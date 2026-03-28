Nový Harry Potter vyjde za pár měsíců. Kdo si zahraje Snapea a Brumbála a kde seriál sledovat?

Matouš Waller
Matouš Waller
  12:45
Natěšení fanoušci nového seriálu o Harry Potterovi se dočkali prvního teaseru. Vyjma ochutnávky několika scén přinesl i termín premiéry úvodní série – vyjít má letos o Vánocích. Kde bude ke shlédnutí a na koho se v ní můžeme těšit?
Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter...

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026) | foto: HBO

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2026)
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Arabella Stanton jako Hermiona Grangerová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Alastair Stout jako Ron Weasley v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
21 fotografií

Začátkem týdne se společnost HBO na sociálních sítích připomněla se svým nejnovějším počinem ze světa čar a kouzel fotkou hlavního hrdiny přímo z aktuálně natáčeného seriálu. V charakteristickém famfrpálovém dresu a s koštětem v ruce na ní nový Harry Potter kráčí vstříc prvnímu zápasu.

Kdy seriál vyjde prozradil teaser

Jen o den později pak přišla ještě s výživnějším příspěvkem – ve středu zveřejnila první oficiální teaser s rychlým sledem záběrů z připravované první řady Harry Potter a Kámen mudrců, jež má být dle tvůrců věrnou adaptací stejnojmenné úvodní knihy celé série.

Z příspěvku, který mezi fanoušky okamžitě vyvolal vlnu zájmu, lze zjistit to nejdůležitější – kdy se na něj budou moci poprvé podívat. „Nová éra Bradavic začíná. Premiéra seriálu HBO Harry Potter a Kámen mudrců bude letos o Vánocích,“ stojí v jeho popisku. Nový seriál bude dostupný právě na streamovací platformě HBO Max.

Dosud známá fakta o připravovaném seriálu Harry Potter
Kdy se začne vysílat?O Vánocích 2026
Kde ho diváci budou moci sledovat?HBO Max
Kolik řad je v plánu?7
Kolik dílů má mít první série?8
Kdo seriál režíruje?Mark Mylod (1. série)

Nové tváře i jedna známá

Napětí fanoušků tvůrci seriálu z dílny studia Warner Bros. prohlubovali i pozvolným zveřejňováním hereckého obsazení. První se na veřejnost samozřejmě dostala jména představitelů ústřední trojice.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Postupně však přibyla i jména herců v dalších rolích. Mimo nejdůležitější postavy známe i herce a herečky řady bradavických studentů a profesorů, stejně jako jména představitelů rodiny Weasleyových, Dursleyovy nebo otce jednoho z Harryho úhlavních soků Luciuse Malfoye.

  • Harry Potter: Dominic McLaughlin
  • Ron Weasley: Alastair Stout
  • Hermiona Grangerová: Arabella Stanton
  • Rubeus Hagrid: Nick Frost
  • Albus Brumbál: John Lithgow
  • Minerva McGonagallová: Janet McTeer
  • Severus Snape: Paapa Essiedu
  • Neville Longbottom: Rory Wilmot
  • Seamus Finnigan: Leo Earley
  • Dean Thomas: Elijah Oshin
  • Draco Malfoy: Lox Pratt

Do seriálu se také vrátí – zatím jen jeden – herec, který se objevil už v původních filmech. Svou úlohu profesora Kratiknota, hlavy havraspárské koleje, si zopakuje Warwick Davis.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2026)
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Arabella Stanton jako Hermiona Grangerová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Alastair Stout jako Ron Weasley v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
21 fotografií

Kdo bude ten zlý?

Tajemstvím doposud zůstává obsazení role hlavního záporáka. Studio Warner Bros. představitele lorda Voldemorta zatím úzkostlivě tají. Podle spekulací se úlohy Toho, jehož jméno nesmíme vyslovit, měl zhostit oscarový herec Cillian Murphy, známý například ze seriálu Gangy z Birminghamu.

Murphy však zvěsti už před několika měsíci odmítl. Možností je nicméně i obsazení role herečkou, HBO údajně otevřelo konkurz na představitele Pána Zla pro muže i ženy.

