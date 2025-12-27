Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

David Halatka
David Halatka
  18:31
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve 3. kategorii.

Celoživotní dřina | foto: MAFRA

Změnu přináší zákon č. 324/2025 Sb., který vznikl jako kompenzace za zrušení možnosti předčasného důchodu v rámci důchodové reformy. Cílem opatření je pomoci lidem v náročných povoláních vytvořit si vyšší vlastní úspory na stáří a dát jim šanci odejít z práce dříve bez trvalého krácení státní penze.

Kolik peněz zaměstnanci dostanou

Zaměstnavatel bude odvádět čtyři procenta z hrubé mzdy za každý měsíc, v němž zaměstnanec odpracuje alespoň tři rizikové směny. Příspěvek poputuje na doplňkové penzijní spoření nebo na takzvané staré penzijní připojištění. Tyto peníze budou osvobozeny od daně i odvodů, a to až do ročního limitu 50 tisíc korun. Zaměstnavatel má zároveň povinnost informovat, zda konkrétní pracovní pozice spadá do třetí rizikové kategorie, a nárok na příspěvek se uplatňuje písemným oznámením s uvedením penzijní společnosti.

Předdůchod jako alternativa k předčasné penzi

Nový systém má motivovat k využívání předdůchodu, který umožňuje odejít z práce až o pět let dříve, aniž by se snížila výše státního důchodu. Předdůchod funguje v rámci doplňkového penzijního spoření a je financován z vlastních naspořených prostředků. Stát během tohoto období platí zdravotní pojištění, nikoli však sociální. Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera může předdůchod pomoci překlenout nejnáročnější roky před řádnou penzí bez trvalých finančních ztrát, pokud lidé spojí příspěvek zaměstnavatele s vlastními vklady a rozloží investice do více nástrojů.

Koho se nová povinnost týká

Do třetí rizikové kategorie spadají profese, které jsou dlouhodobě vystaveny vysoké fyzické zátěži, práci v horku či chladu, vibracím nebo nočnímu provozu. Typicky jde například o svářeče, hutníky, kováře, lakýrníky, pracovníky v mrazírnách, stavební a lesní dělníky, ale také o profese vykonávané výhradně v noci, jako jsou recepční, hlídači nebo pekaři. Právě pro tyto skupiny má nový příspěvek znamenat citelnou pomoc.

Jak se to projeví v penzi

Konkrétní propočty ukazují, že změna může mít výrazný dopad na budoucí penzi. U průměrného čtyřicetiletého zaměstnance ve třetí rizikové kategorii, například svářeče pracujícího na noční směny, se současný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření pohybuje kolem 1 200 korun měsíčně. Od ledna 2026 by si takový zaměstnanec polepšil zhruba o dalších 560 korun měsíčně. Pokud má nyní naspořeno přibližně 135 tisíc korun a sám si bude přispívat 1 700 korun měsíčně, může při průměrném zhodnocení sedm procent ročně dosáhnout v 65 letech na úspory vyšší zhruba o 460 tisíc korun. To v praxi znamená přibližně o 2 800 korun vyšší měsíční rentu v penzi.

Češi chtějí do důchodu dřív, ale nemají plán

Z průzkumu společnosti OVB vyplývá, že do důchodu by chtělo odejít nejpozději v šedesáti letech 60 procent Čechů a téměř každý čtvrtý si nedokáže představit, že by pracoval déle. U lidí s nižšími příjmy hrají roli zdravotní potíže a vyčerpání, u těch s vyššími příjmy naopak snaha užít si penzi aktivně. Podle Vojtěcha Šmajera je problém v tom, že s prodlužující se délkou života může lidi čekat i třicet let v důchodu, přesto většině chybí jasná osobní strategie, jak se na penzi finančně připravit.

Spoříme špatně, i když víme, že bychom měli

Ačkoliv 81 procent lidí považuje státní podporu, daňové úlevy a příspěvek zaměstnavatele za důležité, většina Čechů stále ukládá peníze na běžné nebo spořicí účty, kde je dlouhodobě znehodnocuje inflace. Podle obchodního ředitele OVB Allfinanz Richarda Beneše navíc ani staré penzijní připojištění není ideálním řešením, protože prostředky v transformovaných fondech reálně ztrácejí hodnotu, a i proto už do nich není možné nově vstupovat.

Klíčem je kombinace a disciplína

Odborníci se shodují, že cestou k důstojnému důchodu je kombinace povinného příspěvku zaměstnavatele, vlastních pravidelných vkladů a maximálního využití daňových úlev. Ušetřené peníze je vhodné znovu investovat, protože i relativně malé částky mohou v dlouhém horizontu znamenat statisíce korun navíc. Pokud se se spořením začne včas, může nový systém výrazně pomoci zejména lidem, kteří pracují v nejnáročnějších profesích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Strašnická

Strašnická

Tramvaj Škoda 52T na lince číslo 7 ve stanici Strašnická. Jedná se o vůz evidenčního čísla 9504 z vozovny Hloubětín, který byl vyroben v roce 2025.

vydáno 28. prosince 2025  11:13

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku, na vrcholu minus deset

ilustrační snímek

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Odpoledne by se situace mohla zlepšit,...

28. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka Michaela Kadlčíková z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve...

Svou pracovnu má v 10. pavilonu, kam míří příbuzní vážně nemocných pacientů i pozůstalí. Michaela Kadlčíková je součástí týmu nemocničních kaplanů v Baťově nemocnici ve Zlíně. A také matkou tří dětí...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prašan, sluneční svit, nadšení ze zasněžených hor rakouských Alp. Zimní dokonalost má jméno Puradies

Vyrazte do lyžařského cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn v...

V Leogangu, který je součástí největšího rakouského lyžařského regionu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, se pestrá sportovní nabídka setkává s wellness zážitky. Je pro všechny, kteří chtějí...

28. prosince 2025  9:33

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Silnice na Děčínsku ráno uzavřela ledovka, sypače havarovaly

ilustrační snímek

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Výročí 555 let od úmrtí Jiřího z Poděbrad město připomene encyklopedií osobností

ilustrační snímek

Výročí 555 let od úmrtí krále Jiřího z Poděbrad si město Poděbrady připomene mimo jiné vydáním Velké encyklopedie poděbradských osudů. Knihu s 800 medailony...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.