Do Prahy míří obchod plný hitů z TikToku. Normal otevře hned dvě prodejny

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  8:00aktualizováno  14. srpna 18:15
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Dánský řetězec Normal otevřel 14. srpna 2026 druhou pražskou pobočku. Po Floře...

Dánský řetězec Normal otevřel 14. srpna 2026 druhou pražskou pobočku. Po Floře dorazil i do Galerie Butovice a ani tentokrát se otevření neobešlo bez front. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Dánský řetězec Normal otevřel 14. srpna 2026 druhou pražskou pobočku. Po Floře...
Dánský řetězec Normal otevřel 14. srpna 2026 druhou pražskou pobočku. Po Floře...
Dánský řetězec Normal otevřel 14. srpna 2026 druhou pražskou pobočku. Po Floře...
Po otevření pobočky na Floře bude následovat otevření v Galerii Butovice.
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Dánský řetězec Normal, za kterým se na Slovensku tvořily fronty, přichází do Česka. První prodejnu otevře 12. srpna v Atriu Flora, druhou o dva dny později v Galerii Butovice. Nabídne kosmetiku, sladkosti i zahraniční a virální produkty známé z TikToku a Instagramu za nízké ceny.

Nákupy kosmetiky už dávno neurčují pouze televizní reklamy a lesklé stránky časopisů. Stále častěji rozhoduje TikTok, Instagram a doporučení influencerů. Produkt, o kterém ještě ráno téměř nikdo nevěděl, může být večer vyprodaný. Právě na zvědavosti, rychle se měnících trendech a radosti z nečekaného úlovku staví dánský řetězec Normal.

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V zahraničí si získal popularitu jako místo, kde se vedle běžné drogerie dají objevit produkty, které zákazníci znají především ze sociálních sítí nebo z dovolených. Letos na jaře vstoupil také na Slovensko a otevření jeho první bratislavské prodejny doprovodila dlouhá fronta. Nyní stejný koncept přichází k nám.

Drogerie, cukrovinky i zahraniční vychytávky

Normal může na první pohled připomínat klasickou drogerii, jeho nabídka je ale podstatně pestřejší. Nechybějí prací a čisticí prostředky, domácí potřeby, nápoje, cukrovinky ani sezonní zboží. Vedle produktů dostupných také v běžných českých drogeriích však Normal nabízí zahraniční varianty známých výrobků, méně rozšířené značky a zboží, které se do tuzemských obchodů standardně nedostává.

Po otevření pobočky na Floře bude následovat otevření v Galerii Butovice.

Právě pocit, že zákazník může narazit na něco neokoukaného, je jedním z hlavních lákadel řetězce. Normal nabídku průběžně obměňuje a každý týden do ní přidává nové produkty. Konkrétní virální úlovek proto nemusí být k dostání při každé návštěvě.

Co letí na TikToku

Velkou pozornost získává v zahraničních prodejnách Normal kosmetika inspirovaná aktuálními trendy ze sociálních sítí. Platformu TikTok momentálně ovládá především péče zaměřená na hydrataci a obnovu kožní bariéry. Uživatelé vyhledávají séra, pleťové mlhy, jemné čisticí přípravky, masky a krémy s ceramidy, niacinamidem nebo kyselinou hyaluronovou. Pokračuje také obliba korejské a japonské kosmetiky.

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V kurzu jsou produkty slibující efekt takzvané glass skin, tedy dokonale hydratované a rozzářené pleti. Patří mezi ně plátýnkové a hydrogelové masky, esence, lehká séra, čisticí oleje nebo noční péče. Na sociálních sítích bodují rovněž produkty se šnečím mucinem, pupečníkem asijským či rýžovými výtažky.

Mezi kosmetické hity patří také lesklé oleje a masky na rty, tělové spreje se sladkými gurmánskými vůněmi, vlasová séra a masky nebo cenově dostupné alternativy dražších produktů. Jaké konkrétní značky a virální novinky se objeví v českých pobočkách, ale ukážou až první dny provozu.

Nákupní labyrint podporuje objevování

Normal se od klasických drogerií liší také uspořádáním prodejny. Regály vytvářejí pevně vedenou trasu, která zákazníka postupně provede kolem většiny vystaveného sortimentu. Zkrátit si cestu přímo k požadovanému oddělení proto nemusí být tak snadné jako v supermarketu.

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Podobný princip znají Češi například z IKEA nebo Flying Tiger Copenhagen. V Normalu je však okruh kompaktnější a za jednotlivými zatáčkami se střídají různé kategorie, stojany s novinkami a cenově zvýrazněné produkty. Obchod tím podporuje objevování zboží, ale také impulzivní nákupy. Člověk si jde pro zubní pastu a u pokladny může skončit s pleťovou maskou, zahraničními sladkostmi a novým čisticím prostředkem.

Řetězec navíc pracuje s trvale nízkými cenami, nikoli s pravidelnými slevovými akcemi nebo věrnostními programy. Právě spojení známých značek, zahraničních novinek a cenově dostupných drobností mu umožňuje soupeřit nejen s klasickými drogeriemi, ale také s diskonty Action, TEDi či Pepco.

První zákazníky čekají dárky

První česká prodejna Normal otevře dnes v 8 hodin v obchodním centru Atrium Flora na pražských Vinohradech. Řetězec si pro návštěvníky připravil program, který může před obchod přilákat podobný dav jako při jeho vstupu na slovenský trh.

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Prvních tisíc zákazníků získá dárkový balíček. Deset nejrychlejších lidí ve frontě navíc dostane nákupní kartu v hodnotě 732 korun. Součástí otevření mají být ochutnávky, soutěž o celou paletu produktů i možnost vyhrát speciální „TADAAA lístek“ v hodnotě 8 146 korun.

Česká expanze přitom nebude stát pouze na jedné prodejně. Už v pátek má následovat druhá pobočka v Galerii Butovice.

Levné „všehochutě“ dobývají Česko

Normal není jediným zahraničním řetězcem, který v poslední době zkouší uspět u českých zákazníků. Například loni v červnu vstoupil na tuzemský trh německý Woolworth. První obchod otevřel v Třebíči a postupně zamířil do dalších měst včetně Hradce Králové. Nabízí domácí potřeby, oblečení, hračky, dekorace, drogerii i potřeby pro domácí mazlíčky.

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Dalším přírůstkem má být malajsijský diskont MR. D.I.Y., který prodává potřeby pro domácnost a kutily, drobnou elektroniku, papírnictví i sezonní zboží. První českou prodejnu plánuje v ostravském Foru Nová Karolina a do budoucna počítá s rozsáhlejší sítí obchodů.

Do Česka míří i řetězec MR.D.I.Y.

Na český trh se chystají i další značky. Německý Müller chce konkurovat zavedeným drogeriím širokým sortimentem kosmetiky, hraček, papírnictví a domácích potřeb. Expanzi připravuje rovněž polská módní značka Ochnik a mluví se i o příchodu italského řetězce OVS. Z gastronomických konceptů mají Česko v hledáčku například Krispy Kreme, Dave’s Hot Chicken nebo berlínský Burgermeister.

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