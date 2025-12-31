Novoroční projevy 2026: Kde sledovat prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše

Autor: Metro.cz
  7:00
Prezident Petr Pavel tradičně osloví občany na Nový rok prostřednictvím televize. Letos se k němu přidá i nový premiér Andrej Babiš, který zvolil netradiční cestu. Kde a kdy jejich projevy sledovat? Přinášíme přehled.
Fotogalerie2

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Prezident Petr Pavel pronese své novoroční poselství 1. ledna 2026 ve 13 hodin, tedy hodinu po poledni. Projev bude mít přibližně deset minut a odvysílají ho všechny hlavní televizní stanice.

„Novoroční projev prezidenta republiky odvysílá ČT1 a ČT24 tradičně 1. ledna ve 13 hodin,“ potvrdil mluvčí České televize Michal Pleskot pro iDNES.cz.

Vedle České televize nabídnou přenos i komerční stanice Nova a Prima, a to včetně zpravodajského kanálu CNN Prima News. Diváci tak budou mít možnost sledovat prezidentovo vystoupení na několika platformách zároveň.

Projev premiéra Andreje Babiše

Nový premiér Andrej Babiš se letos rozhodl pro odlišný formát. Televizní novoroční projev mít nebude, své poselství zveřejní na sociálních sítích.

Ministři nové vlády míří na Úřad vlády na první jednání autobusem. (15....

„Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy,“ uvedl Babiš už dříve. „Projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ dodal.

Premiérův projev tak bude dostupný například na Facebooku, Instagramu nebo YouTube.

Kdo další promluvil k občanům

Mezi prvními vrcholnými politiky, kteří v závěru roku oslovili veřejnost, byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten pronesl svou tradiční adventní promluvu už 18. prosince, v den výročí ustavující schůze Senátu v roce 1996. Šlo už o jeho třetí adventní vystoupení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové

Když před čtyřmi lety utrpěla tehdejší ČSSD ve sněmovních volbách debakl, byla otázka případného prodeje Domu kultury Střelnice v Hradci Králové kacířská. Jenže nyní, po dalším volebním propadáku a...

31. prosince 2025  7:52,  aktualizováno  8:06

Jihočeský kraj se bude podílet na odměnách pro zubaře na pohotovostech

ilustrační snímek

Jihočeský kraj se bude podílet na finančních odměnách pro zubaře, kteří budou vykonávat víkendové pohotovostní služby. Chce tím zabránit zániku pohotovostí,...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

V hradeckém kraji budou lékařské pohotovosti jako dosud, kraj na ně dá 11 mil.Kč

ilustrační snímek

Rozsah lékařských a stomatologických pohotovostí v Královéhradeckém kraji zůstane v příštím roce ve stejném rozsahu jako dosud. Od 1. ledna 2026 přebírají v...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

V Libereckém kraji zůstane pohotovost i ve Frýdlantu, zaplatí ji pojišťovny

ilustrační snímek

Pacienti v Libereckém kraji nepřijdou s Novým rokem o žádnou z lékařských pohotovostí, na které jsou zvyklí. Zachována zůstane i služba ve Frýdlantu na...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Novoroční projevy 2026: Kde sledovat prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)

Prezident Petr Pavel tradičně osloví občany na Nový rok prostřednictvím televize. Letos se k němu přidá i nový premiér Andrej Babiš, který zvolil netradiční cestu. Kde a kdy jejich projevy sledovat?...

31. prosince 2025

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

31. prosince 2025  6:06

Češi a Slováci se na závěr roku sejdou na Velké Javořině v Bílých Karpatech

ilustrační snímek

Češi a Slováci se dnes znovu sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

Při hašení požáru sauny na Českokrumlovsku se zranilo pět hasičů

PĹ™i haĹˇenĂ­ poĹľĂˇru sauny na ÄŚeskokrumlovsku se zranilo pÄ›t hasiÄŤĹŻ

Pět hasičů se dnes večer zranilo při hašení sauny v domě s apartmány v Horní Plané na Českokrumlovsku. V domě jinak v době požáru nikdo nebyl. Hasiči to...

30. prosince 2025  23:08,  aktualizováno  23:08

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Praha 13 Stodůlky

Praha 13 Stodůlky

Předposlední den roku 2025 se na Stodůleckém rybníku bruslilo. Pejsek spíš běhal. Brusle neměl.

vydáno 30. prosince 2025  21:39

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

ilustrační snímek

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a...

30. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.