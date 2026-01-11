Norimberk: Film o historických procesech s Russell Crowem přináší silné výkony a autentické záběry

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:10
Skutečné norimberské procesy probíhaly v Justičním paláci v německém Norimberku. Kvůli těm filmovým američtí filmaři vytvořili kopii těchto prostor, a to téměř jedna ku jedné. Vyrazíte na historickou novinku do kina?
Stísněné místnosti, minimum akce a dlouhé dialogy vycházející z archivních záznamů. Přesně na to sází historické drama Norimberk, které vstoupí do českých kin už tento čtvrtek. Film se vrací na místo, kde se po druhé světové válce psaly dějiny – do soudní síně, již tehdy se zatajeným dechem sledoval celý svět.

Hotovo za tři měsíce

Přestože se natáčelo pouhé tři měsíce, vzniklo podle tvůrců ambiciózního snímku i díky důkladné přípravě a precizním hereckým výkonů dílo, které svou atmosférou odpovídá velikosti tématu, jemuž se věnuje. Film, který kromě samotných soudních procesů přináší i ne příliš známou dějovou linku, divákům představí amerického armádního psychiatra Douglase Kelleyho (Rami Malek). Ten má za úkol posoudit duševní stav nacistických pohlavárů včetně Hermanna Göringa (Russell Crowe).

Většina děje se odehrává v uzavřených interiérech – v soudní síni, ve vězeňských celách a v místnostech určených k výslechům. Tvůrci se přitom záměrně vyhýbali technickým zjednodušením.

„Při natáčení se často odstraňují stěny, aby se do prostoru vešly kamery. Tady jsme ale všechno nechali v původní podobě, což vytvářelo velmi stísněnou, až klaustrofobickou atmosféru,“ popsal Malek v rozhovoru způsob, jakým tvůrci budovali napětí na place.

Ticho v soudní síni

Oproti poněkud komornímu prostředí cel a výslechových místností vyniká atmosféra soudní síně, kde se pompézní vystupování Göringa a verbální přestřelky střídají se strategickým tichem a autentickými záběry z koncentračních táborů.

Právě zde se natáčela i jedna z nejnáročnějších scén celého filmu -rozsáhlý dialog mezi Göringem a americkým prokurátorem Robertem Jacksonem (Michael Shannon).

Kámoši z Kryptonu

Režisér James Vanderbilt ji původně plánoval točit tři dny – šlo o zhruba dvacet stran dialogu. Už při přípravě ale bylo jasné, že herci mají jinou představu. Trvali na tom, že scénu odehrají v jediném dni. A když režisér namítl, že jde o extrémně dlouhý dialog, Crowe tento nadlidský úkol žertovně obhájil větou „Michael a já jsme z Kryptonu“, čímž odkázal na film Muž z oceli (2013), kde si Crowe i Shannon zahráli rodáky ze Supermanovy rodné planety.

Výsledkem je pětadvacetiminutová scéna bez střihu, jejíž dialogy vycházejí přímo z archivních soudních přepisů – herci se proto museli držet textu slovo od slova.

„Byl to pravděpodobně jeden z nejnáročnějších, nejvíc vzrušujících a nejsilněji rezonujících dnů, jaké jsem kdy na filmovém place zažil,“ uvedl v rozhovoru Russell Crowe. Scéna dobře utkvěla v paměti i Vanderbiltovi. „Po prvním záběru celý soudní sál začal spontánně tleskat. Za celý život jsem nic takového nenatočil a upřímně, nemyslím si, že se mi to ještě někdy poštěstí.“

Role si vybírá svou daň

Režisér se k výkonu herců vrací opakovaně, zvlášť v souvislosti s Crowem. „Russell Crowe je jeden z hlavních důvodů, proč tenhle film vůbec existuje,“ říká Vanderbilt.

Horor Uzel zla (2025) nově přistál na Oneplay. Neurazí vás, ale možná u něj usnete

Herec se podle něj do projektu ponořil naplno a přípravě věnoval mimořádné množství času. Cestoval po Německu, navštěvoval místa spojená s Göringovým dětstvím a detailně studoval archivní materiály. Sám Crowe přitom otevřeně přiznává, že taková práce si vybírá svou daň. „Není to mentální prostor, ve kterém by člověk chtěl dlouhodobě žít,“ uvedl k roli.



