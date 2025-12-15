Nový kalendář vypráví příběhy českých válečných hrdinů. Pomůže vojákům i jejich rodinám

Autor: Metro.cz
  16:58
Osudy skutečných hrdinů, například odbojářky Inky Bernáškové, letce RAF Karla Janouška nebo českých vojáků padlých v Afghánistánu v roce 2014 přináší nový kalendář. Představuje příběhy dvanácti válečných hrdinů a hrdinek. Část výtěžku z prodeje poputuje prostřednictvím Vojenského fondu solidarity na pomoc třem lidem z armády a jejich rodinám.
Fotogalerie2

Křest nového kalendáře, fotoreportérka Jarmila Štuková je zcela vlevo. | foto: 2MEDIA

Titulní strana „svítícího“ kalendáře

Války a katastrofy

Za své fotografie získala řadu prestižních cen. Pracovala na reportážích, v nichž zachytila téma dětské prostituce v Etiopii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu. Pracovala na reportážích, v nichž zachytila téma dětské prostituce v Etiopii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu.

Výtěžek z prodeje podpoří

  • Výtěžek z prodeje kalendáře podpoří rodiny vojáků i talentovanou sportovkyni ve službách armády.
  • Poručík Lukáš Hanč: Během pár měsíců se s manželkou stali rodiči tří dětí. K miminku přibyla předčasně narozená dvojčata vážící pouhých 700 gramů. Rodina je zatížená každodenní péčí o malé děti i zdravotními výzvami.
  • Rotmistr David Havlíček: Jeho dcera Kristýnka trpí vzácnou leukodystrofií, jako jediná v ČR. Zima je pro ni kritická, pobyty u moře jí výrazně pomáhají. Výtěžek z kalendáře přispěje na zimní léčebné pobyty v Dubaji, které zlepšují její zdravotní stav.
  • Mgr. Denisa Bartošová: Atestovaná perioperační sestra a vojákyně 43. výsadkového pluku, která se věnuje traumatologii a zároveň bojuje o svůj sportovní sen v kategorii wellness fitness. Připravuje se na prestižní soutěže, včetně EVLS Prague. Příprava je extrémně náročná časově i finančně, od tréninků a jídelníčku po startovné, cestovní náklady a soutěžní vybavení.

