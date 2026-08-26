MR. DIY provozuje po světě téměř šest tisíc prodejen a do Evropy se postupně rozšiřuje. Po Španělsku, Polsku a Rumunsku teď přichází na řadu Česko. První český obchod otevře v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina. Volba Ostravy podle ředitelky obchodního rozvoje Magdaleny Nazarewicz souvisí mimo jiné s blízkostí Polska a tamní zavedenou infrastrukturou.
„Letos chceme otevřít čtyři až pět obchodů, příští rok alespoň deset,“ řekla Nazarewicz pro e15.cz. Pokud se koncept osvědčí, může podle ní růst ještě rychleji. Otevřít má během podzimu, do budoucna chce MR. DIY pokrýt celou Evropu.
|
Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět
Co v obchodech zákazníci najdou? Prakticky od všeho trochu. Prodejny nabídnou potřeby pro kutily, vybavení domácnosti a zahrady, elektro, hračky, papírnictví, autodoplňky i sportovní potřeby. První česká prodejna má mít zhruba 10 tisíc položek, zatímco celosvětový katalog řetězce čítá více než 20 tisíc produktů.
Zajímavé je, že samotná nízká cena už podle vedení řetězce nestačí. „Zákazníci hledají inspiraci a chtějí objevovat nové produkty,“ popsala Nazarewicz pro e15.cz. Proto má být důležitý i vzhled prodejen a způsob, jakým je zboží vystavené.
Na českém trhu tak MR. DIY narazí na konkurenci v podobě Actionu, Pepca, Kiku nebo Tedi.
Normal už ukázal, že Češi na podobný koncept slyší
MR. DIY přitom přichází ve chvíli, kdy se český trh s levnými „všehochutěmi“ začíná rychle plnit. Jak jsme vás už informovali, letos v srpnu otevřel v Praze své první dvě prodejny dánský řetězec Normal. První pobočka v Atriu Flora zahájila provoz 12. srpna, druhá v Galerii Butovice následovala o dva dny později. Ani jedno otevření se neobešlo bez front.
Normal může na první pohled připomínat klasickou drogerii, jeho nabídka je ale podstatně pestřejší. Kromě kosmetiky a běžné drogerie nabízí čisticí prostředky, domácí potřeby, nápoje, cukrovinky i sezonní zboží. Zajímavostí jsou zahraniční varianty známých výrobků, méně rozšířené značky a především produkty, které zákazníci znají ze sociálních sítí nebo ze zahraničí.
Právě TikTok a Instagram jsou pro Normal důležitou součástí konceptu. Sortiment se průběžně obměňuje a nové produkty přibývají každý týden. Zákazník tak nikdy přesně neví, na co při další návštěvě narazí. A právě pocit objevu je jedním z hlavních důvodů, proč podobné obchody fungují.
|
Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?
Při otevření první prodejny navíc Normal vsadil na pořádnou show. Prvních tisíc zákazníků dostalo dárkové balíčky, deset nejrychlejších lidí ve frontě získalo nákupní kartu v hodnotě 732 korun a připravené byly také ochutnávky, soutěže nebo speciální „TADAAA lístek“ v hodnotě 8146 korun.
A za nimi už se řadí další gigant
Další známou značkou, která se připravuje na vstup do Česka, je německý Müller. Tady je ale potřeba být opatrnější: firma zatím neoznámila konkrétní českou prodejnu ani datum otevření. Veřejné údaje nicméně ukazují, že přípravy mohou probíhat. V Česku už funguje společnost Müller Drogérie Česká republika a na přípravách se podle iDNES.cz podílejí lidé spojení s vedením řetězce na Slovensku a v Maďarsku.
Müller přitom rozhodně není jen další drogerie. Ve svých prodejnách kombinuje například kosmetiku, parfémy, hračky, papírnictví, domácí potřeby, multimédia, potřeby pro zvířata nebo potraviny. Podle aktuálních údajů firmy má v Evropě 966 prodejen a kolem 35 500 zaměstnanců. Jeho celkový sortiment čítá přibližně 190 tisíc položek.
Český zákazník tak dostává a dostane hned několik nových možností, kde nakoupit věci z různých segmentů. Společným lákadlem je přitom podobný recept: nízké ceny, široký sortiment a hlavně pocit, že pokaždé objevíte něco nového.