Seriál obohatí nové scény

Delší seriálový formát dle představ tvůrců umožní věrnější zobrazení knižní předlohy. Fanoušci se tak mohou těšit i na scény, které se do původní filmové adaptace nevešly – chybět nebudou například monotónní dějiny čar a kouzel s duchem profesora Binnse, nebo všechny vzpomínkové sekvence s myslánkou.

O dosud nepoznaných lokacích více prozradily i příspěvky samotných fanoušků, jenž dostali šanci si prohlédnout filmové ateliéry studia. Podle nich se v seriálu objeví také zatím neviděné bradavické učebny nebo třeba dívčí pokoje v Nebelvírské věži.

John Lithgow jako Albus Brumbál v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců | foto: HBO Max

Očekávat můžeme i řadu dosud neznámých scén, jelikož víc prostoru má dle záměrů studia dostat i hlavní trio. V seriálu tak například uvidíme, jak svůj dopis do Bradavic dostane Hermiona, zjistíme, proč má vlastně Ron během cesty vlakem do školy špinavý nos a ke slovu by měla přijít i detailnější minulost nejhlavnějšího hlavouna Albuse Brumbála.

Co kniha, to série

Studio podle každé knihy plánuje natočit jednu sérii, celkem jich tedy bude sedm, které se na platformě mají objevit v průběhu deseti let. Ta první bude složená z osmi dílů.

Příjezd Bradavického expresu na nádraží v Prasinkách. | foto: HBO Max

První sérii režíruje Mark Mylod, jež má na kontě například několik dílů seriálu Game of Thrones. Pro co nejvěrnější zobrazení se do produkce zapojila také autorka knih autorka knih J. K. Rowlingová.

O hudbu k novému seriálu se podle společnosti Warner Bros. postará známý skladatel Hans Zimmer společně s kolektivem autorů vystupujících pod jménem Bleeding Fingers.

Vysoká očekávání fanoušků

Zveřejněný teaser i fotografie z natáčení opět mezi fanoušky vyvolaly debatu o tom, jaký vlastně nový seriál bude. Valná většina z nich v komentářích k příspěvkům nijak neskrývá své nadšení z představené podoby seriálu.

Někteří však dávají najevo také obavy z nenaplněných vysokých očekávání směrem k nové adaptaci dnes již legendární sedmidílné série o mladém čaroději. Část z nich také nedá dopustit na předchozí filmové zpracování.

Fanoušci také poukazují na obsazení role sinalého profesora Severuse Snapea, kterého v novém seriálu hraje Paapa Essiedu.

Připravovaný seriál remakem

Seriál, který se koncem letošního roku poprvé objeví v nabídce streamovací platformy HBO Max, je už druhým zpracováním oblíbené knižní série.

První z osmi filmů s dnes již legendárním triem Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) a Emma Watson (Hermiona Grangerová) se na plátna dostal v roce 2001, čtyři roky po vydání knihy. Do českých kin film přišel o rok později a v recenzi iDNES.cz dostal 60 procent.

Hlavní trio na plakátu k prvnímu filmu Harry Potter a kámen mudrců z roku 2001. | foto: © Warner Bros

Poslední film, představující druhou polovinu závěrečné sedmé knihy, diváci viděli v roce 2011 (ten si polepšil – z naší recenze si odnesl 90 procent).

O pět let později svět Harryho Pottera obohatil film Fantastická zvířata a kde je najít, založený na stejnojmenné – zprvu jen fiktivní a později i skutečné – knize. Původně mělo jít o pentalogii, po prvním dobře hodnoceném snímku však vznikly další dva filmy, jejichž přijetí bylo přinejmenším rozpačité. Tím série předčasně skončila.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnost Hisense prosazuje tichou zelenou revoluci v oblasti domácí zábavy

28. března 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový Harry Potter vyjde za pár měsíců. Kdo si zahraje Snapea a Brumbála a kde seriál sledovat?

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter...

Natěšení fanoušci nového seriálu o Harry Potterovi se dočkali prvního teaseru. Vyjma ochutnávky několika scén přinesl i termín premiéry úvodní série – vyjít má letos o Vánocích. Kde bude ke shlédnutí...

28. března 2026  12:45

Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

28. března 2026  11:13

Critical Path Institute spouští iniciativu „Jedna k milionům" s cílem přetvořit budoucnost personalizované medicíny v globálním měřítku

28. března 2026  11:03

