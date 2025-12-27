Změnu přináší zákon č. 324/2025 Sb., který vznikl jako kompenzace za zrušení možnosti předčasného důchodu v rámci důchodové reformy. Cílem opatření je pomoci lidem v náročných povoláních vytvořit si vyšší vlastní úspory na stáří a dát jim šanci odejít z práce dříve bez trvalého krácení státní penze.
Kolik peněz zaměstnanci dostanou
Zaměstnavatel bude odvádět čtyři procenta z hrubé mzdy za každý měsíc, v němž zaměstnanec odpracuje alespoň tři rizikové směny. Příspěvek poputuje na doplňkové penzijní spoření nebo na takzvané staré penzijní připojištění. Tyto peníze budou osvobozeny od daně i odvodů, a to až do ročního limitu 50 tisíc korun. Zaměstnavatel má zároveň povinnost informovat, zda konkrétní pracovní pozice spadá do třetí rizikové kategorie, a nárok na příspěvek se uplatňuje písemným oznámením s uvedením penzijní společnosti.
Předdůchod jako alternativa k předčasné penzi
Nový systém má motivovat k využívání předdůchodu, který umožňuje odejít z práce až o pět let dříve, aniž by se snížila výše státního důchodu. Předdůchod funguje v rámci doplňkového penzijního spoření a je financován z vlastních naspořených prostředků. Stát během tohoto období platí zdravotní pojištění, nikoli však sociální. Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera může předdůchod pomoci překlenout nejnáročnější roky před řádnou penzí bez trvalých finančních ztrát, pokud lidé spojí příspěvek zaměstnavatele s vlastními vklady a rozloží investice do více nástrojů.
Koho se nová povinnost týká
Do třetí rizikové kategorie spadají profese, které jsou dlouhodobě vystaveny vysoké fyzické zátěži, práci v horku či chladu, vibracím nebo nočnímu provozu. Typicky jde například o svářeče, hutníky, kováře, lakýrníky, pracovníky v mrazírnách, stavební a lesní dělníky, ale také o profese vykonávané výhradně v noci, jako jsou recepční, hlídači nebo pekaři. Právě pro tyto skupiny má nový příspěvek znamenat citelnou pomoc.
Jak se to projeví v penzi
Konkrétní propočty ukazují, že změna může mít výrazný dopad na budoucí penzi. U průměrného čtyřicetiletého zaměstnance ve třetí rizikové kategorii, například svářeče pracujícího na noční směny, se současný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření pohybuje kolem 1 200 korun měsíčně. Od ledna 2026 by si takový zaměstnanec polepšil zhruba o dalších 560 korun měsíčně. Pokud má nyní naspořeno přibližně 135 tisíc korun a sám si bude přispívat 1 700 korun měsíčně, může při průměrném zhodnocení sedm procent ročně dosáhnout v 65 letech na úspory vyšší zhruba o 460 tisíc korun. To v praxi znamená přibližně o 2 800 korun vyšší měsíční rentu v penzi.
Češi chtějí do důchodu dřív, ale nemají plán
Z průzkumu společnosti OVB vyplývá, že do důchodu by chtělo odejít nejpozději v šedesáti letech 60 procent Čechů a téměř každý čtvrtý si nedokáže představit, že by pracoval déle. U lidí s nižšími příjmy hrají roli zdravotní potíže a vyčerpání, u těch s vyššími příjmy naopak snaha užít si penzi aktivně. Podle Vojtěcha Šmajera je problém v tom, že s prodlužující se délkou života může lidi čekat i třicet let v důchodu, přesto většině chybí jasná osobní strategie, jak se na penzi finančně připravit.
Spoříme špatně, i když víme, že bychom měli
Ačkoliv 81 procent lidí považuje státní podporu, daňové úlevy a příspěvek zaměstnavatele za důležité, většina Čechů stále ukládá peníze na běžné nebo spořicí účty, kde je dlouhodobě znehodnocuje inflace. Podle obchodního ředitele OVB Allfinanz Richarda Beneše navíc ani staré penzijní připojištění není ideálním řešením, protože prostředky v transformovaných fondech reálně ztrácejí hodnotu, a i proto už do nich není možné nově vstupovat.
Klíčem je kombinace a disciplína
Odborníci se shodují, že cestou k důstojnému důchodu je kombinace povinného příspěvku zaměstnavatele, vlastních pravidelných vkladů a maximálního využití daňových úlev. Ušetřené peníze je vhodné znovu investovat, protože i relativně malé částky mohou v dlouhém horizontu znamenat statisíce korun navíc. Pokud se se spořením začne včas, může nový systém výrazně pomoci zejména lidem, kteří pracují v nejnáročnějších profesích.