Nový Pán prstenů: Hon na Gluma vrátí Gandalfa i Froda. Natáčení má začít už letos v květnu

Metro.cz
  7:06
Jeden prsten sváže v prosinci 2027 některé postavy z původní trilogie Pán prstenů do nového celovečerního dobrodružství, které bude částečným prequelem slavného Tolkienova příběhu. Pán prstenů: Hon na Gluma vyplní přeskočenou kapitolu Společenstva prstenu, kdy Gandalf s Aragornem pátrali po Glumovi, jenž měl v držení Prsten moci.

Pán prstenů není jen film, ale i jedno z nejvýznamnějších děl moderní literatury. Byl ale někdy návrat fenoménu dobrý nápad? | foto: WARNER BROS.

Ian McKellen se na srazu hereckých představitelů nechal slyšet, že natáčení začne v květnu a že vousatý čaroděj s udatným hobitem z Kraje u toho rozhodně nebudou chybět.

Silné vazby na Jacksonovu trilogii

Vazeb na veleúspěšnou trilogii Petera Jacksona bude mít očekávaný film spoustu. Gluma si opět zahraje Andy Serkis, jenž jakožto legenda motion capture a tvůrce Mauglího dohlédne také na režii. Jackson produkuje a Středozemím ošlehané autorky Philippa Boyens a Fran Walsh píšou scénář, který má vzhledem ke castingu jednu zásadní nevýhodu – McKellen a zřejmě i Elijah Wood si skoro čtvrtstoletí po premiéře Návratu krále znovu zahrají postavy, které by měly působit úplně stejně staře jako tehdy.

Slavnému komikovi Carreymu na place Grinche pomáhal expert na zvládání mučení

Věk herců jako produkční problém

Tento faktor už vyřadil ze hry Vigga Mortensena, jenž už po šedesátce akčního Aragorna přesvědčivě neztvární. McKellenovi je 86 let a má jistou výhodu v přetrvávajícím elánu a skutečnosti, že za kostýmem a šedinami Gandalfa se hercův zestárlý obličej trochu skryje. Divadelní a filmová ikona, která se na konci roku vrátí také k x-menovské úloze Magneta v marvelovce Avengers: Doomsday, nicméně shledání s povědomým hábitem, dýmkou a holí vyhlíží.

Tajemná slova Iana McKellena

Během setkání s fanoušky, jehož se účastnili i představitelé Smíška, Pipina či Gimliho, měl pro přítomné několik příznivých informací.

„Natáčení má začít v květnu. Režírovat to bude Glum a celý film je o Glumovi. Ale prozradím vám dvě tajemství ohledně obsazení. Ve filmu je postava jménem Frodo a další postava jménem Gandalf, a kromě toho už neřeknu ani slovo,“ použil očividnou šifru, která napovídá, že do Kraje tentokrát ve vedlejší roli opět zavítá také čtyřiačtyřicetiletý Elijah Wood. Ten naštěstí nestárne jako běžní smrtelníci, o čemž se v dubnu v kinech budete moct přesvědčit v hororové komedii Krvavá nevěsta: Hra začíná, a sám tuto příležitost od ohlášení projektu vyhlíží.

Možné návraty hobitů

Wood roku 2024 uvedl, že „by to bylo opravdu neuvěřitelné. Musím říct, že jakýkoli návrat na Nový Zéland, abych mohl pracovat s těmi lidmi v rámci toho světa, by byl… návratem do světa, který je tak milovaný a tolik pro mě znamená. Takže ano, bylo by to skvělé.“ Hercův comeback navíc může otevřít dveře pro menší cameo role také hobitům Dominicu Monaghanovi, Billymu Boydovi a Seanu Astinovi. Oželet bohužel budeme muset zesnulého představitele 111letého Bilba Iana Holma, jenž se objevil ještě v trilogii Hobit (stejně jako McKellen a krátce i Wood).

GALERIE: Chcete vjet do Mordoru? Vydejte se na sever Čech. Temný přízrak číhá v lese nedaleko

Digitální omlazovačka

Ve Star Wars tyto nešvary párkrát řešili nahrazením zesnulých herců jejich CGI kopiemi, výsledky však nebyly dvakrát oslnivé. Od Pána prstenů po digitálním Hobitovi očekáváme návrat k praktickým řešením, a ačkoli musíme mít jistě radost ze zapojení známých tváří, paradoxy spojené s neúprosným stářím zdvihají nejedno obočí. Jak si podle vás produkce s omlazením herců poradí? Očekáváte důstojného Pána prstenů, který je prý pro šéfa studia Warner Bros. Discovery Davida Zaslava jednou z dosluhujících priorit?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Nový Pán prstenů: Hon na Gluma vrátí Gandalfa i Froda. Natáčení má začít už letos v květnu

Pán prstenů není jen film, ale i jedno z nejvýznamnějších děl moderní...

Jeden prsten sváže v prosinci 2027 některé postavy z původní trilogie Pán prstenů do nového celovečerního dobrodružství, které bude částečným prequelem slavného Tolkienova příběhu. Pán prstenů: Hon...

10. ledna 2026  7:06

Začne první etapa proměny Zámeckého parku v Porubě

Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje...

Dlouho připravovaná revitalizace Zámeckého parku v ostravské Porubě začne být v nadcházejícím roce vidět. Obvodní úřad vyčlenil na projekt pro rok 2026 více než 40 milionů korun. Vedle nového...

10. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Na Příhrádku v Pardubicích přibude lavička Václava Havla

ilustrační snímek

Město Pardubice chce Na Příhrádku umístit lavičku Václava Havla. V letošním rozpočtu na to má vyčleněno 450.000 korun. Bude druhá v pořadí. ČTK to řekl...

10. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Nova: Harrachov získal pozemky skokanského areálu, rekonstrukce bude pokračovat

ilustrační snímek

Město Harrachov získalo od Národní sportovní agentury (NSA) do nájmu všechny potřebné pozemky v tamním areálu skokanských můstků. Jeho rekonstrukce tak bude na...

9. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  21:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Kině Luna v Ostravě lze vidět desítky československých filmových plakátů

V KinÄ› Luna v OstravÄ› lze vidÄ›t desĂ­tky ÄŤeskoslovenskĂ˝ch filmovĂ˝ch plakĂˇtĹŻ

V prostorách Kina Luna v Ostravě-Zábřehu mohou ode dneška lidé vidět kolekci československých filmových plakátů ze 60. až 80. let minulého století. Jejich...

9. ledna 2026  20:01,  aktualizováno  20:01

Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...

O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení desítky rebelů se v pátek večer stal novým předsedou poslanec, krajský zastupitel a místostarosta Židenic...

9. ledna 2026  21:32

Na nájezdu na D5 za Plzní narazilo auto do svodidel, dvě spolujezdkyně zraněné

ilustrační snímek

Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela dnes odpoledne před 16:30 nájezd na dálnici D5 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Exit 67 byl zhruba dvě hodiny uzavřen,...

9. ledna 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Nehoda uzavřela nájezd na D5 za Plzní, po nárazu auta do svodidel dvě zraněné

ilustrační snímek

Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela nájezd na dálnici D5 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Exit 67 je uzavřen, uvedlo Národní dopravní informační centrum....

9. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...

Zimní radovánky na zamrzlých rybnících a jezerech lákají čím dál více lidí. Bruslení na přírodním ledu je skvělá zábava, ale bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Přinášíme praktické tipy, jak...

9. ledna 2026  19:31

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Na Chomutovsku havaroval autobus plný dětí, nehoda uzavřela silnici

Policejní auto.

Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří....

9. ledna 2026  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.