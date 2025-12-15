Osudy skutečných hrdinů, například odbojářky Inky Bernáškové, letce RAF Karla Janouška nebo českých vojáků padlých v Afghánistánu v roce 2014 přináší nový kalendář. Představuje příběhy dvanácti válečných hrdinů a hrdinek. Část výtěžku z prodeje poputuje prostřednictvím Vojenského fondu solidarity na pomoc třem lidem z armády a jejich rodinám.
Titulní strana „svítícího“ kalendáře
Války a katastrofy
Za své fotografie získala řadu prestižních cen. Pracovala na reportážích, v nichž zachytila téma dětské prostituce v Etiopii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu. Pracovala na reportážích, v nichž zachytila téma dětské prostituce v Etiopii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu.
Výtěžek z prodeje podpoří
- Výtěžek z prodeje kalendáře podpoří rodiny vojáků i talentovanou sportovkyni ve službách armády.
- Poručík Lukáš Hanč: Během pár měsíců se s manželkou stali rodiči tří dětí. K miminku přibyla předčasně narozená dvojčata vážící pouhých 700 gramů. Rodina je zatížená každodenní péčí o malé děti i zdravotními výzvami.
- Rotmistr David Havlíček: Jeho dcera Kristýnka trpí vzácnou leukodystrofií, jako jediná v ČR. Zima je pro ni kritická, pobyty u moře jí výrazně pomáhají. Výtěžek z kalendáře přispěje na zimní léčebné pobyty v Dubaji, které zlepšují její zdravotní stav.
- Mgr. Denisa Bartošová: Atestovaná perioperační sestra a vojákyně 43. výsadkového pluku, která se věnuje traumatologii a zároveň bojuje o svůj sportovní sen v kategorii wellness fitness. Připravuje se na prestižní soutěže, včetně EVLS Prague. Příprava je extrémně náročná časově i finančně, od tréninků a jídelníčku po startovné, cestovní náklady a soutěžní vybavení.