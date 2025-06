10:41

Příběh čtvrtého dobrodružství z novodobé jurské tetralogie s podtitulem Znovuzrození, který zamíří do kin už tento čtvrtek, se odehrává pět let po událostech předchozího dílu. Noví hrdinové se v něm vydají na ostrov, aby zde sesbírali vzorky DNA nutné k výrobě revolučního léku. Problém je, že tyranosauři a další potvory se dělí opravdu neradi. A to nejen o svoje DNA.