V Brně se chystá stavba moravského židovského muzea MEHRIN. Má připomínat tragické události holokaustu a následného ticha komunistické éry. Má představovat životní příběhy moravských Židů veřejnosti s využitím technologií 21. století. Projekt odstartoval na jaře 2019 z iniciativy brněnského spisovatele a nakladatele Martina Reinera. „Muzeum odkazuje na textilní průmyslovou historii Brna, na židovské rodiny tkalců, které se významně podílely na rozvoji města,“ popisují hlavní myšlenku architekti. Budoucí Moravské židovské muzeum bude v nové budově, která má vyrůst místo parkoviště u hotelu Grand. Jeho podobu mu dá vítěz mezinárodní architektonické soutěže – japonské studio Kengo Kuma & Associates.

V Praze se také hodně mluví o nové kulturní dominantě – Vltavské filharmonii. I za tímto návrhem stojí Dánové, konkrétně studio BIG. Autoři tvrdí, že bude srovnatelná s obdobnými koncertními sály v Evropě. Stupňovitá forma stavby umožní návštěvníkům volně vystoupat až na střechu a město vidět z výšky. Aktuální analytická studie ukazuje, že provoz budovy bude finančně soběstačný a do roku 2052 přinese 29 miliard korun do veřejných rozpočtů. Filharmonie by se měla stát centrem kulturního života města a má propojit břeh Vltavy s panoramatem Prahy.

Před pár lety se tady těžilo uhlí, v budoucnu čeká sokolovskou lokalitu Medard velká proměna. Zatopením lomu tu v duchu „břeh patří všem“ bude velká rekreační oblast, ale také město na vodě plné udržitelných moderních technologií. Plány vznikají na základě urbanistické studie architektonického ateliéru A8000, který soutěž na zpracování budoucnosti jezera a jeho okolí vyhrál. Proměna je součástí celkové transformace regionu Sokolova, který trpí odlivem obyvatel. Počítá se s tím, že domy budou mít své elektrárny vyrábějící energie z vody nebo větru. Právě toto místo bude symbolem odklonu od uhelné energetiky.

U plánů nových staveb je takovým koloritem, že se k nim vyjadřují nejen odborníci, ale také veřejnost. Právě plánovaná rekonstrukce prostranství kolem hlavního nádraží v Praze vzbudila největší zájem. Její kritici začali nové úpravě říkat „Pergola Abú Prahí“. Podle nich tam bude foukat, pršet a sněžit, bude tam i horko. Projekt „Šťastný Hlavák“ je od dánského ateliéru Henning Larsen. Autoři tvrdí, že nová dřevěná střešní konstrukce, která má nahradit stávající „brutalistní“ odbavovací halu a vznese se 13 metrů nad terminálem, je otevřeným městským místem pro všechny.

Za dva roky by se měla otevřít nová Janáčkova filharmonie v Ostravě. Jejím autorem je americký architekt Steven Hol3. Ocelová konstrukce budovy se vznese nad historickým Domem kultury města Ostravy, čímž vytvoří harmonický dialog mezi původní a současnou architekturou. Skleněné fasády a světlíky přivádějí do interiéru měkké rozptýlené světlo. Koncertní sál bude patřit nejen klasice, ale také moderním žánrům. Návštěvníci si užijí koncerty světových orchestrů, například London Philharmonic Orchestra, ale také Bobbyho McFerrina.