Matky jako první vzor krásy. Jak ovlivňují sebevědomí a vztah k tělu svých dcer?

Tereza Šimurdová
  12:30
Matky mají zásadní vliv na to, jak jejich dcery vnímají krásu, vlastní tělo i sebevědomí. Nová studie ukazuje, že právě rodinné prostředí formuje první kosmetické návyky i přístup k péči o sebe, který se dál vyvíjí pod vlivem okolí a sociálních sítí.

Kromě rodiny hrají stále větší roli i sociální sítě, které ovlivňují ideály krásy i sebevnímání mladých dívek. | foto: Profimedia.cz

Den matek, který letos připadá na 10. května, není jen příležitostí poděkovat za péči, lásku a obětavost. Připomíná také zásadní roli matek při formování hodnot, které si dcery nesou po celý život, včetně vztahu ke kráse, vlastnímu tělu a sebevědomí.

Matky jako první „beauty“ vzory

Vztah ke kráse a vlastnímu tělu se podle nové britské studie společnosti Yonder Consulting formuje především v domácím prostředí. Výzkum mezi více než tisícovkou žen potvrzuje, že právě matka bývá prvním a nejdůležitějším vzorem, který ovlivňuje nejen vnímání krásy, ale i sebevědomí a každodenní péči o sebe.

Matky přitom aktivně vedou své dcery ke kosmetickým návykům už od útlého věku. Až 59 procent z nich uvádí, že děti seznamují s péčí o pleť velmi brzy. „Právě v tomto období je důležité předávat dětem jednoduché a srozumitelné návyky v oblasti péče, které nejsou založené na trendech, ale na dlouhodobé rovnováze a zdraví pokožky,“ říká Michaela Gorčíková, specialistka na vývoj produktů ze společnosti deNatura.cz.

Dospívání jako zlomový moment

Právě období dospívání se ukazuje jako klíčové pro budování vztahu ke kráse. Dívky si v této fázi osvojují návyky, které si často nesou i do dospělosti. Zároveň ale postupně dochází k oslabování vlivu matek.

„Matky hrají zásadní roli v raných letech, kdy formují návyky i sebevědomí svých dcer. Postupně ale přichází fáze, kdy dcery hledají vlastní cestu a vliv rodiny ustupuje,“ komentuje odbornice Kristen Earpová ze společnosti Yonder Consulting.

Sdílená kosmetika, sdílené zkušenosti

Silné pouto mezi matkami a dcerami se často promítá i do sdílení kosmetiky a společného objevování beauty produktů. Až 72 procent matek dívek ve věku 10 – 12 let potvrzuje, že si jejich dcery pravidelně půjčují jejich kosmetiku.

Fáze osamostatnění

  • Na druhou stranu, s přibývajícím věkem si dcery vytvářejí vlastní styl i preference a postupně se osamostatňují.
  • „Důležité je už v dospívání vést děti k pochopení základů péče o pleť, aby rozuměly jejím potřebám a dokázaly o ni pečovat šetrně a smysluplně,“ vysvětluje Gorčíková.

Zajímavým zjištěním je i opačný směr vlivu. Dcery totiž často inspirují své matky k objevování nových produktů. Zatímco ve věku 10 – 12 let seznamuje své matky s novinkami až 83 procent dívek, po 18. roce tento podíl klesá na 45 procent. „Ukazuje se, že vztah mezi matkou a dcerou v oblasti krásy je dynamický a proměňuje se v čase. Zároveň je to příležitost pro obě strany – matky mohou předávat zkušenosti a dcery přinášet nové podněty, což vytváří přirozený dialog mezi generacemi,“ dodává odbornice.

Sociální sítě jako nový konkurent

Vztah, který se vyvíjí

  • Výsledky studie ukazují, že vztah mezi matkou a dcerou v oblasti krásy není statický. Naopak se postupně proměňuje a přizpůsobuje věku i životní fázi.
  • Zatímco v dětství a dospívání mají matky zásadní vliv na formování návyků i sebevědomí, v pozdějších letech se vztah vyrovnává a mění v oboustrannou inspiraci. Právě tato dynamika může být klíčem ke zdravému a realistickému vnímání krásy napříč generacemi.

Vedle rodiny dnes stále výrazněji ovlivňují vnímání krásy také sociální sítě. Ty často nastavují nerealistické standardy, které mohou negativně působit na sebevědomí mladých dívek. Až 82 procent matek dcer ve věku 10 až 12 let přiznává obavy z tlaku, kterému jejich děti v online prostoru čelí. Odborníci proto zdůrazňují důležitost otevřené komunikace a rozvoje kritického myšlení. „Klíčem je naučit děti obsah nejen konzumovat, ale i zpochybňovat — ptát se, co nám skutečně dává a co nám naopak bere. Pomoci může i vědomý výběr profilů: místo nereálných ideálů sledovat ty, které ukazují autentické příběhy a podporují zdravý vztah k vlastnímu tělu,“ uzavírá Gorčíková.

Nejčtenější

