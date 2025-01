Novomanželé nechtějí dráždit luxusem. Také eko svatby nabírají na popularitě

„Jen co začal rok 2025, hned se začaly ozývat nevěsty. Letošek je pro ně ten osudný,“ vypráví pro Metro Táňa Vodičková, svatební koordinátorka agentury Svatba s Táňou. Podle ní je vždy podstatné posoudit představy a přání snoubenců stejně jako možnosti vybraného resortu. „Maximálně se je snažím respektovat a tvořit svatební den podle jejich představ. Mým cílem je navrhnout ideální řešení a výběr vždy diskutujeme,“ dodává Vodičková.

Co se týče nárůstu poptávek po svatbách, podle ní se mezi snoubenci bojuje hlavně o datum. „Počet svateb je konstantní. Žádaná data, jako například 25. 5. 2025, se poptávají opakovaně. Nárůst vnímáme také v naší půjčovně svatebních dekorací. Již nyní máme závazné objednávky a každoročně přibývají i v jarních měsících. Nevěsty si raději půjčí krásné, moderní dekorace a nemusí věci shánět a následně prodávat,“ pokračuje Vodičková.

Digitalizace versus soukromí

Půjčování dekorací namísto jejich nakupování může souviset s určitou proměnou ekologického myšlení zákazníků. To potvrzuje Martina Dostálková z agentury Svatební koordinátorky. „Páry stále více začínají preferovat ekologicky šetrné svatby, volí lokální dodavatele a minimalizují odpad, aby snížily dopad své svatby na životní prostředí,“ konstatuje pro Metro Dostálková.

Nejen udržitelnost je pomyslným trendem v posledních letech. Hodně se hovoří o lokalitě – loni to byly statky a stodoly. Jak to bude letos? Podle Dostálkové nabírá na popularitě hlavně preference soukromí, ale zároveň dobrá dostupnost místa. „Preference se liší u cizinců a Čechů. Cizinci volí častěji ikonická místa, která jsou důvodem, proč mít svatbu v Česku, respektive v Praze. Češi více preferují soukromí před centrem města,“ vysvětluje pro Metro Dostálková.

Eliáše Slunečko, manažer svatebních prostor k pronájmu Na Lisu nedaleko Roudnice nad Labem, ve svatbách sílí trend jednoduchosti a minimalismu. „Okázalé svatby na zámcích a podobně jsou na ústupu. Cílem svatby už není ukázat, z jaké finanční třídy pocházíte. Lidé se více soustředí na to, aby svatební den byl o tom, že spolu hosté stráví kvalitní čas. Za nás je to moc dobře,“ říká pro deník Metro Slunečko.

Oblibu si získávají také technologické inovace. „Klienti mají zájem o digitální svatební oznámení, využití sociálních médií pro sdílení okamžiků a interaktivní prvky během svatebního dne, jako jsou fotokoutky s okamžitým tiskem fotografií,“ komentuje Dostálková.

Podle Martiny Hervy z agentury Wedding Factory mají páry zájem hlavně o prožitek. „Svatby s námi jsou o přesahu, o něčem extra, co udělá ze svatby doslova zážitek na celý život. Pro každého to je něco jiného – pro někoho dobré jídlo, pro někoho krásné prostředí či tanec až do rána. Podle nás ve firmě máme takovou superschopnost tu onu ingredienci najít a na ní postavit celou svatbu. Jdeme po zážitku, u kterého se naši novomanželé nemusí starat absolutně o nic a mohou si svůj den užít po svém,“ míní Hervy.

Očekávané zdražování

Důležitým otázníkem při plánování svatby je samozřejmě zdražování jednotlivých položek. Co se týče pronájmu prostor, podle Slunečka jsou ceny na rok 2025 už dané a sezona je z jejich strany vybookovaná. „Na rok 2026 plánujeme zdražení zhruba o pět procent,“ vysvětluje manažer Na Lisu. Víkend v sezoně zde momentálně vyjde na 112 tisíc korun. Podle svatební koordinátorky Vodičkové nelze přesně vyčíslit cenu ideální svatby, protože každá je samozřejmě úplně jiná. „Obecně lze říci, že nárůst letos očekáváme přibližně o 15 procent,“ říká pro Metro Vodičková.

Podobně situaci vidí také Dostálková. „Svatba pro 50 hostů se nejčastěji pohybuje kolem 250 až 400 tisíc korun. Letos očekáváme nárůst zhruba o pět až deset procent – stejně jako všechny další služby i svatební branže,“ dodává Dostálková. Nejdražší položkou svatebního rozpočtu bývá zpravidla pronájem místa konání a catering.