Biatlon se opět po roce vrací do Česka. Zkráceným vytrvalostním závodem mužů dnes začal v Novém Městě na Moravě biatlonový Světový pohár. Závod odstartoval v 18:15 ve Vysočina aréně.
Závod ONLINE:
Na startu se postupně objeví pět Čechů. Jako 21. vystartoval Mikuláš Karlík – První střelba se mu příliš nepovedla. Tři střelecké omyly znamenají 3x 45 vteřin navíc. Na druhé střelbě si pak připsal dalších 45 vteřin. Na třetí střelbě opět jedna chyba. Čtvrtou a zároveň poslední střelbu už zvládl bez chyby. Pět střeleckých omylů tak stačí na 44. příčku.
30. Michal Krčmář – První střelba se mu povedla, protože sestřelil všechny terče. Druhá střelba mu však nevyšla, protože na střelnici nechal dva nesestřelené terče. Třetí střelba mu opět sedla a odjel bez střeleckého omylu. Závěrečná střelba mu přinesla dalších 45 trestných vteřin. Za celkové tři chyby obsadil konečné 20. místo.
36. Vítězslav Hornig – I Hornig vyčistil na první položce hezky v tempu všech pět terčů a je zatím mezi TOP10. Při druhé střelbě zaznamenal jeden střelecký omyl. A stejně tak dopadly střelecké položky číslo tři a čtyři. To mu nakonec stačilo na 23. místo.
47. Tomáš Mikyska – První střelbu má za sebou i Mikyska, rovněž zastřílel čistě. Na druhé střelbě však nechal dva terče a na třetí i čtvrté položce pak zapsal shodně jeden omyl. Patří mu tak 52. místo.
80. Petr Hák – Nejmladší Čech zaznamenal na první střelbě jednu chybu. Na druhé střelbě nechal dva nesestřelené terče. Na třetí položce zastřílel čistě a to samé se mu povedlo i na poslední položce. V premiérovém závodě se umístil na 50. místo.
Závod vyhrál Francouz Eric Perrot před krajanem Emilienem Jacquelinem. Třetí dojel veterá Lukas Hoffer z Itálie.
Následující závody
Stejný závod a ve stejný čas zítra pojedou i ženy. Představit by se měly Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová.
Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.
Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová
Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.
„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.
Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.
Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.
Absence některých hvězd
Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.
„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.
Nominace:
Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák
Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod (15 km)
|Eric Perrot (Fra.)
|20. Michal Krčmář (+3:30,4)
|Pátek 23. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod
(12,5 km)
|Sobota 24. ledna 2026 (13:15)
|Smíšená štafeta dvojic
|Sobota 24. ledna 2026 (15:10)
|Smíšená štafeta
|Neděle 25. ledna 2026 (15:15)
|Závod s hromadným startem - Muži
|Neděle 25. ledna 2026 (18:15)
|Závod s hromadným startem - Ženy
Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě
Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.
České úspěchy v Novém Městě na Moravě
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|Markéta Davidová
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2019/2020
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|Závod s hromadným startem
|Světový pohár 2016/2017
|Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec
|2. místo
|Smíšená štafeta
|Světový pohár 2014/2015
|Veronika Vítková
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2014/2015
|Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec
|3. místo
|Smíšená štafeta
|Mistrovství světa 2013
Vstupenky
