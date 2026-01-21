Biatlon se opět po roce vrací do Česka. Zkráceným vytrvalostním závodem mužů začne ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě biatlonový Světový pohár. Závod začne od 18:15 ve Vysočina aréně.
Na startu by se postupně mělo objevit pět Čechů: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.
Stejný závod a ve stejný čas o den později pojedou ženy. Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.
Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová
Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.
„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.
Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.
Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.
Absence některých hvězd
Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.
„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.
Nominace:
Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák
Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod (15 km)
|Pátek 23. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod
(12,5 km)
|Sobota 24. ledna 2026 (13:15)
|Smíšená štafeta dvojic
|Sobota 24. ledna 2026 (15:10)
|Smíšená štafeta
|Neděle 25. ledna 2026 (15:15)
|Závod s hromadným startem - Muži
|Neděle 25. ledna 2026 (18:15)
|Závod s hromadným startem - Ženy
Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě
Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.
České úspěchy v Novém Městě na Moravě
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|Markéta Davidová
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2019/2020
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|Závod s hromadným startem
|Světový pohár 2016/2017
|Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec
|2. místo
|Smíšená štafeta
|Světový pohár 2014/2015
|Veronika Vítková
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2014/2015
|Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec
|3. místo
|Smíšená štafeta
|Mistrovství světa 2013
Vstupenky
Informace o vstupenkách, dopravě, plán areálu a tratí a spoustu dalších detailů najdete na oficiálních stránkách akce.