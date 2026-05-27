Zapomeňte na klasické televizní seznamky. Nová reality show Are You The One? slibuje mnohem víc než jen romantiku u bazénu. Česká adaptace celosvětově úspěšného formátu MTV zavede dvacet nezadaných do luxusní vily v Thajsku, kde budou hledat nejen lásku, ale také správnou strategii. Ve hře totiž nebude jen chemie mezi soutěžícími, ale i vysoká finanční výhra.
Liší se od běžných seznamek
Nový dating experiment uvedou TV Prima a streamovací platforma prima+. Exkluzivní premiéra na prima+ proběhne už 8. června, televizní diváci se pořadu dočkají 10. června v televizi.
|
6 reality shows, které ve světě frčí, ale v Česku pořád chybí. Znáte je všechny?
Koncept pořadu se výrazně liší od běžných seznamek. Deset mužů a deset žen z Česka a Slovenska vstoupí do společné vily s jediným cílem – odhalit, kdo je jejich perfektní protějšek. Každému účastníkovi byl ještě před začátkem natáčení na základě odborné analýzy a kompatibility určen ideální partner. Identitu těchto dvojic ale nikdo nezná. Úkolem soutěžících bude během několika týdnů zjistit, kdo ke komu skutečně patří. Pokud se jim podaří správně sestavit všech deset párů, získají společnou finanční výhru. Právě spojení romantiky, psychologie a herní strategie udělalo z Are You The One? jeden z nejúspěšnějších seznamovacích formátů posledních let.
|
Pamatujete na Amerika hledá topmodelku? Dokument Netflixu otevírá debatu o reality shows
Emoce nebo logické propočty?
Soutěžící totiž často stojí před dilematem, zda dát na emoce, nebo na logické propočty. A právě to bývá zdrojem největších konfliktů i překvapivých zvratů. Natáčení probíhalo v luxusní vile s výhledem na moře v Thajsku. „Naším cílem není točit další romantickou selanku, kde se všichni drží za ruce při západu slunce. Chceme ukázat vztahy bez filtru. Účastníci budou dělat stejné chyby jako v reálném životě,“ uvedl ředitel R&E skupiny Prima Samo Jaško. Moderátory české verze budou bývalí účastníci reality show Love Island Gabriela Gášpárová a Petr Havránek. Dění v zákulisí divákům přiblíží influencerka Yenifer Cao.