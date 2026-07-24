Od kultovního Mementa přes Temného rytíře a Počátek až po oscarového Oppenheimera. Takhle nějak by se na Nolanovy filmy na streamovacích platformách v Česku koukalo nejlépe. Jeho první tři počiny - Following (1998), skvostné (a podle mnohých od Nolana vůbec nejlepší) Memento (2000) a Insomnia (2002) si však v rámci předplatného na žádné platformě aktuálně nepustíte. Proto je v přehledu níže budete hledat marně.
Snímky Christophera Nolana nesměly chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Batman začíná (2005) , Temný rytíř (2008) a Temný rytíř povstal (2012)
Předloni v květnu to bylo osmdesát pět let od vzniku Batmana, jednoho z nejslavnějších superhrdinů komiksové stáje DC. Temný rytíř či Křižák v plášti, jak se temnému bojovníkovi přezdívá, se pochopitelně postupem let vyvíjel a představil se také v několika odlišných alternativních verzích. Jak na stránkách barevných sešitů, tak na velkém plátně a v televizi. Nolanova batmanovská trilogie vyniká tím, že tvoří jeden ucelený příběh rozdělený do tří filmů. Každý díl má vlastní téma i konflikty, zároveň ale přirozeně navazuje na předchozí události a společně vytvářejí promyšlený oblouk Bruce Waynea od jeho zrodu jako Batmana až po závěrečné rozuzlení.
I díky tomu je trilogie dodnes považována za jednu z nejlepších komiksových adaptací všech dob. Na mě osobně byl ovšem Nolanův přístup, respektive jeho pojetí netopýřího muže, příliš praktické a tedy málo komiksové. Trojici Nolanovek o Batmanovi naleznete pěkně pohromadě na domovské platformě studia Warner. Bros. HBO Max.
Dokonalý trik (2006)
Nolanovka s nejvíc kulervoucí pointou? Hned po již zmíňovaném vynikajícím Mementu je to rozhodně mysteriózní kouzelnický thriller Dokonalý trik, který najdete na HBO Max. O tomto snímku se dlouhodobě hovoří jako o Nolanově nejpodceňovanějším filmu. Něco na tom asi bude. Po dějové stránce určitě. Na první pohled jde o příběh dvou soupeřících kouzelníků, ve skutečnosti ale režisér rozehrává fascinující hru s divákem, který stejně jako publikum na jevišti neustále hledá odpověď na otázku, kde končí iluze a začíná realita.
Díky skvělým výkonům Hugha Jackmana a Christiana Balea i chytré práci s vyprávěním je to jeden z těch snímků, které odhalí většinu svých tajemství až při opakovaném zhlédnutí. „Do you love me?“ „Not today.“
Počátek (2010) a Interstellar (2014)
Pokud bych měl vybírat nejlepší Nolanovku já, nejspíš bych lavíroval mezi těmito dvěma snímky. Počátek je fascinující skládačka, která diváka vtáhne do světa snů a pravidel, jež se neustále proměňují. Interstellar naopak spojuje velkolepé sci-fi s překvapivě silným emocionálním příběhem o rodině, čase a oběti.
Oba filmy dokonale ukazují, v čem je Christopher Nolan výjimečný. Dokáže spojit intelektuálně náročné nápady s velkolepou podívanou, aniž by zapomínal na výrazné postavy. Zatímco Počátek nutí diváky ještě dlouho po závěrečných titulcích přemýšlet nad tím, co vlastně viděli (o káče, která se přestává točit či nikoli mluvil svého času v mém okolí snad každý), Interstellar patří k těm filmům, které stejně silně fungují na milovníky sci-fi i konzervativní diváctvo. A právě proto se dodnes řadí mezi nejlepší sci-fi snímky 21. století.
Počátek najdete klasicky na HBO Max, Interstellar má s nějakého důvodu ve své knihovně také konkurenční Netflix
Dunkerk (2017), Tenet (2020)
a Oppenheimer (2023)
Trojice Nolanových nejnovějších filmů (Odyssea musí teď stranou) ukazuje, že se režisér nebojí neustále hledat nové výzvy. Na Dunkerk vám tu pět ódy nebudu. Snímek se mi nikdy z nějakého nepochopitelného důvodu nepovedlo dokoukat. Z toho, co jsem viděl a o snímku četl, je mi nicméně jasné, že režisér proměnil válečný snímek v napínavý závod s časem, kde minimum dialogů nahrazuje obraz, zvuk a neustálé napětí.
Tenet, na který jsme s kamarády svého času koukali s respirátory v rukou, protože COVID, pak posunul jeho oblibu v časových hrátkách na samotnou hranici srozumitelnosti. Snímek si většina lidí užije až při druhém nebo třetím zhlédnutí. A nedoporučuje se na něj koukat s někým byť jen trošičku nedovtipným.
I v Oppenheimerovi se režisérův styl plně projevuje, a to hned v úvodu snímku, v němž jako by se nedělo relativně nic tak zajímavého či zásadního. Několik postav o něčem mluví, odněkud někam se chodí nebo se někde sedí, popřípadě leží. Hlavním vypravěčem je tu však Nolan, takže se dočkáváme nejen odvážně strukturovaného vyprávění, ale také okamžitě pohlcujícího vizuálu. Skvělá kamera, subjektivní vnímání reality hlavního hrdiny i burácivá dramatická hudba, která proudí do divákových uší bez oddechu i během komorních scén. To je Nolan, jak ho máme rádi. Přitom to po scenáristické stránce zprvu vypadá, jako by měl mít snímek mnohem míň než avizované tři hodiny.
Plnohodnotnou recenzi na snímek jsem sepsal před třemi lety, a vy si ji můžete přečíst zde. Závěrem dodám, že zatímco na Dunkerk a Tenet se můžete opět mrknout na platformě HBO Max, Oppenheimer má domov na Netflixu.
Nolan si dává po Odysseji pauzu