Virus Shamonda se letos objevil v řadě evropských zemí včetně Německa, Rakouska, Francie či Švýcarska. Nákaza ohrožuje zejména skot, ale může postihnout také koně, ovce nebo kozy. Přenáší ji krevsající hmyz, přenos je možný také z březí samice na plod.
Mezi hlavní příznaky u skotu patří náhlá horečka, výrazný pokles produkce mléka, nechutenství nebo průjem. Nákaza může způsobit také potraty a vrozené vývojové vady mláďat.
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Kdy je testování povinné?
Od 1. října 2026 se v Česku povinně vyšetřují případy potratů telat, narození mrtvých či neživotaschopných telat a telat s vrozenými vývojovými vadami. Náklady hradí stát.
Zdravá zvířata se plošně testovat nemusí. Pokud se ale objeví příznaky nákazy, mohou chovatelé po konzultaci s veterinářem požádat o dobrovolné vyšetření. To stojí přibližně 1100 korun za zvíře.
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Co se stane při potvrzení nákazy?
Pokud veterináři virus v chovu potvrdí, Státní veterinární správa nebude automaticky nařizovat mimořádná opatření. Chovatele však o pozitivním nálezu informuje.
Vyšetření zajišťují státní veterinární ústavy v Praze, Jihlavě a Olomouci. Podle veterinářů není virus Shamonda nebezpečný pro člověka.
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