Nový Ford Mustang Convertible je opět ikonou výkonu a stylu. A není jen na jízdu, ale na zážitky. Máme pro vás pět důvodů, proč tohle auto stojí za to.
1. Otevřené nebe nad hlavou
Convertible není jen karosářská varianta, ale změna celé filozofie jízdy. Stačí stisknout tlačítko a zmizí střecha. I běžný přesun po městě nebo krátká večerní jízda získávají úplně jinou atmosféru, protože auto tě doslova vytahuje ven z kabiny a přibližuje prostředí kolem.
2. V8 je prostě bomba
Srdcem Mustangu zůstává pětilitrový osmiválcový motor, který není jen technickým údajem, ale hlavním důvodem, proč tenhle vůz existuje. V otevřené verzi se jeho charakter násobí – zvuk se neodráží od střechy, ale volně se rozlévá do prostoru. V létě, kdy jsou okna dole a město nebo krajina jsou otevřené, se z něj stává přirozený doprovod celé jízdy. Nejde jen o výkon, ale o emoci, která je slyšet dřív, než auto vůbec uvidíte.
|
Tváří se jako normální auto, ale jakmile šlápnete na plyn, katapultuje vás dřív, než zašeptáte Audi
3. Stylové i použitelné kabrio
U spousty otevřených aut musíte dělat kompromisy. Buď dostanete efektní víkendovou hračku, nebo pohodlné GT na delší cesty. Mustang Convertible ale zvládá obojí. Nabízí komfort pro každodenní ježdění, moderní technologie i dostatek prostoru na víkendový únik z města.
4. Design funguje dvojnásob
Mustang je dlouhodobě jedním z nejrozpoznatelnějších aut na světě a modelový rok 2026 to jen posiluje. Nové barvy jako Fury Orange nebo námi testovaná Adriatic Blue mu dávají svěží výraz, který v kombinaci s otevřenou černou plátěnou střechou funguje ještě intenzivněji. Na silnici nepůsobí nenápadně – naopak. Je to auto, které si bere prostor, i když stojí. A v pohybu se z něj stává vizuální magnet. Je to prostě Mustang.
|
Cenová ofenziva MG. SUV Urban má v Česku zamíchat trhem. Povede se to Číňanům?
5. Roadtrip režim
Convertible verze Mustangu je definice letního cestování bez itineráře. Západy slunce, noční přejezdy městem, prázdné okresky nebo pobřežní silnice – to všechno jsou situace, kde auto přestává být dopravní prostředek a stává se součástí zážitku. Neřešíte vysokou spotřebu, ale délku cesty. A právě v tomhle režimu Mustang funguje nejpřirozeněji, když nikam nespěcháte a prostě jedete.