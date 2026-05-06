Americká filmová akademie brzy oslaví 100. výročí prvního udílení svých Oscarů, které ušly kus cesty stejně jako průmysl, jehož umění od roku 1928 oceňují. Uplynulý 98. ceremoniál vůbec poprvé vyznamenal castingové režiséry a jubilejní stý ročník konečně neopomene ani nejlepší kaskadérský design. Akademie modernizuje stále vehementněji a také pro nadcházející 99. ročník si nově připravila pár aktualizací, které se týkají například maximálního povoleného počtu nominací pro jediného herce či herečku a síta pro výběr mezinárodních filmů.
Nová pravidla pro nominace herců
I nadále bude možné narazit na remízové výsledky, což se právě letos událo teprve posedmé v historii – Oscara si pomyslně rozdělily dva nominované projekty v kategorii nejlepší krátkometrážní hraný film. Nově ale teoreticky může dojít také k tomu, že remíza nastane v papírovém duelu jediné, vícekrát nominované osobnosti. Akademie umožní konkrétně hercům a herečkám usilovat o více nominací v téže kategorii, takže nominovaní pak mohou potenciálně sami sobě konkurovat, respektive zvýšit své šance na vítězství.
V jediném ročníku a ve shodné kategorii jsme už tutéž osobnost mohli v nominačních listinách zahlédnout dvakrát – například skladatel John Williams byl roku 1988 nominován za nejlepší původní hudbu k Čarodějkám z Eastwicku i k Říši slunce. Herci to ale dosud měli striktně omezené na jedinou možnost a studia podle toho musela taktizovat a tlačit svá želízka ke zlatým soškám strategicky.
Ve Warner Bros. třeba roku 2006 řešili, za který film udělat kampaň Leonardu DiCapriovi – jestli za Skrytou identitu, nebo Krvavý diamant. Dvakrát za hlavního herce jít nemohl, takže studio upřednostnilo jeho pozici v druhém zmíněném filmu a za Skrytou identitu protlačilo do vedlejší mužské kategorie Marka Wahlberga. Kate Winslet o dva roky později sklízela oscarové naděje za Nouzový východ i Předčítače, musela se však spokojit s jedinou nominací za druhý snímek – v jejím případě proměněnou.
Větší prostor pro živé herce a omezení AI
Leo i Kate by s čerstvým updatem příští rok mohli směle obsadit dvě místa v hlavních hereckých kategoriích, čímž by jejich šance ještě narostly. Akademie zkrátka hodlá dávat „živým“ hercům a herečkám víc prostoru a s tím souvisí další pravidlo, podle něhož budou za způsobilé k nominaci považovány pouze ty role, které jsou oficiálně uvedeny v titulcích filmu a které lidé prokazatelně ztvárnili se svým souhlasem. Umělá inteligence (AI) ostatně roztahuje křídla a stále víc respektovaných tvůrců včetně Stevena Soderbergha ji hodlá zvídavě prozkoumávat. Akademie rozhodně nebude zpřístupňovat nominace AI výtvorům a hercům, takže diskutovaná role zesnulého Vala Kilmera v dramatu As Deep as the Grave, byť schválená hercovou rodinou, to na Oscary určitě nedotáhne.
Změny v kategorii mezinárodního filmu
Změny nás čekají také pod kolonkou nejlepšího mezinárodního filmu, kam každá země každoročně směla zasílat svého jediného vyslance (předloni to u nás byly úspěšné Vlny, které málem pronikly mezi finální kvintet). Zahraniční trhy nyní mohou kvalifikovat víc domácích titulů, takže v ideálním světě by před dvěma lety k Vlnám přibyla ještě kritiky zbožňovanější Amerikánka. Neanglicky mluvené filmy se navíc budou moct kvalifikovat také vítězstvím na některém z šesti předních světových festivalů – jedná se o ten berlínský, Sundance, dále v Cannes, Pusanu, Torontu a v Benátkách. „Pole position“ si přitom nadále uzmou premianti z francouzské Riviéry, kde v minulých letech ocenili pozdější oscarové výherce jako Parazit či Anora. Vyřeší se ale i paradox upozaděných výherců tamní Zlaté palmy jako Anatomie pádu, kterou Francouzi nekvalifikovali pro nejlepší zahraniční film na úkor Umění jíst a milovat. Anatomie pádu přitom dostala pět jiných nominací včetně nejlepšího filmu roku a vyhrála za původní scénář.
Nové pojetí ocenění zahraničních filmů
Někdy se stává – jako v případě doma perzekvovaného Íránce Jafara Panahího – že země odmítne vlastního opozičního autora kvalifikovat. Panahího Drobnou nehodu tedy loni přátelsky nominovala třetí, francouzská strana. Zahraniční Oscar se tedy od příštího roku nebude udílet konkrétní zemi, nýbrž přímo filmu. Cenu na počest celého štábu převezme režisér, jehož jméno bude na sošce vyryté pod názvem filmu – po dohodě může být přidán i název státu.