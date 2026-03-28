Začátkem týdne se společnost HBO na sociálních sítích připomněla se svým nejnovějším počinem ze světa čar a kouzel fotkou hlavního hrdiny přímo z aktuálně natáčeného seriálu. V charakteristickém famfrpálovém dresu a s koštětem v ruce na ní nový Harry Potter kráčí vstříc prvnímu zápasu.
Kdy seriál vyjde prozradil teaser
Jen o den později pak přišla ještě s výživnějším příspěvkem – ve středu zveřejnila první oficiální teaser s rychlým sledem záběrů z připravované první řady Harry Potter a Kámen mudrců, jež má být dle tvůrců věrnou adaptací stejnojmenné úvodní knihy celé série.
Z příspěvku, který mezi fanoušky okamžitě vyvolal vlnu zájmu, lze zjistit to nejdůležitější – kdy se na něj budou moci poprvé podívat. „Nová éra Bradavic začíná. Premiéra seriálu HBO Harry Potter a Kámen mudrců bude letos o Vánocích,“ stojí v jeho popisku. Nový seriál bude dostupný právě na streamovací platformě HBO Max.
|Kdy se začne vysílat?
|O Vánocích 2026
|Kde ho diváci budou moci sledovat?
|HBO Max
|Kolik řad je v plánu?
|7
|Kolik dílů má mít první série?
|8
|Kdo seriál režíruje?
|Mark Mylod (1. série)
Nové tváře i jedna známá
Napětí fanoušků tvůrci seriálu z dílny studia Warner Bros. prohlubovali i pozvolným zveřejňováním hereckého obsazení. První se na veřejnost samozřejmě dostala jména představitelů ústřední trojice.
Postupně však přibyla i jména herců v dalších rolích. Mimo nejdůležitější postavy známe i herce a herečky řady bradavických studentů a profesorů, stejně jako jména představitelů rodiny Weasleyových, Dursleyovy nebo otce jednoho z Harryho úhlavních soků Luciuse Malfoye.
- Harry Potter: Dominic McLaughlin
- Ron Weasley: Alastair Stout
- Hermiona Grangerová: Arabella Stanton
- Rubeus Hagrid: Nick Frost
- Albus Brumbál: John Lithgow
- Minerva McGonagallová: Janet McTeer
- Severus Snape: Paapa Essiedu
- Neville Longbottom: Rory Wilmot
- Seamus Finnigan: Leo Earley
- Dean Thomas: Elijah Oshin
- Draco Malfoy: Lox Pratt
Do seriálu se také vrátí – zatím jen jeden – herec, který se objevil už v původních filmech. Svou úlohu profesora Kratiknota, hlavy havraspárské koleje, si zopakuje Warwick Davis.
Kdo bude ten zlý?
Tajemstvím doposud zůstává obsazení role hlavního záporáka. Studio Warner Bros. představitele lorda Voldemorta zatím úzkostlivě tají. Podle spekulací se úlohy Toho, jehož jméno nesmíme vyslovit, měl zhostit oscarový herec Cillian Murphy, známý například ze seriálu Gangy z Birminghamu.
Murphy však zvěsti už před několika měsíci odmítl. Možností je nicméně i obsazení role herečkou, HBO údajně otevřelo konkurz na představitele Pána Zla pro muže i ženy.
Seriál obohatí nové scény
Delší seriálový formát dle představ tvůrců umožní věrnější zobrazení knižní předlohy. Fanoušci se tak mohou těšit i na scény, které se do původní filmové adaptace nevešly – chybět nebudou například monotónní dějiny čar a kouzel s duchem profesora Binnse, nebo všechny vzpomínkové sekvence s myslánkou.
O dosud nepoznaných lokacích více prozradily i příspěvky samotných fanoušků, jenž dostali šanci si prohlédnout filmové ateliéry studia. Podle nich se v seriálu objeví také zatím neviděné bradavické učebny nebo třeba dívčí pokoje v Nebelvírské věži.
Očekávat můžeme i řadu dosud neznámých scén, jelikož víc prostoru má dle záměrů studia dostat i hlavní trio. V seriálu tak například uvidíme, jak svůj dopis do Bradavic dostane Hermiona, zjistíme, proč má vlastně Ron během cesty vlakem do školy špinavý nos a ke slovu by měla přijít i detailnější minulost nejhlavnějšího hlavouna Albuse Brumbála.
Co kniha, to série
Studio podle každé knihy plánuje natočit jednu sérii, celkem jich tedy bude sedm, které se na platformě mají objevit v průběhu deseti let. Ta první bude složená z osmi dílů.
První sérii režíruje Mark Mylod, jež má na kontě například několik dílů seriálu Game of Thrones. Pro co nejvěrnější zobrazení se do produkce zapojila také autorka knih autorka knih J. K. Rowlingová.
O hudbu k novému seriálu se podle společnosti Warner Bros. postará známý skladatel Hans Zimmer společně s kolektivem autorů vystupujících pod jménem Bleeding Fingers.
Vysoká očekávání fanoušků
Zveřejněný teaser i fotografie z natáčení opět mezi fanoušky vyvolaly debatu o tom, jaký vlastně nový seriál bude. Valná většina z nich v komentářích k příspěvkům nijak neskrývá své nadšení z představené podoby seriálu.
Někteří však dávají najevo také obavy z nenaplněných vysokých očekávání směrem k nové adaptaci dnes již legendární sedmidílné série o mladém čaroději. Část z nich také nedá dopustit na předchozí filmové zpracování.
Fanoušci také poukazují na obsazení role sinalého profesora Severuse Snapea, kterého v novém seriálu hraje Paapa Essiedu.
Připravovaný seriál remakem
Seriál, který se koncem letošního roku poprvé objeví v nabídce streamovací platformy HBO Max, je už druhým zpracováním oblíbené knižní série.
První z osmi filmů s dnes již legendárním triem Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) a Emma Watson (Hermiona Grangerová) se na plátna dostal v roce 2001, čtyři roky po vydání knihy. Do českých kin film přišel o rok později a v recenzi iDNES.cz dostal 60 procent.
Poslední film, představující druhou polovinu závěrečné sedmé knihy, diváci viděli v roce 2011 (ten si polepšil – z naší recenze si odnesl 90 procent).
O pět let později svět Harryho Pottera obohatil film Fantastická zvířata a kde je najít, založený na stejnojmenné – zprvu jen fiktivní a později i skutečné – knize. Původně mělo jít o pentalogii, po prvním dobře hodnoceném snímku však vznikly další dva filmy, jejichž přijetí bylo přinejmenším rozpačité. Tím série předčasně skončila.