Sport   19:01
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se také o generálku na olympiádu.
Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Vítězslav Hornig děkuje fanouškům za podporu po sprintu v Novém Městě na Moravě.
Vítězslav Hornig zápolí ve sprintu v Novém Městě na Moravě.
Fanoušci v Novém Městě na Moravě před začátkem sprintu žen.
Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.
7 fotografií

Biatlon se opět po roce vrací do Česka. Zkráceným vytrvalostním závodem mužů začne ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě biatlonový Světový pohár. Závod začne od 18:15 ve Vysočina aréně.

Na startu by se postupně mělo objevit pět Čechů: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.

Stejný závod a ve stejný čas o den později pojedou ženy. Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.

Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová

Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.

„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.

Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.

Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.

Absence některých hvězd

Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.

„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.

Nominace:

Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák

Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod (15 km)
Pátek 23. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod
(12,5 km)
Sobota 24. ledna 2026 (13:15)Smíšená štafeta dvojic
Sobota 24. ledna 2026 (15:10)Smíšená štafeta
Neděle 25. ledna 2026 (15:15)Závod s hromadným startem - Muži
Neděle 25. ledna 2026 (18:15)Závod s hromadným startem - Ženy

Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě

Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.

České úspěchy v Novém Městě na Moravě

JménoUmístěníDisciplínaSezona
Markéta Davidová3. místoSprintSvětový pohár 2019/2020
Gabriela Soukalová1. místoZávod s hromadným startemSvětový pohár 2016/2017
Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec2. místoSmíšená štafetaSvětový pohár 2014/2015
Veronika Vítková3. místoSprintSvětový pohár 2014/2015
Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec3. místoSmíšená štafetaMistrovství světa 2013

Vstupenky

Informace o vstupenkách, dopravě, plán areálu a tratí a spoustu dalších detailů najdete na oficiálních stránkách akce.

21. ledna 2026  19:01

