Prezident Petr Pavel pronese své novoroční poselství 1. ledna 2026 ve 13 hodin, tedy hodinu po poledni. Projev bude mít přibližně deset minut a odvysílají ho všechny hlavní televizní stanice.
„Novoroční projev prezidenta republiky odvysílá ČT1 a ČT24 tradičně 1. ledna ve 13 hodin,“ potvrdil mluvčí České televize Michal Pleskot pro iDNES.cz.
Vedle České televize nabídnou přenos i komerční stanice Nova a Prima, a to včetně zpravodajského kanálu CNN Prima News. Diváci tak budou mít možnost sledovat prezidentovo vystoupení na několika platformách zároveň.
Projev premiéra Andreje Babiše
Nový premiér Andrej Babiš se letos rozhodl pro odlišný formát. Televizní novoroční projev mít nebude, své poselství zveřejní na sociálních sítích.
„Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy,“ uvedl Babiš už dříve. „Projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ dodal.
Premiérův projev tak bude dostupný například na Facebooku, Instagramu nebo YouTube.
Kdo další promluvil k občanům
Mezi prvními vrcholnými politiky, kteří v závěru roku oslovili veřejnost, byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten pronesl svou tradiční adventní promluvu už 18. prosince, v den výročí ustavující schůze Senátu v roce 1996. Šlo už o jeho třetí adventní vystoupení.