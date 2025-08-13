Navíc poprvé nezamíří do ringu, ale do klece. Čelit tak bude novým pravidlům, nulové fyzičce i obávanému soupeři. Tím bude nekompromisní Béla Kardos přezdívaný Maďarský tank, kterého ztvární Ján Jackuliak. První záběry z natáčení filmu, jehož premiéra je plánovaná na 13. srpen 2026, viděli diváci uplynulého sobotního turnaje Oktagon na pražské Štvanici. Čtenáři deníku Metro si je mohou prohlédnout na YouTube. Před vyprodanou open-air arénou byla odhalena také jména dalších známých osobností, které si ve filmu zahrají.
Pomoc od celebrit
S comebackem bude bývalému šampionovi Hoffovi pomáhat hned několik nejen hereckých tváří. Role někdejšího tréninkového partnera a šéftrenéra Davida připadla Martinu Fingerovi. Ten po ukončení profesionální zápasnické kariéry převzal vedení gymu od svého otce Ivana, kterého ztvárňuje Pavel Rímský. Rodinný klan doplňuje Davidův syn Filip, kterého hraje raper a zpěvák, známý jako Calin, celým jménem Calin Panfili. Pro několikanásobného držitele cen Anděl a Český slavík je to první herecká zkušenost.
„Je to moje první role, je mi blízké téma filmu a herectví je věc, která mě vždycky fascinovala, tak jsem si ho chtěl vyzkoušet,“ říká zpěvák.
DeeDee i Tobous
Seřizovat veterána do funkčního stavu bude i herec Adam Vacula coby sparing partner nebo další profesionální bijci, a to bývalý mistr světa v kickboxu Daniel „DeeDee“ Škvor, jeden z nejoblíbenějších fighterů Miloš „Meloun“ Petrášek, zápasník Tomáš „Tobous“ Tobola, boxerská mistryně světa Fabiana Bytyqi nebo velký talent českého boxu Kelvin Soquessa.
„Ve filmu klademe důraz na autentičnost, proto jsem chtěl ve vedlejších rolích reálné profi fightery. Toto je jen zlomek z nich. Jejich roky tréninku nejde nahradit a nějak naoko nacvičit. Tito herci v našem filmu hrají tělem, pohybem – tím, co umějí nejlépe. Třeba na Kelvinovy boxerské pohyby a ladnost se skvěle kouká… Calin má větší mluvenou roli a byl skvělý. Herecky přirozený talent, který odmala dělá bojové sporty a i jako fighter je na velmi vysoké úrovni. A ta realističnost se netýká jenom fighterů, ale i těch kolem – rozhodčích. Takže si zahráli výrazný časoměřič Vasilis Kostandinidis a fenomenální rozhodčí Pavel ‚Pikante‘ Touš, který nám i při natáčení velmi pomohl cennými radami,“ upřesňuje spoluautor scénáře a režisér snímku Vojtěch Frič.
Vznikající film Bojovník od režisérského dua Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška zavede diváky do prostředí smíšených bojových umění – MMA. Hlavní úlohu ztvární Milan Ondrík, v dalších rolích vystoupí Hana Vagnerová, Eliška Balzerová či Martin Finger. Premiéra je v plánu na léto 2026.
Bojovník