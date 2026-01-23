Světový biatlon se opět po roce vrátil do Česka. Program v Novém Městě na Moravě bude zítra pokračovat smíšenými štafetami dvojic a čtveřic.
Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a oficiálních stránkách IBU. Poslechnout je pak možné na Radiožurnál Sport.
Vytrvalostní závod žen
Biatlonistka Tereza Voborníková doběhla desátá ve vytrvalostním závodu na SP v Novém Městě na Moravě. Vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová z Francie před krajankou Lou Jeanmonnot.
Jessica Jislová – Česká biatlonistka při první střelbě potvrdila, že patří mezi nejlepší střeleckou elitu a bez problému sestřelila všech pět terčů. Bohužel na první střelbu nanavázala v té následující, protože zaznamenala dokonce tři střelecké omyly. Ani se třetí položkou nebude spokojená, protože zaznamenala další dvě chyby. Ani poslední střelba nebyla bez chyby a Jislová připočítala dalších 45 trestných vteřin. V cíli jí patří 67. místo.
Lucie Charvátová – I další česká závodnice má za sebou úspěšnou první střelbu. Ve druhé střelbě si připsala jeden střelecký omyl. Třetí střelba pro ní přinesla další dva střelecké omyly. Poslední střelecká položka se Charvátové vůbec nepovedla – zaznamena tři střelecké omyly. Celkově šest střeleckých omylů jí stačilo na 51. místo.
Tereza Voborníková – První střelbu zastřílela bezchybně i Voborníková. Po druhé střelbě si musela ke svému mezičasu připočíst za jeden střelecký omyl 45 vteřin navíc. Po třetí čisté střelbě je zatím na průběžném čtvrtém místě. Při poslední střelbě udělala jednu chybu a v cíli figuruje na předních příčkách. Dnešní nejlepší česká biatlonistka skončila na 10. pozici.
Tereza Vinklárková – První střelba se nepovedla Vinklárkové, když nesestřelila dva terče. Druhá střelba už je pro ní přijatelnější – jeden střelecký omyl. Třetí položka se Vinklárkové nepovedla a zaznamenala další dvě chyby. Ani poslední položku nedokázala odstřílet čistě – jedna chyba. V cíli je na 65. místě.
Ilona Plecháčová – Nejmladší z Češek má za sebou úspěšnou první střelbu. Druhou střelbu zvládla Češka obstojně, jedna chyba. Třetí střelbu Plecháčová zvládla s přehledem. A zkušeně si poradila i s poslední položkou, výborný výkon pro teprve devatenáctiletou biatlonistku. Do cíle dorazila na senzační 18. příčce.
Vytrvalostní závod mužů
Na startu se postupně objeví pět Čechů. Jako 21. vystartoval Mikuláš Karlík – První střelba se mu příliš nepovedla. Tři střelecké omyly znamenají 3x 45 vteřin navíc. Na druhé střelbě si pak připsal dalších 45 vteřin. Na třetí střelbě opět jedna chyba. Čtvrtou a zároveň poslední střelbu už zvládl bez chyby. Pět střeleckých omylů tak stačí na 44. příčku.
30. Michal Krčmář – První střelba se mu povedla, protože sestřelil všechny terče. Druhá střelba mu však nevyšla, protože na střelnici nechal dva nesestřelené terče. Třetí střelba mu opět sedla a odjel bez střeleckého omylu. Závěrečná střelba mu přinesla dalších 45 trestných vteřin. Za celkové tři chyby obsadil konečné 20. místo.
36. Vítězslav Hornig – I Hornig vyčistil na první položce hezky v tempu všech pět terčů a je zatím mezi TOP10. Při druhé střelbě zaznamenal jeden střelecký omyl. A stejně tak dopadly střelecké položky číslo tři a čtyři. To mu nakonec stačilo na 23. místo.
47. Tomáš Mikyska – První střelbu má za sebou i Mikyska, rovněž zastřílel čistě. Na druhé střelbě však nechal dva terče a na třetí i čtvrté položce pak zapsal shodně jeden omyl. Patří mu tak 52. místo.
80. Petr Hák – Nejmladší Čech zaznamenal na první střelbě jednu chybu. Na druhé střelbě nechal dva nesestřelené terče. Na třetí položce zastřílel čistě a to samé se mu povedlo i na poslední položce. V premiérovém závodě se umístil na 50. místo.
Závod vyhrál Francouz Eric Perrot před krajanem Emilienem Jacquelinem. Třetí dojel veterá Lukas Hoffer z Itálie.
Následující závody
Sobotní smíšená štafeta dvojic začne ve 13:15, po nich se pojede klasický čtyřčlenný „mix“ se startem v 15:10. Nedělní závod s hromadným startem mužů se uskuteční v 15:15, ženský o tři hodiny později.
Ve Vysočina aréně bude chybět Davidová
Do generálky na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo nezasáhne hlavní česká hvězda Markéta Davidová, kterou trápí stejně jako v minulé sezoně bolesti zad.
„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad. Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 nahradí v Novém Městě na Moravě devatenáctiletá Ilona Plecháčová.
Světový pohár se vrací do Nového Města po roce. Nově se koná v lednovém termínu místo Anterselvy, kde se za necelé tři týdny uskuteční olympijské závody. Vloni se na Vysočině soutěžilo v březnu po mistrovství světa v Lenzerheide a během čtyř dní areál navštívilo 86.648 diváků.
Vedení ve Světovém poháru budou hájit Ital Tommaso Giacomel, který vede o 82 bodů před Francouzem Éricem Perrotem, a Lou Jeanmonnotová z Francie. Před Finkou Suvi Minkkinenovou má náskok 136 bodů.
Absence některých hvězd
Do Nového Města na Moravě nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy, chybět budou i Norové Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Martin Uldal, Johanes Dale-Skjevdal či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.
„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodnici totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ uvedl předseda svazu Jiří Hamza.
Nominace:
Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák
Nominace je téměř stejná jako na olympijské hry v Miláně. Do Itálie by však místo Plecháčové měla odcestovat Markéta Davidová, která léčí záda.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 22. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod (15 km)
|Eric Perrot (Fra.)
|20. Michal Krčmář (+3:30,4)
|Pátek 23. ledna 2026 (18:15)
|Vytrvalostní závod
(12,5 km)
|Justine Braisaz-Bouchet (Fra)
|10. Tereza Voborníková (+1:44,6)
|Sobota 24. ledna 2026 (13:15)
|Smíšená štafeta dvojic
|Sobota 24. ledna 2026 (15:10)
|Smíšená štafeta
|Neděle 25. ledna 2026 (15:15)
|Závod s hromadným startem - Muži
|Neděle 25. ledna 2026 (18:15)
|Závod s hromadným startem - Ženy
Kde sledovat biatlon v Novém Městě na Moravě
České úspěchy v Novém Městě na Moravě
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|Markéta Davidová
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2019/2020
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|Závod s hromadným startem
|Světový pohár 2016/2017
|Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec
|2. místo
|Smíšená štafeta
|Světový pohár 2014/2015
|Veronika Vítková
|3. místo
|Sprint
|Světový pohár 2014/2015
|Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec
|3. místo
|Smíšená štafeta
|Mistrovství světa 2013
Vstupenky
Informace o vstupenkách, dopravě, plán areálu a tratí a spoustu dalších detailů najdete na oficiálních stránkách akce.