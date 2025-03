ETA představuje povinnou registraci pro všechny cestující vstupující na území Velké Británie, včetně nezletilých. „Elektronická evidence ETA se týká všech Čechů bez rozdílu věku včetně kojenců, kteří nemají zároveň britský pas. Cestujících, kteří britská letiště využijí jako tranzit při cestách do dalších destinací, se tato konkrétní povinnost netýká,“ upozorňuje ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Týká se téměř všech

Vyplnit elektronický dotazník ETA tak musí každý český turista, který se chystá ve Velké Británii strávit dobu do šesti měsíců. V případě, že tam plánuje člověk pracovat, musí si již požádat o klasické pracovní vízum. Podle Hany Špačkové z portálu víza.cz je ETA platná po dobu dvou let a stačí kupříkladu i k účasti na obchodním jednání, poradě nebo pracovní přednášce. „Státní příslušníci bez vízové povinnosti s ETA mohou navštěvovat ve Velké Británii i krátkodobé studijní programy v délce 180 dní nebo šest měsíců. Pro delší studijní pobyt je ale nutné získat studijní vízum. Vyplnění formuláře ETA není složité, ale má svá úskalí. Chyba či záměrně nesprávné vyplnění formuláře můžou vést k zamítnutí vstupu do Velké Británie. V tom případě má člověk možnost požádat o klasické vízum, při kterém dochází k zevrubnějšímu posouzení žádosti,“ dodává Špačková.

Dopady na cestovní ruch

Implementace ETA vyvolává otázky ohledně jejího vlivu na turistický ruch a obchodní mobilitu. Očekává se, že na chvíli může dojít k mírnému poklesu zájmu o krátkodobé pobyty, například prodloužené víkendy v Londýně. Někteří cestovatelé mohou hledat alternativní destinace, které obdobné administrativní požadavky nevyžadují. Podle Jiřího Spolka z cestovatelského portálu Zaletsi.cz je zásadní informovanost cestujících. „Zajistili jsme podrobný návod v češtině, který cestovatelům pomůže projít registrací bez zbytečných komplikací. Klientům ETA vyplňovat nebudeme, ale doporučujeme registraci provést minimálně tři pracovní dny před odletem,“ vysvětluje pro Metro. Podobný postoj zaujímá i cestovní agentura Invia.

Mezi nejvíce předraženými památkami světa se nachází i Londýnské oko. Za jedno půlhodinové svezení zaplatíte v přepočtu 970 korun.

Podle mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové je ETA individuální odpovědnost každého cestujícího. „Cestovní kanceláře poskytují informace, ale samotné podání žádosti probíhá výhradně on-line,“ dodává.

Spojené království není jedinou zemí, jež zavádí elektronický systém cestovních povolení. EU zavádí obdobný systém ETIAS, který bude aplikován na občany třetích zemí při vstupu do schengenského prostoru. Britští občané budou muset při cestě do EU podstupovat obdobný proces.