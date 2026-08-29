Kolem projektu tak vzniká další bůhvíkolikátý otazník. The Brave and the Bold má být Batmanem nového DC Universe, které společně řídí dvojice James Gunn a Peter Safran. Zatímco Gunn se snaží svůj komiksový svět postupně rozjet, změny ve vedení Warnerů mohou do jeho plánů výrazně zasáhnout.
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Muschietti přitom není v případě Batmana žádný náhodný pozorovatel. Právě on má očekávaný film natočit a projekt je součástí Gunnovy dlouhodobé vize nového filmového světa DC. Podrobnosti o příběhu se zatím drží pod pokličkou. Víme však jistě, že půjde o jiného Batmana, než jakého hraje Robert Pattinson v samostatné sérii Matta Reevese.
Netopýří guláš
A právě tady začíná být situace zajímavá. Zatímco Reeves pokračuje s Pattinsonem ve svém vlastním světě, Gunn připravuje Batmana, který má být přímo součástí propojeného DC univerza. The Brave and the Bold má navíc představit Damiana Waynea, Bruceova syna a Robina. Oba filmy navíc nesmějí jít do kin ve stejném roce.
Do téhle už tak dost zamotané situace navíc znovu vstoupil režisér Zack Snyder. Letos totiž připomněl svůj zájem o adaptaci kultovního komiksu The Dark Knight Returns. Pokud by někdy dostal možnost film natočit, rád by se do něj pustil. A internet si samozřejmě nenechal ujít příležitost rozjet vlastní teorie.
Vzhledem k Snyderově spolupráci s Frankem Millerem, autorem předlohy, se začalo spekulovat také o možném návratu Bena Afflecka. Tentokrát už ne jako Bruce Waynea ve středním věku, ale jako zestárlého Batmana. Důležité ovšem je, že nic takového se aktuálně nechystá a žádný návrat Afflecka oznámen nebyl. Pro část fanoušků SnyderVerse je ale i tahle malá jiskra dostatečným důvodem k novému kolu debat o návratu Snyderova DC.
Tlustá čára stále chybí
Dostáváme se k poněkud bizarnímu výsledku. DC chtělo restartem udělat za minulostí tlustou čáru a konečně získat jasný plán. Jenže místo toho se znovu řeší, co bude s Gunnem, proč se nehýbe Batman a jestli se náhodou někde v dálce nerýsuje návrat SnyderVerse.
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Ne, Gunn nekončí a The Brave and the Bold se neruší. Minimálně zatím pro nic takového nejsou oficiální důkazy. Nové DCU ale mělo být především návratem stability. A když se kolem něj sotva rozjíždí první velké projekty a už se znovu řeší jeho budoucnost, není to zrovna ideální start.
Vše bude hodně záležet také na vznikajícím sequelu Supermana s názvem Man of Tomorrow, který se už natáčí a do kin má dorazit v červenci 2027. Po propadáku Supergirl nemá DC zkrátka na růžích ustláno.