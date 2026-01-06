Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

David Halatka
Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka.

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace | foto: MAFRA

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil v Praze nominaci na olympijské hry v Miláně. Mezi pětadvaceti vyvolenými figuruje hned 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.

Páta olympiáda

Zkušenosti má dodat především kapitán Roman Červenka. Čtyřicetiletý lídr národního týmu se chystá už na pátou olympiádu své bohaté kariéry. Rulík tak jasně ukázal, že vedle mladých hvězd sází i na osvědčené osobnosti kabiny.

Základ nominace přitom kouč oznámil už v polovině června. Tehdy odtajnil šestici hráčů, v níž nechyběly největší ofenzivní opory současného českého hokeje David Pastrňák a Martin Nečas. Nyní k nim přibylo dalších 19 jmen.

Třináct borců z NHL

Celkem třináct nominovaných působí v zámoří. Oproti zlatému mistrovství světa v Praze se do výběru dostali například obránce Filip Hronek nebo útočníci Tomáš Hertl a Radek Faksa.

Brankářskou trojici tvoří Lukáš Dostál, který byl oznámen už v první vlně, a nově také Karel Vejmelka s Danielem Vladařem. Lehké překvapení pak vyvolala jména obránců Jiřího Ticháčka a Tomáše Kudrátka.

Sestava není definitivní

Definitivní podobu kádru může Rulík ještě upravovat, už nyní je ale zřejmé, že český tým pojede do Milána s ambicemi navázat na loňský zlatý úspěch z domácího šampionátu.

Vizitky nominovaných hokejistů

Brankáři:
Lukáš DOSTÁL
Datum narození: 22. června 2000
Klub: Anaheim/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 11/0
Účast na velkých akcích: 2x MS (2022, 2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz

Karel VEJMELKA
Datum narození: 25. května 1996
Klub: Utah/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 23/0
Účast na velkých akcích: 4x MS (2022-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; 2x vítěz extraligy (2017-18)

Daniel VLADAŘ
Datum narození: 20. srpna 1997
Klub: Philadelphia/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 5/0
Účast na velkých akcích: 1x MS (2025)
Úspěchy: -

Obránci:
Radko GUDAS
Datum narození: 5. června 1990
Klub: Anaheim/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 46/4
Účast na velkých akcích: 4x MS (2017-19, 2024), 1x OH (2014)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Filip HRONEK
Datum narození: 2. listopadu 1997
Klub: Vancouver/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 55/7
Účast na velkých akcích: 5x MS (2018-19, 2021-22, 2025)
Úspěchy: MS 2022 - bronz

Michal KEMPNÝ
Datum narození: 8. září 1990
Klub: Sparta Praha
Počet reprezentačních startů/gólů: 100/10
Účast na velkých akcích: 5x MS (2016-17, 2022-24), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; vítěz Stanley Cupu 2018

Tomáš KUNDRÁTEK
Datum narození: 26. prosince 1989
Klub: Třinec
Počet reprezentačních startů/gólů: 134/13
Účast na velkých akcích: 6x MS (2016-17, 2022-25), 2x OH (2018, 2022), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; 3x vítěz extraligy (2021-22, 2024)

Jan RUTTA
Datum narození: 29. července 1990
Klub: Ženeva/Švýcarsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 53/6
Účast na velkých akcích: 3x MS (2017, 2019, 2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato; 2x vítěz Stanley Cupu (2020-21)

Radim ŠIMEK
Datum narození: 20. září 1992
Klub: Liberec
Počet reprezentačních startů/gólů: 45/5
Účast na velkých akcích: 3x MS (2016-17, 2022)
Úspěchy: MS 2022 - bronz; vítěz extraligy 2016

David ŠPAČEK
Datum narození: 18. února 2003
Klub: Iowa/AHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/1
Účast na velkých akcích: 2x MS (2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MSJ 2023 - stříbro

Jiří TICHÁČEK
Datum narození: 30. ledna 2003
Klub: Oulu/Finsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 31/0
Účast na velkých akcích: 1x MS (2025)
Úspěchy: MSJ 2023 - stříbro

Útočníci:
Roman ČERVENKA
Datum narození: 10. prosince 1985
Klub: Pardubice
Počet reprezentačních startů/gólů: 218/64
Účast na velkých akcích: 12x MS (2009-11, 2014-18, 2022-25), 4x OH (2010, 2014, 2018, 2022), 1x SP (2016)
Úspěchy: MS 2010 a 2024 - zlato, MS 2011 a 2022 - bronz; vítěz extraligy 2008, vítěz KHL 2015

