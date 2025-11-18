Portál Písňovna.cz umožňuje vyhledávat lidové písně podle jejich textu či místa původu. Část písničky mohou zájemci dokonce zapískat, zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj. Procházet katalogem lze i podle jednotlivých sbírek lidových písní.
„Uživatelé si také můžou porovnat původní záznam i moderní přepis nebo si na portálu písňovou melodii přehrát,“ upřesňuje Kratochvíl. „Samozřejmostí jsou podrobné informace o sběratelkách a sběratelích, mezi nimiž jsou vedle známých postav jako Karel Jaromír Erben, František Sušil nebo Leoš Janáček i osobnosti méně známé či dosud spojované s jinými obory, například významný chemik Bohuslav Brauner nebo – ze zcela mimoakademické sféry – obchodnice s textilem ze Strakonic Marie Foglarová,“ dodává hudební vědec a etnolog.
Rarita z roku 1825
Portál obsahuje nejrůznější žánry: písně taneční, milostné i žertovné, vánoční koledy. Zpřístupňuje též méně obvyklý repertoár, například pohřební písně nebo takzvané halekačky, tedy popěvky pasáčků z horských oblastí.
V Písňovně zájemci najdou mimo jiné zdigitalizovaný nejstarší tisk notového zápisu českých lidových písní, a to České národní písně, které roku 1825, tedy právě před dvěma sty lety, vydal Jan Ritter z Rittersberku.
Do hudební výchovy, ale i češtiny či dějepisu
Součástí projektu je i sekce Učitelská písňovna, která zahrnuje zpracované didaktické materiály a s nimi související podklady pro hravé aktivity využitelné nejen v hudební výchově, ale také v českém jazyce nebo dějepisu.
Připraveny jsou nahrávky vybraných písní v podání dětských zpěváků. „Využít je možné i karaoke verze melodií v tóninách přizpůsobených potřebám různých věkových kategorií,“ doplňuje Kratochvíl. Učitelská písňovna je taktéž dostupná zdarma všem uživatelům.