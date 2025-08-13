Nové Pěsti ve tmě? Zapomeňte na Vašuta. Za rok se porve v kinech charismatický Slovák Milan Ondrík

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  12:00
Přímo v prostředí Oktagonu, jedné z největších světových MMA organizací, vzniká celovečerní česko-slovenský film Bojovník. Ambiciózní drama režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky vypráví příběh vysloužilého mistra Evropy a olympijského medailisty v boxu Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera v podání Milana Ondríka. Ten se po letech vrací do zápasu, ve kterém nepůjde jen o medaile.
Zleva: Martin Finger a Milan Ondrík

Zleva: Martin Finger a Milan Ondrík | foto: Bontonfilm

Vznikající film Bojovník od režisérského dua Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška...
Milan Ondrík ve filmu Stínohra
Z filmu Černák
Milan Ondrík ve filmu Černák
17 fotografií

Navíc poprvé nezamíří do ringu, ale do klece. Čelit tak bude novým pravidlům, nulové fyzičce i obávanému soupeři. Tím bude nekompromisní Béla Kardos přezdívaný Maďarský tank, kterého ztvární Ján Jackuliak. První záběry z natáčení filmu, jehož premiéra je plánovaná na 13. srpen 2026, viděli diváci uplynulého sobotního turnaje Oktagon na pražské Štvanici. Čtenáři deníku Metro si je mohou prohlédnout na YouTube. Před vyprodanou open-air arénou byla odhalena také jména dalších známých osobností, které si ve filmu zahrají.

Pomoc od celebrit

S comebackem bude bývalému šampionovi Hoffovi pomáhat hned několik nejen hereckých tváří. Role někdejšího tréninkového partnera a šéftrenéra Davida připadla Martinu Fingerovi. Ten po ukončení profesionální zápasnické kariéry převzal vedení gymu od svého otce Ivana, kterého ztvárňuje Pavel Rímský. Rodinný klan doplňuje Davidův syn Filip, kterého hraje raper a zpěvák, známý jako Calin, celým jménem Calin Panfili. Pro několikanásobného držitele cen Anděl a Český slavík je to první herecká zkušenost.

Vznikající film Bojovník od režisérského dua Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška zavede diváky do prostředí smíšených bojových umění – MMA. Hlavní úlohu ztvární Milan Ondrík, v dalších rolích vystoupí zpěvák Calin, Hana Vagnerová, Eliška Balzerová či Martin Finger. Premiéra je v plánu na léto 2026.

„Je to moje první role, je mi blízké téma filmu a herectví je věc, která mě vždycky fascinovala, tak jsem si ho chtěl vyzkoušet,“ říká zpěvák.

DeeDee i Tobous

Seřizovat veterána do funkčního stavu bude i herec Adam Vacula coby sparing partner nebo další profesionální bijci, a to bývalý mistr světa v kickboxu Daniel „DeeDee“ Škvor, jeden z nejoblíbenějších fighterů Miloš „Meloun“ Petrášek, zápasník Tomáš „Tobous“ Tobola, boxerská mistryně světa Fabiana Bytyqi nebo velký talent českého boxu Kelvin Soquessa.

V hlavní roli příroda, trauma i šťabajzna pod útesem. Mix seriálů Temný případ a Yellowstone trenduje na Netflixu

„Ve filmu klademe důraz na autentičnost, proto jsem chtěl ve vedlejších rolích reálné profi fightery. Toto je jen zlomek z nich. Jejich roky tréninku nejde nahradit a nějak naoko nacvičit. Tito herci v našem filmu hrají tělem, pohybem – tím, co umějí nejlépe. Třeba na Kelvinovy boxerské pohyby a ladnost se skvěle kouká… Calin má větší mluvenou roli a byl skvělý. Herecky přirozený talent, který odmala dělá bojové sporty a i jako fighter je na velmi vysoké úrovni. A ta realističnost se netýká jenom fighterů, ale i těch kolem – rozhodčích. Takže si zahráli výrazný časoměřič Vasilis Kostandinidis a fenomenální rozhodčí Pavel ‚Pikante‘ Touš, který nám i při natáčení velmi pomohl cennými radami,“ upřesňuje spoluautor scénáře a režisér snímku Vojtěch Frič.

Milan Ondrík ve filmu Stínohra

Vznikající film Bojovník od režisérského dua Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška zavede diváky do prostředí smíšených bojových umění – MMA. Hlavní úlohu ztvární Milan Ondrík, v dalších rolích vystoupí Hana Vagnerová, Eliška Balzerová či Martin Finger. Premiéra je v plánu na léto 2026.

Bojovník

  • Film Bojovník vzniká v koprodukci love.Frame, Bontonfilm Studios, B Production, TV Joj a Oktagon.
  • Právě spolupráce s posledně jmenovanou jedničkou mezi evropskými MMA organizacemi umožnila tvůrcům natáčet přímo v prostředí profesionální bojové scény. Od zápasnických gymů, přes vyprodané arény až po zákulisí turnajů.
  • Natáčení, kterému předcházela roční příprava obou ústředních protagonistů, probíhá v průběhu celého roku 2025. Drama, které nestojí jen na úderech, ale především na příběhu o druhých šancích, vnitřních démonech a touze napravit minulost, vstoupí do českých kin 13. srpna 2026. Distributorem je Bontonfilm.
  • Nejznámějším československým snímkem ze zápasnického prostředí jsou Pěsti ve tmě z roku 1986. Snímek je dodnes považován za legendární. Přezdívá se mu český Rocky. Hlavní role byla svěřena Marku Vašutovi, který od té doby na filmovém plátně ztvárnil mnoho rolí ostrých chlapů.
  • Vašut se stal i jedním z nejobsazovanějších českých herců v zahraničí. Objevil se například ve snímcích Edith Piaf, Česká spojka nebo xXx.

