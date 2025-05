Milníky na české hudební scéně Divná Červená Karkulka, peníze na klip v igelitce ze supermarketu a divný pocit, že tahle pohádka nemůže skončit dobře. Do světa kapely Cocotte Minute přibyl v roce 2020 další znepokojivý výjev. Videoklip z EP Veď mě! fanoušky zavedl do nejhlubšího lesa na Dobříšsko.

Numetalová kapela má za sebou i další milníky. Za dobu své více než dvacetileté existence vydali nespočet singlů, které se staly hity. Důkazem toho je nabitá výběrovka s prostým názvem Best Off Kha, kde lze nalézt kultovní skladby Králům koruny, Srdce, Czeko, Můj čas, Řeka, Lodě. Album vyšlo 4. října loňského roku.

„Best Off Khu si vlastně složili sami fanoušci, jednak podle hlasovaní na našem webu a taky podle čísel poslechovosti ze Spotify. A my máme z jejich výběru radost. Vybrali opravdu to nej, co jsme zatím udělali,“ říká frontman kapely Cocotte Minute Martin Zeller k nejnovější desce.

Pražští rockeři Post-It vydali před pár dny, po zhruba pěti letech, nový singl a vrací se tak zpátky na scénu. Skladba se jmenuje Terapyje. Podle členů skupiny je o démonech v nás. „Po láhvi vína bejvals krapet Cimický,“ zpívá se ve zmiňované písni.

„S tímhle songem se vracíme zpátky ke kořenům nu-metalu a crossoveru. Chceme tím navázat na naše skladby z úspěšného alba Sektor 10, zejména Závislost. Věříme kombinaci samplů a silných kytarových riffů,“ říká bubeník kapely Post-It Bekouš alias Pavel Bek. JAR