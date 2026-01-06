Rulík míchá zlatý olympijský tým: 19 mistrů světa a návrat Hertla s Hronkem

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka.

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace | foto: MAFRA

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil v Praze nominaci na olympijské hry v Miláně. Mezi pětadvaceti vyvolenými figuruje hned 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.

Páta olympiáda

Zkušenosti má dodat především kapitán Roman Červenka. Čtyřicetiletý lídr národního týmu se chystá už na pátou olympiádu své bohaté kariéry. Rulík tak jasně ukázal, že vedle mladých hvězd sází i na osvědčené osobnosti kabiny.

Základ nominace přitom kouč oznámil už v polovině června. Tehdy odtajnil šestici hráčů, v níž nechyběly největší ofenzivní opory současného českého hokeje David Pastrňák a Martin Nečas. Nyní k nim přibylo dalších 19 jmen.

Třináct borců z NHL

Celkem třináct nominovaných působí v zámoří. Oproti zlatému mistrovství světa v Praze se do výběru dostali například obránce Filip Hronek nebo útočníci Tomáš Hertl a Radek Faksa.

Brankářskou trojici tvoří Lukáš Dostál, který byl oznámen už v první vlně, a nově také Karel Vejmelka s Danielem Vladařem. Lehké překvapení pak vyvolala jména obránců Jiřího Ticháčka a Tomáše Kudrátka.

Sestava není definitivní

Definitivní podobu kádru může Rulík ještě upravovat, už nyní je ale zřejmé, že český tým pojede do Milána s ambicemi navázat na loňský zlatý úspěch z domácího šampionátu.

Vizitky nominovaných hokejistů

Brankáři:
Lukáš DOSTÁL
Datum narození: 22. června 2000
Klub: Anaheim/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 11/0
Účast na velkých akcích: 2x MS (2022, 2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz

Karel VEJMELKA
Datum narození: 25. května 1996
Klub: Utah/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 23/0
Účast na velkých akcích: 4x MS (2022-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; 2x vítěz extraligy (2017-18)

Daniel VLADAŘ
Datum narození: 20. srpna 1997
Klub: Philadelphia/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 5/0
Účast na velkých akcích: 1x MS (2025)
Úspěchy: -

Obránci:
Radko GUDAS
Datum narození: 5. června 1990
Klub: Anaheim/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 46/4
Účast na velkých akcích: 4x MS (2017-19, 2024), 1x OH (2014)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Filip HRONEK
Datum narození: 2. listopadu 1997
Klub: Vancouver/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 55/7
Účast na velkých akcích: 5x MS (2018-19, 2021-22, 2025)
Úspěchy: MS 2022 - bronz

Michal KEMPNÝ
Datum narození: 8. září 1990
Klub: Sparta Praha
Počet reprezentačních startů/gólů: 100/10
Účast na velkých akcích: 5x MS (2016-17, 2022-24), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; vítěz Stanley Cupu 2018

Tomáš KUNDRÁTEK
Datum narození: 26. prosince 1989
Klub: Třinec
Počet reprezentačních startů/gólů: 134/13
Účast na velkých akcích: 6x MS (2016-17, 2022-25), 2x OH (2018, 2022), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; 3x vítěz extraligy (2021-22, 2024)

Jan RUTTA
Datum narození: 29. července 1990
Klub: Ženeva/Švýcarsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 53/6
Účast na velkých akcích: 3x MS (2017, 2019, 2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato; 2x vítěz Stanley Cupu (2020-21)

Radim ŠIMEK
Datum narození: 20. září 1992
Klub: Liberec
Počet reprezentačních startů/gólů: 45/5
Účast na velkých akcích: 3x MS (2016-17, 2022)
Úspěchy: MS 2022 - bronz; vítěz extraligy 2016

David ŠPAČEK
Datum narození: 18. února 2003
Klub: Iowa/AHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/1
Účast na velkých akcích: 2x MS (2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MSJ 2023 - stříbro

Jiří TICHÁČEK
Datum narození: 30. ledna 2003
Klub: Oulu/Finsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 31/0
Účast na velkých akcích: 1x MS (2025)
Úspěchy: MSJ 2023 - stříbro

Útočníci:
Roman ČERVENKA
Datum narození: 10. prosince 1985
Klub: Pardubice
Počet reprezentačních startů/gólů: 218/64
Účast na velkých akcích: 12x MS (2009-11, 2014-18, 2022-25), 4x OH (2010, 2014, 2018, 2022), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2010 a 2024 - zlato, MS 2011 a 2022 - bronz; vítěz extraligy 2008, vítěz KHL 2015

Radek FAKSA
Datum narození: 9. ledna 1994
Klub: Dallas/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/2
Účast na velkých akcích: 3x MS (2016, 2018-19), 1x SP (2016)
Úspěchy: -

Jakub FLEK
Datum narození: 24. prosince 1992
Klub: Brno
Počet reprezentačních startů/gólů: 107/28
Účast na velkých akcích: 5x MS (2021-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; vítěz extraligy 2025

Tomáš HERTL
Datum narození: 12. listopadu 1993
Klub: Vegas/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 49/6
Účast na velkých akcích: 4x MS (2013-15, 2022)
Úspěchy: MS 2022 - bronz

David KÄMPF
Datum narození: 12. ledna 1995
Klub: Vancouver/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/5
Účast na velkých akcích: 3x MS (2022, 2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz

Ondřej KAŠE
Datum narození: 8. listopadu 1995
Klub: Litvínov
Počet reprezentačních startů/gólů: 16/4
Účast na velkých akcích: 1x MS (2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Dominik KUBALÍK
Datum narození: 21. srpna 1995
Klub: Zug/Švýcarsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 102/42
Účast na velkých akcích: 5x MS (2018-19, 2021, 2023-24), 1x OH (2018)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Martin NEČAS
Datum narození: 15. ledna 1999
Klub: Colorado/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 21/7
Účast na velkých akcích: 3x MS (2018, 2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

