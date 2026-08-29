Nový Batman smrdí průšvihem. Gunn popírá stopku, Snyder šokuje fanoušky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:15
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Z filmu Batman

Z filmu Batman | foto: Max

Pracovní obálka brazilského vydání Batman: Svět
Obálka českého vydání sborníku Batman: Svět
Nový The Batman je k dispozici na HBO MAX
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
8 fotografií
Přípravy nového Batmana (To, Flash) pro filmové DC se podle režiséra Andyho Muschiettiho zastavily. Tvůrce chystaného snímkuThe Brave and the Bold měl jako důvod uvést nejistotu kolem budoucnosti studia Warner Bros. po plánovaném převzetí společností Paramount. Šéf DC James Gunn ale následně Muschiettiho tvrzení zpochybnil a uvedl, že film pozastavený není.

Kolem projektu tak vzniká další bůhvíkolikátý otazník. The Brave and the Bold má být Batmanem nového DC Universe, které společně řídí dvojice James Gunn a Peter Safran. Zatímco Gunn se snaží svůj komiksový svět postupně rozjet, změny ve vedení Warnerů mohou do jeho plánů výrazně zasáhnout.

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Muschietti přitom není v případě Batmana žádný náhodný pozorovatel. Právě on má očekávaný film natočit a projekt je součástí Gunnovy dlouhodobé vize nového filmového světa DC. Podrobnosti o příběhu se zatím drží pod pokličkou. Víme však jistě, že půjde o jiného Batmana, než jakého hraje Robert Pattinson v samostatné sérii Matta Reevese.

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Netopýří guláš

A právě tady začíná být situace zajímavá. Zatímco Reeves pokračuje s Pattinsonem ve svém vlastním světě, Gunn připravuje Batmana, který má být přímo součástí propojeného DC univerza. The Brave and the Bold má navíc představit Damiana Waynea, Bruceova syna a Robina. Oba filmy navíc nesmějí jít do kin ve stejném roce.

Do téhle už tak dost zamotané situace navíc znovu vstoupil režisér Zack Snyder. Letos totiž připomněl svůj zájem o adaptaci kultovního komiksu The Dark Knight Returns. Pokud by někdy dostal možnost film natočit, rád by se do něj pustil. A internet si samozřejmě nenechal ujít příležitost rozjet vlastní teorie.

Pracovní obálka brazilského vydání Batman: Svět
Obálka českého vydání sborníku Batman: Svět
Nový The Batman je k dispozici na HBO MAX
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
8 fotografií

Vzhledem k Snyderově spolupráci s Frankem Millerem, autorem předlohy, se začalo spekulovat také o možném návratu Bena Afflecka. Tentokrát už ne jako Bruce Waynea ve středním věku, ale jako zestárlého Batmana. Důležité ovšem je, že nic takového se aktuálně nechystá a žádný návrat Afflecka oznámen nebyl. Pro část fanoušků SnyderVerse je ale i tahle malá jiskra dostatečným důvodem k novému kolu debat o návratu Snyderova DC.

Tlustá čára stále chybí

Dostáváme se k poněkud bizarnímu výsledku. DC chtělo restartem udělat za minulostí tlustou čáru a konečně získat jasný plán. Jenže místo toho se znovu řeší, co bude s Gunnem, proč se nehýbe Batman a jestli se náhodou někde v dálce nerýsuje návrat SnyderVerse.

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Ne, Gunn nekončí a The Brave and the Bold se neruší. Minimálně zatím pro nic takového nejsou oficiální důkazy. Nové DCU ale mělo být především návratem stability. A když se kolem něj sotva rozjíždí první velké projekty a už se znovu řeší jeho budoucnost, není to zrovna ideální start.

Vše bude hodně záležet také na vznikajícím sequelu Supermana s názvem Man of Tomorrow, který se už natáčí a do kin má dorazit v červenci 2027. Po propadáku Supergirl nemá DC zkrátka na růžích ustláno.

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