Radek FAKSA
Datum narození: 9. ledna 1994
Klub: Dallas/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/2
Účast na velkých akcích: 3x MS (2016, 2018-19), 1x SP (2016)
Úspěchy: -

Jakub FLEK
Datum narození: 24. prosince 1992
Klub: Brno
Počet reprezentačních startů/gólů: 107/28
Účast na velkých akcích: 5x MS (2021-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz; vítěz extraligy 2025

Tomáš HERTL
Datum narození: 12. listopadu 1993
Klub: Vegas/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 49/6
Účast na velkých akcích: 4x MS (2013-15, 2022)
Úspěchy: MS 2022 - bronz

David KÄMPF
Datum narození: 12. ledna 1995
Klub: Vancouver/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 24/5
Účast na velkých akcích: 3x MS (2022, 2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato, MS 2022 - bronz

Ondřej KAŠE
Datum narození: 8. listopadu 1995
Klub: Litvínov
Počet reprezentačních startů/gólů: 16/4
Účast na velkých akcích: 1x MS (2024)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Dominik KUBALÍK
Datum narození: 21. srpna 1995
Klub: Zug/Švýcarsko
Počet reprezentačních startů/gólů: 102/42
Účast na velkých akcích: 5x MS (2018-19, 2021, 2023-24), 1x OH (2018)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Martin NEČAS
Datum narození: 15. ledna 1999
Klub: Colorado/NHL
Počet reprezentačních startů/gólů: 21/7
Účast na velkých akcích: 3x MS (2018, 2024-25)
Úspěchy: MS 2024 - zlato

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Společnost Marservis podle vedení města Chodov neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním kvůli vlastnictví infrastruktury nutné k vytápění. Řekl to v úterý starosta Patrik Pizinger, podle něhož to...

6. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Přestavba sportovní haly v Turnově za 218 milionů začne na konci ledna

ilustrační snímek

Kompletní přestavba sportovní haly v Turnově za 218 milionů korun bez daně začne na konci ledna. Znovu v provozu by měla být od září příštího roku. Novinářům...

6. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Našlápnutý rok v kultuře čeká letos Brno i celou jižní Moravu. Chystá se záplava koncertů, festivalů a netradičních akcí, které potěší oko, sluch, duši i mozek.

6. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Vědci experimentují s okřehkem a vesnovkou, mají vynikající výživové hodnoty

ilustrační snímek

Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně se vědci snaží kontrolovaně pěstovat okřehek a vesnovku. Planě rostoucí rostliny mají vysoký obsah některých...

6. ledna 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Policie ocenila zachránce, kteří přivolali pomoc unesenému chlapci ze Zlínska

ilustrační snímek

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z...

6. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídne uctění památky i premiéru Mikysky

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

6. ledna 2026  17:10

Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...

6. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Libereckými vědeckými parky iQLandia a iQPark prošlo loni 485.000 návštěvníků

ilustrační snímek

Libereckými vědeckými parky iQLandia a iQPark prošlo loni 485.000 návštěvníků, meziročně je to zhruba o dvě procenta méně. Pozitivní vývoj zaznamenal iQPark...

6. ledna 2026  15:25

Na přejezdech ve Zlínském kraji loni zemřeli dva lidé, předloni byli čtyři

ilustrační snímek

Na železničních přejezdech ve Zlínském kraji loni zemřeli dva lidé, předloni byli čtyři. Počet nehod na přejezdech meziročně klesl ze 16 na čtyři. Jeden člověk...

6. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Požár na pražském sídlišti, hasiči evakuovali celý panelák

Požár v úložném prostoru v panelovém domě v ulici Jílovská, Praha 4. (6. ledna...

K požáru v úložném prostoru panelového domu v Praze 4 dnes odpoledne vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň poplachu a celý dům v Jílovské ulici na sídlišti Lhotka evakuovali. Při incidentu se...

6. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:54

Ornitolog Beran: Ptáci zvládají chlad dobře, když mají dostatek potravy

ilustrační snímek

Ptáci v Česku zvládají běžný chlad dobře, pokud mají dostatek potravy, řekl ČTK ornitolog Václav Beran z ústeckého muzea. Do krmítek radí dávat slunečnici....

6. ledna 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Jablonec a Česká Lípa nabízejí lidem bez domova tzv. horké židle

ilustrační snímek

Nezisková organizace Naděje v Jablonci nad Nisou umožňuje od dnešní noci lidem bez domova přečkat mrazy i v denním nízkoprahovém centru na takzvaných horkých...

6. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

