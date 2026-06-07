Nonstop linkám pro rodiny v krizi hrozí zánik. Odborníci varují před kolapsem systému

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:00
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Provozovatel dvou celostátních krizových linek varuje před možným koncem svých služeb. Nezisková organizace upozorňuje, že kvůli chybějícím milionům může být už na podzim nucena výrazně omezit provoz. Ministerstvo ale vidí situaci jinak. Resort tvrdí, že financování bylo navýšeno a o ukončení služeb nemá žádné indicie.

116 000 či 116 123. Obě linky jsou potřeba. | foto: Profimedia.cz

Na dvojici krizových telefonních linek – Linku první psychické pomoci a Linku pro rodinu a školu denně volají desítky dětí i dospělých v krizi. Tým specializovaných odborníků z řad psychologů a sociálních pracovníků zde každý den pomáhá řešit sebevražedné myšlenky, bolestné ztráty, panické stavy i chvíle, kdy už člověk neví, komu jinému zavolat. Pokud by došlo k jejich zániku, podle odborníků by tento prostý fakt okamžitě vyvolal krizi v dalších sektorech. Mimo jiné by lidé v akutních psychických krizových situacích zatěžovali „klasické“ tísňové linky 112 a 155. A tím by mohli blokovat kapacity pro lidi v bezprostředním ohrožení života.

Miliony chybí

Podle zástupců neziskovky Cesta z krize, která obě zmiňované linky provozuje, to ovšem nyní vypadá s dalším provozem bledě. Podle nich chybí základní prostředky na to, aby mohly dál fungovat.

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„Ve zkratce se stalo to, že jsme neziskovka z většiny dotovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Pro letošek trvalo kvůli volbám rozhodování o penězích tradičně dost dlouho, a pár týdnů nazpět jsme se tak dozvěděli, že dostaneme zhruba 85 procent částky, o kterou žádáme. V praxi to znamená, že nám chybí asi 2,5 milionu na provoz linek,“ říká pro deník Metro psycholog Marek Mičke. Bez finanční pomoci podle něj i dalších zástupců neziskovky nepůjde obě linky udržet při životě ani do konce roku. „Během podzimu budeme muset drasticky omezit provoz a na konci roku ho úplně ukončit. Ze všech sil tomu chceme zabránit. Od MPSV máme neurčitý příslib, že nám možná ještě něco dají, ale to budeme vědět až koncem prázdnin,“ dodává pro Metro Mičke, podle kterého linka ročně řeší přes 12,5 tisíce hovorů.

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„Pomáháme řešit úzkosti, sebevraždy, psychické obtíže a tak. Odkazují na nás aplikace Záchranka a Nepanikař, ministerstvo vnitra ve svém krizovém rozcestníku pomoci, Správa železnic dává naše číslo na nebezpečné železniční přejezdy a 112 nám přepojuje hovory s klienty se sebevražednými myšlenkami,“ vysvětluje Mičke.

Linky mluví o konci, ministerstvo ne

Celkový výpadek financování je letos podle slov zástupců Cesty z krize již zmiňovaných zhruba 2,5 milionu korun. Část chce neziskovka pokrýt skrze granty a firemní partnery. Ve veřejné sbírce se nyní také snaží získat 750 tisíc korun, které mají pomoci udržet provoz linek v nejkritičtějším období. Zatím vybrali zhruba 85 tisíc korun, a to od 78 lidí. Ačkoliv se na webu darujme.cz lze dočíst, že zástupci neziskové organizace apelují na příslušná ministerstva a intenzivně komunikují se státní správou, z vyjádření zástupců MPSV vyplývá, že je ještě na čem zapracovat.

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„Uvědomujeme si význam nonstop krizových linek a jejich důležitou roli v systému krizové psychologické pomoci. V tuto chvíli však nemáme žádnou indicii o tom, že by poskytovatel sociálních služeb chtěl nebo reálně uvažoval o ukončení provozu těchto linek. MPSV je však i nadále připraveno s poskytovatelem komunikovat a společně pracovat na dalším postupu tak, aby byla dostupnost krizové pomoci zachována v co nejvyšší možné míře,“ uvádějí pro deník Metro zástupci Odboru komunikace MPSV.

V dotaci problém není?

Poskytovatel sociálních služeb Cesta z krize obdržel podle ministerstva pro letošní rok dotaci na základě platné metodiky, a to včetně patnáctiprocentního koeficientu navýšení.

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„Dotace byla u obou služeb oproti roku 2025 navýšena přibližně o tři procenta. MPSV s poskytovatelem komunikovalo parametry financování i nastavení rozpočtu v souvislosti s připravovanou sítí B (zjednodušeně – nový systém financování a rozdělení celostátních a nadregionálních sociálních služeb, pozn. redakce). Zároveň byl informován, že MPSV bude v průběhu roku vyhodnocovat možnosti případného dofinancování podle rozpočtových možností a dostupných zdrojů,“ píší zástupci Odboru komunikace MPSV.

Co je síť B

  • Síť B je připravovaný systém, který má nastavit nový způsob financování celostátních a nadregionálních sociálních služeb, jako jsou krizové linky nebo specializované poradenské služby.
  • Jeho cílem je vymezit, které služby mají celostátní význam, a zajistit jim stabilnější a předvídatelnější financování než dosud, kdy jsou často závislé na kombinaci státních dotací, krajských příspěvků a dalších zdrojů. Jde zatím o plánovaný systém, který není plně zavedený.
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