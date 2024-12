Numetaloví borci Cocotte Minute rozparádí Palác Akropolis. Nebudou troškařit

„Zatím máme lidí víc, než jsme čekali, a z toho dvakrát vyprodáno a hrneme to na třetí sold out v Práglu. Jste nejlepší! Je to parádní jízdičkha!“ zaradoval se frontman „Cocottů“ Martin Zeller z dosavadního průběhu turné. To se váže k „bestofce“, která vyšla před dvěma měsíci a obsahuje hity Králům koruny, Srdce, Czeko, Můj čas, Řeka, Lodě.

Dvojkoncert v Paláci Akropolis okoření i křest desky, kapela pak kompletně přehraje všechny písně z výběrovky. Kdo bude kmotrem, a jestli přijdou nějací hosté, se dozvíte až na místě.

„Ani v Praze nebudou chybět stále ještě neokoukané velké LED obrazovky se speciálními vizuály. Jako předkapela vystoupí šumperská formace Byt číslo 4, která letos debutovala deskou Čtyři stěny,“ těší Zellera, který již brzy zatřese Žižkovem.