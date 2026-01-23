Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod dnes aktuálně jedou ženy, ale bez Davidové

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se také o generálku na olympiádu.
Světový biatlon se opět po roce vrátil do Česka. Program v Novém Městě na Moravě dnes pokračuje zkráceným vytrvalostním závodem biatlonistek. Závod na 12,5 km začal v 18:15. Na startu chybí hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.

Vytrvalostní závod žen ONLINE

Ženy na trať odstartují v tomto pořadí: 13. Jessica Jislová, 18. Lucie Charvátová, 26. Tereza Voborníková, 45. Tereza Vinklárková a 73. Ilona Plecháčová. Zkrácený závod s sebou nese také pozměnění pravidel – střelecký omyl výjimečně neznamená penalizaci jedné minuty, ale 45 vteřin.

Jessica Jislová – Česká biatlonistka při první střelbě potvrdila, že patří mezi nejlepší střeleckou elitu a bez problému sestřelila všech pět terčů. Bohužel na první střelbu nanavázala v té následující, protože zaznamenala dokonce tři střelecké omyly. Ani se třetí položkou nebude spokojená, protože zaznamenala další dvě chyby. Ani poslední střelba nebyla bez chyby a Jislová připočítala dalších 45 trestných vteřin.

Lucie Charvátová – I další česká závodnice má za sebou úspěšnou první střelbu. Ve druhé střelbě si připsala jeden střelecký omyl. Třetí střelba pro ní přinesla další dva střelecké omyly. Poslední střelecká položka se Charvátové vůbec nepovedla – zaznamena tři střelecké omyly.

Tereza Voborníková – První střelbu zastřílela bezchybně i Voborníková. Po druhé střelbě si musela ke svému mezičasu připočíst za jeden střelecký omyl 45 vteřin navíc. Po třetí čisté střelbě je zatím na průběžném čtvrtém místě. Při poslední střelbě udělala jednu chybu a v cíli figuruje na předních příčkách.

Tereza Vinklárková – První střelba se nepovedla Vinklárkové, když nesestřelila dva terče. Druhá střelba už je pro ní přijatelnější – jeden střelecký omyl. Třetí položka se Vinklárkové nepovedla a zaznamenala další dvě chyby. Ani poslední položku nedokázala odstřílet čistě – jedna chyba.

Ilona Plecháčová – Nejmladší z Češek má za sebou úspěšnou první střelbu. Druhou střelbu zvládla Češka obstojně, jedna chyba. Třetí střelbu Plecháčová zvládla s přehledem.

Vytrvalostní závod mužů

Na startu se postupně objeví pět Čechů. Jako 21. vystartoval Mikuláš Karlík – První střelba se mu příliš nepovedla. Tři střelecké omyly znamenají 3x 45 vteřin navíc. Na druhé střelbě si pak připsal dalších 45 vteřin. Na třetí střelbě opět jedna chyba. Čtvrtou a zároveň poslední střelbu už zvládl bez chyby. Pět střeleckých omylů tak stačí na 44. příčku.

30. Michal Krčmář – První střelba se mu povedla, protože sestřelil všechny terče. Druhá střelba mu však nevyšla, protože na střelnici nechal dva nesestřelené terče. Třetí střelba mu opět sedla a odjel bez střeleckého omylu. Závěrečná střelba mu přinesla dalších 45 trestných vteřin. Za celkové tři chyby obsadil konečné 20. místo.

36. Vítězslav Hornig – I Hornig vyčistil na první položce hezky v tempu všech pět terčů a je zatím mezi TOP10. Při druhé střelbě zaznamenal jeden střelecký omyl. A stejně tak dopadly střelecké položky číslo tři a čtyři. To mu nakonec stačilo na 23. místo.

47. Tomáš Mikyska – První střelbu má za sebou i Mikyska, rovněž zastřílel čistě. Na druhé střelbě však nechal dva terče a na třetí i čtvrté položce pak zapsal shodně jeden omyl. Patří mu tak 52. místo.

80. Petr Hák – Nejmladší Čech zaznamenal na první střelbě jednu chybu. Na druhé střelbě nechal dva nesestřelené terče. Na třetí položce zastřílel čistě a to samé se mu povedlo i na poslední položce. V premiérovém závodě se umístil na 50. místo.

Závod vyhrál Francouz Eric Perrot před krajanem Emilienem Jacquelinem. Třetí dojel veterá Lukas Hoffer z Itálie.

Následující závody

Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.

Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová

Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.

„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.

Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.

Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.

Absence některých hvězd

Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.

„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.

Nominace:

Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák

Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod (15 km)Eric Perrot (Fra.)20. Michal Krčmář (+3:30,4)
Pátek 23. ledna 2026 (18:15)Vytrvalostní závod
(12,5 km)
Sobota 24. ledna 2026 (13:15)Smíšená štafeta dvojic
Sobota 24. ledna 2026 (15:10)Smíšená štafeta
Neděle 25. ledna 2026 (15:15)Závod s hromadným startem - Muži
Neděle 25. ledna 2026 (18:15)Závod s hromadným startem - Ženy

Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě

Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.

České úspěchy v Novém Městě na Moravě

JménoUmístěníDisciplínaSezona
Markéta Davidová3. místoSprintSvětový pohár 2019/2020
Gabriela Soukalová1. místoZávod s hromadným startemSvětový pohár 2016/2017
Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec2. místoSmíšená štafetaSvětový pohár 2014/2015
Veronika Vítková3. místoSprintSvětový pohár 2014/2015
Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec3. místoSmíšená štafetaMistrovství světa 2013

Vstupenky

Informace o vstupenkách, dopravě, plán areálu a tratí a spoustu dalších detailů najdete na oficiálních stránkách akce.

