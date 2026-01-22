Nové Město na Moravě 2025/2026: Ve vytrvalostním závodu si z Čechů nejlépe vedl Krčmář

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:42
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se také o generálku na olympiádu.
Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Vítězslav Hornig děkuje fanouškům za podporu po sprintu v Novém Městě na Moravě.
Vítězslav Hornig zápolí ve sprintu v Novém Městě na Moravě.
Fanoušci v Novém Městě na Moravě před začátkem sprintu žen.
Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.
7 fotografií

Biatlon se opět po roce vrací do Česka. Zkráceným vytrvalostním závodem mužů dnes začal v Novém Městě na Moravě biatlonový Světový pohár. Závod odstartoval v 18:15 ve Vysočina aréně.

Závod ONLINE:

Na startu se postupně objeví pět Čechů. Jako 21. vystartoval Mikuláš Karlík – První střelba se mu příliš nepovedla. Tři střelecké omyly znamenají 3x 45 vteřin navíc. Na druhé střelbě si pak připsal dalších 45 vteřin. Na třetí střelbě opět jedna chyba. Čtvrtou a zároveň poslední střelbu už zvládl bez chyby. Pět střeleckých omylů tak stačí na 44. příčku.

30. Michal Krčmář – První střelba se mu povedla, protože sestřelil všechny terče. Druhá střelba mu však nevyšla, protože na střelnici nechal dva nesestřelené terče. Třetí střelba mu opět sedla a odjel bez střeleckého omylu. Závěrečná střelba mu přinesla dalších 45 trestných vteřin. Za celkové tři chyby obsadil konečné 20. místo.

36. Vítězslav Hornig – I Hornig vyčistil na první položce hezky v tempu všech pět terčů a je zatím mezi TOP10. Při druhé střelbě zaznamenal jeden střelecký omyl. A stejně tak dopadly střelecké položky číslo tři a čtyři. To mu nakonec stačilo na 23. místo.

47. Tomáš Mikyska – První střelbu má za sebou i Mikyska, rovněž zastřílel čistě. Na druhé střelbě však nechal dva terče a na třetí i čtvrté položce pak zapsal shodně jeden omyl. Patří mu tak 52. místo.

80. Petr Hák – Nejmladší Čech zaznamenal na první střelbě jednu chybu. Na druhé střelbě nechal dva nesestřelené terče. Na třetí položce zastřílel čistě a to samé se mu povedlo i na poslední položce. V premiérovém závodě se umístil na 50. místo.

Závod vyhrál Francouz Eric Perrot před krajanem Emilienem Jacquelinem. Třetí dojel veterá Lukas Hoffer z Itálie.

Následující závody

Stejný závod a ve stejný čas zítra pojedou i ženy. Představit by se měly Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová.

Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.

Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová

Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.

„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.

Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.

Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.

Absence některých hvězd

Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.

„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.

Nominace:

Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák

Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod (15 km)Eric Perrot (Fra.)20. Michal Krčmář (+3:30,4)
Pátek 23. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod
(12,5 km)
Sobota 24. ledna 2026 (13:15)Smíšená štafeta dvojic
Sobota 24. ledna 2026 (15:10)Smíšená štafeta
Neděle 25. ledna 2026 (15:15)Závod s hromadným startem - Muži
Neděle 25. ledna 2026 (18:15)Závod s hromadným startem - Ženy

Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě

Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.

České úspěchy v Novém Městě na Moravě

JménoUmístěníDisciplínaSezona
Markéta Davidová3. místoSprintSvětový pohár 2019/2020
Gabriela Soukalová1. místoZávod s hromadným startemSvětový pohár 2016/2017
Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec2. místoSmíšená štafetaSvětový pohár 2014/2015
Veronika Vítková3. místoSprintSvětový pohár 2014/2015
Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec3. místoSmíšená štafetaMistrovství světa 2013

Vstupenky

Informace o vstupenkách, dopravě, plán areálu a tratí a spoustu dalších detailů najdete na oficiálních stránkách akce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Nové Město na Moravě 2025/2026: Ve vytrvalostním závodu si z Čechů nejlépe vedl Krčmář

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

22. ledna 2026  19:42

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Novoměstská galerie otevřela komorní výstavu děl sochaře Jakuba Flejšara

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela komornĂ­ vĂ˝stavu dÄ›l sochaĹ™e Jakuba FlejĹˇara

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě dnes otevřela výstavu Prach jsem s pracemi sochaře Jakuba Flejšara. Cílem výstavy je podle její kurátorky Kateřiny...

22. ledna 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  18:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z brněnské rozvojové lokality Žlutý kopec zmizí garáže, město je koupí a zbourá

ilustrační snímek

Brno v rozvojové lokalitě Žlutý kopec pokročilo s výkupem garáží určených k odstranění kvůli plánované budoucí výstavbě. Nemovitosti v Trýbově ulici jsou na...

22. ledna 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  18:31

Oneplay připomíná brutální mord. Třetí vražda Jiřího Straky se odehrála na Puškinově náměstí

Jiří Straka při rekonstrukci

Puškinovo náměstí v Bubenči skrývá temnou minulost. Právě tady 16. května 1985 spartakiádní vrah Jiří Straka napadl svou třetí oběť – zaměstnankyni ministerstva vnitra Martu. Brutální čin, který...

22. ledna 2026  18:26

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  17:33

Muzeum Kroměřížska letos představí scenáristu Macourka i orientalistu Rypku

ilustrační snímek

Muzeum Kroměřížska představí v letošní sezoně prostřednictvím výstav scenáristu Miloše Macourka i orientalistu Jana Rypku, kroměřížské rodáky. Chystá i výstavu...

22. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Velká zkouška pro Plzeň, proti Portu nastoupí s improvizovanou obranou. Kde sledovat zápas?

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Fotbalisté Plzně dnes od 18.45 nastoupí k předposlednímu,7. kolu ligové fáze Evropské ligy proti Portu. Západočeši chtějí udržet neporazitelnost v soutěži a pojistit si postup do vyřazovacích bojů....

22. ledna 2026  17:26

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  17:21

Dvůr Králové, zoo a investor centra potápění a bazénu mají dohodu o spolupráci

ilustrační snímek

Investor zamýšleného krytého bazénu s centrem pro hloubkové potápění ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku podepsal smlouvu o spolupráci s městem a...

22. ledna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.