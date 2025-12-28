Nové benefity pro zaměstnance. Firmy nabízejí i nocleh v kanceláři nebo možnost jít se vykřičet do sklepa

Benefitům vládnou stravenky, finanční bonusy a dovolená navíc. Zaměstnavatelé stále více nabízejí sabbatical, roste také nabídka v oblasti wellbeing. Přátelské prostředí patří mezi nejrychleji rostoucí položky v nabídkách firemních benefitů.

Spokojení zaměstnanci | foto: Aspen PR

Firmy v ČR zaměstnancům nejčastěji poskytují stravenky, finanční bonusy a dovolenou navíc. To je však v podstatě standard, tak zaměstnavatelé stále častěji řeší, čím lidi zaujmout. Nabízejí tak benefity zaměřené na sport, zdraví a další směry wellbeing, jako například masáže nebo snídaně na pracovišti. V ČR se začínají také více prosazovat zaměstnanecké akcie, které pomáhají zejména startupům a technologickým firmám.

Jaké benefity zaměstnanci opravdu chtějí

„Zaměstnanci si nejvíce cení finančních a praktických benefitů, jako jsou příspěvky na stravování a penzijní připojištění, dále pak nadstandardní dovolené a podpory zdraví například skrze multisport karty, privátní zdravotní péči nebo příspěvky na wellness. Stále žádanější jsou také flexibilní pracovní podmínky, včetně možnosti práce z domova (home office) a pružné pracovní doby, a různé formy rozvoje, jako jsou jazykové a odborné kurzy,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz a dodává: „Naše data za letošní rok ukazují, že první trojku mezi reálně nabízenými benefity stabilně tvoří stravenky, finanční bonusy a dovolená navíc, ale rychle sílí benefity, které posilují wellbeing, jako je nadstandardně přátelské pracovní prostředí.“

Klasiku doplňuje wellbeing

Stravenky jsou stále nejrozšířenějším benefitem. „V roce 2025 platí, že zaměstnavatel může poskytnout stravenky do 126,9 Kč na pracovní den, což odpovídá aktuálnímu stravenkovému paušálu, aniž by z této částky odváděl daně a pojištění. Zaměstnanec tak získává čistý příjem, který může přímo využít na stravování. Tento benefit je velmi praktický zejména pro rodiče, studenty nebo zaměstnance, kteří tráví velkou část dne mimo domov a nemají možnost si připravit vlastní jídlo,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Wellbeing – přátelské prostředí

Vedle stravenek, nápojů zdarma na pracovišti, příspěvků na sport se začíná rozšiřovat také wellbeing. Přátelské prostředí patří mezi nejrychleji rostoucí položky v nabídkách firemních benefitů. „Kromě vytvoření vstřícné atmosféry na pracovišti a nabídky benefitů zaměřených na zdravý životní styl či snazší skloubení soukromí a práce je důležitou součástí tohoto trendu i podoba firemních prostor s důrazem na kvalitu prostředí, ale také ekologii a udržitelnost,“ doplňuje Michal Černý ze společnosti Audiopro. „Moderní kanceláře pak řeší i zvukový komfort. Hluk totiž může negativně ovlivnit koncentraci na práci, produktivitu a dobrou atmosféru v kanceláři. Architekti proto stále častěji využívají technologii akustického designu.“

V případě potřeby zajít do sklepa

Firmy také nabízejí například benefit masáží na pracovišti. Každých 14 dní na pracoviště přicházejí maséři. Nabízejí také snídaně, motivují své zaměstnance, aby do práce přišli brzy.

„Snažíme se poskytovat benefity, které nejsou jen na papíře, ale lidem skutečně pomáhají v každodenní práci. Kromě těch klasických mají naši kolegové například možnost přenocovat přímo v kanceláři, zajít si během pracovní doby zacvičit do firemní tělocvičny, nebo se jít v případě potřeby doslova vykřičet do sklepa. I takové drobnosti podle nás přispívají k větší pohodě, uvolněnější atmosféře a zdravější firemní kultuře,“ říká Josef Jankovský, HR manažer společnosti Vuch.

Zaměstnanecké akcie jako přicházející trend

Zaměstnanecké akcie jsou v západní Evropě či USA v posledních letech populárním nástrojem zaměstnavatelů a HR manažerů. Začínají se také více prosazovat v České republice, firmy tak mění způsob motivace, která se od bonusu posunuje směrem k partnerství. Jsou jedním z nejúčinnějších motivačních nástrojů ve startupech a technologických firmách, ale nově je využívají i firmy z dalších sektorů.

Jak může fungovat zaměstnanecký akciový program v praxi, ukazuje i technologická společnost VARS BRNO, která svým zaměstnancům nabízí účast v mezinárodním programu mateřské skupiny VINCI. Zaměstnanci se mohou stát akcionáři za zvýhodněných podmínek – včetně získání prémiových akcií zdarma, výplaty dividend nebo úhrady všech poplatků firmou.

Nové benefity pro zaměstnance. Firmy nabízejí i nocleh v kanceláři nebo možnost jít se vykřičet do sklepa

