dobové“ zbroje, zejména v případě „Temného rytíře“ Agamemnona. Samotné obsazení je už nyní poměrně divoké – ve spotu z minulého týdne vystupuje mimo jiné raper Travis Scott ve svém hereckém debutu.
Dvaačtyřicetiletá Nyong’o byla roku 2014 zvolena nejkrásnější ženou světa časopisem People, hrála v marvelovském Black Pantherovi a naposledy byla k vidění v úspěšném hororu Tiché místo: První den.