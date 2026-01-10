Ian McKellen se na srazu hereckých představitelů nechal slyšet, že natáčení začne v květnu a že vousatý čaroděj s udatným hobitem z Kraje u toho rozhodně nebudou chybět.
Silné vazby na Jacksonovu trilogii
Vazeb na veleúspěšnou trilogii Petera Jacksona bude mít očekávaný film spoustu. Gluma si opět zahraje Andy Serkis, jenž jakožto legenda motion capture a tvůrce Mauglího dohlédne také na režii. Jackson produkuje a Středozemím ošlehané autorky Philippa Boyens a Fran Walsh píšou scénář, který má vzhledem ke castingu jednu zásadní nevýhodu – McKellen a zřejmě i Elijah Wood si skoro čtvrtstoletí po premiéře Návratu krále znovu zahrají postavy, které by měly působit úplně stejně staře jako tehdy.
|
Slavnému komikovi Carreymu na place Grinche pomáhal expert na zvládání mučení
Věk herců jako produkční problém
Tento faktor už vyřadil ze hry Vigga Mortensena, jenž už po šedesátce akčního Aragorna přesvědčivě neztvární. McKellenovi je 86 let a má jistou výhodu v přetrvávajícím elánu a skutečnosti, že za kostýmem a šedinami Gandalfa se hercův zestárlý obličej trochu skryje. Divadelní a filmová ikona, která se na konci roku vrátí také k x-menovské úloze Magneta v marvelovce Avengers: Doomsday, nicméně shledání s povědomým hábitem, dýmkou a holí vyhlíží.
Tajemná slova Iana McKellena
Během setkání s fanoušky, jehož se účastnili i představitelé Smíška, Pipina či Gimliho, měl pro přítomné několik příznivých informací.
„Natáčení má začít v květnu. Režírovat to bude Glum a celý film je o Glumovi. Ale prozradím vám dvě tajemství ohledně obsazení. Ve filmu je postava jménem Frodo a další postava jménem Gandalf, a kromě toho už neřeknu ani slovo,“ použil očividnou šifru, která napovídá, že do Kraje tentokrát ve vedlejší roli opět zavítá také čtyřiačtyřicetiletý Elijah Wood. Ten naštěstí nestárne jako běžní smrtelníci, o čemž se v dubnu v kinech budete moct přesvědčit v hororové komedii Krvavá nevěsta: Hra začíná, a sám tuto příležitost od ohlášení projektu vyhlíží.
Možné návraty hobitů
Wood roku 2024 uvedl, že „by to bylo opravdu neuvěřitelné. Musím říct, že jakýkoli návrat na Nový Zéland, abych mohl pracovat s těmi lidmi v rámci toho světa, by byl… návratem do světa, který je tak milovaný a tolik pro mě znamená. Takže ano, bylo by to skvělé.“ Hercův comeback navíc může otevřít dveře pro menší cameo role také hobitům Dominicu Monaghanovi, Billymu Boydovi a Seanu Astinovi. Oželet bohužel budeme muset zesnulého představitele 111letého Bilba Iana Holma, jenž se objevil ještě v trilogii Hobit (stejně jako McKellen a krátce i Wood).
|
GALERIE: Chcete vjet do Mordoru? Vydejte se na sever Čech. Temný přízrak číhá v lese nedaleko
Digitální omlazovačka
Ve Star Wars tyto nešvary párkrát řešili nahrazením zesnulých herců jejich CGI kopiemi, výsledky však nebyly dvakrát oslnivé. Od Pána prstenů po digitálním Hobitovi očekáváme návrat k praktickým řešením, a ačkoli musíme mít jistě radost ze zapojení známých tváří, paradoxy spojené s neúprosným stářím zdvihají nejedno obočí. Jak si podle vás produkce s omlazením herců poradí? Očekáváte důstojného Pána prstenů, který je prý pro šéfa studia Warner Bros. Discovery Davida Zaslava jednou z dosluhujících priorit?