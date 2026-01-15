Nástup nových vlád je provázen řadou výměn v důležitých pozicích a ve firmách, které stát ovládá. Zatím se poslední „obětí“ personálních změn stal ředitel Lesů České republiky Dalibor Šafařík. Ministr zemědělství Martin Šebestyán ho odvolal ve středu.
„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ zdůvodnil svůj krok ministr Šebestyán. Letos plánuje šéf zemědělství i další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. Chce snížit počet úředníků ministerstva, podobně jako jiné resorty, o pět až deset procent. Plánuje také sloučit některé úřady.
Největší průvan ve Strakovce
Šebestyán tak jede v linii, kterou vyhlásila vítězná koalice již předtím, než byla nová vláda České republiky v prosinci 2025 jmenovaná. Ještě před Štědrým dnem 2025 avizoval premiér Andrej Babiš novou systemizaci na rok 2026. Vláda odklepla zrušení 322 pracovních míst, z toho 117 na Úřadu vlády ČR. Z loňských 643 zaměstnanců se jejich počet letos sníží na 543. Jedním z prvních rušených odborů na Úřadu vlády byl ten pro strategickou komunikaci.
Finance se vrátí do roku 2021
Například dvojministr Petr Macinka po jmenování do funkcí šéfa zahraničí a přírody ohlásil zrušení sekce ochrany klimatu. V resortu zahraničí se začalo hovořit o „vyhazovu“ šesti ze sedmi vrchních ředitelů.
Personální zásahy se nevyhýbají žádnému ministerstvu. Například v úřadu resortu práce a sociálních věcí zmizel odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí. Staronová ministryně financí Alena Schillerová plánuje vrátit počty a vůbec strukturu ministerstva do podoby kolem roku 2021.
Jednou z první „obětí“ změn byla Národní sportovní sportovní agentura (NSA). Poté, co sportovní záležitosti převzal nový místopředseda vlády Boris Šťastný, odvolal ihned předsedu NSA Ondřeje Šebka.
Bitva o služební zákon
Velkou nevoli mezi státními zaměstnanci vzbudil plán přeorat zcela stávající služební zákon, který byl přijatý v roce 2014 jako zákon o státní službě.
Ten byl po mnoha letech politických sporů přijatý především proto, aby se omezil politický tlak na úředníky, především vždy po volbách. Nový návrh, se kterým nyní přicházejí někteří poslanci současné vládní koalice, by měl podle nich usnadnit nejen přijímání, ale také propouštění úředníků ze státních služeb.
První republika
První republika přesně vymezovala práva a povinnosti úředníků.