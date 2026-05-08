Z loňské statistiky Ministerstva dopravy vyplývá, že více než polovina (přesně 55,6 procenta) všech zaznamenaných přestupků jde na vrub příliš rychlé jízdě. Překračování rychlostního limitu policie evidovala ve 191 855 případech z celkových 345 103 přečinů.
Dvacet let s body
Bodový systém, který sleduje opakování vážných řidičských prohřešků, letos v Česku oslaví dvacet let od svého zavedení. Fungovat začal v červenci 2006.
Výši postihu, ať už finanční nebo bodovou, v závislosti na závažnosti provinění, pak určuje zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Letošní rok v systému nepřinesl žádné změny a „ohodnocení“ přestupků se tak drží novelizovaného bodového systému, který vstoupil v platnost počátkem roku 2024.
Co hrozí při překročení rychlosti?
Výše postihů se liší – odvíjí se od závažnosti přestupku. Ty nejmírnější mohou policisté na místě řešit pouhou domluvou, naopak ty nejhorší automaticky postupují do správního řízení, kde se pokuta může vyšplhat až na pěticiferné částky.
|Přečin
|Pokuta na místě
|Ve správním řízení
|do 10 km/h
|do 1 500 či domluva
|2 000 - 5 000
|více než 10 km/h
|1 500 - 2 000
|2 000 - 5 000
|více než 19 km/h v obci a 29 km/h mimo obec
|2 500 - 3 500
|4 000 - 10 000
|více než 39 km/h v obci a 49 km/h mimo obec
|není
|7 000 - 25 000
Do správního řízení prohřešek postupuje ve dvou případech:
- Překročení o více než 39 km/h v obci a 49 km/h mimo ni.
- Odpor – řidič odmítne vinu či pokutu.
Přestupek může do správního řízení přejít i při recidivě, tedy pokud jste stejný přestupek spáchali během posledních dvanácti měsíců znovu.
Jaká je tolerance překročení rychlosti?
Rychlostní limity však nejsou absolutní a pro udělení pokuty je tak zásadní jiná hranice. Zařízení pro měření rychlosti pracují se zákonem určenou tolerancí. Ta platí jak pro statické radary pro úsekové či okamžité měření, tak pro mobilní radary policejních hlídek.
Takzvaný technický odečet odchylky měřidla je dle Policie ČR dvojí:
- Do rychlosti 100 km/h: 3 kilometry za hodinu
- Nad rychlost 100 km/h: 3 procenta
Výše pokuty je tedy stanovená odečtením stanovené odchylky od naměřené hodnoty. Rychlost, při níž hrozí pokuta, je tedy o něco vyšší, než limit stanovený dopravní značkou:
- 30 km/h – 34 km/h
- 50 km/h – 54 km/h
- 70 km/h – 74 km/h
- 90 km/h – 94 km/h
- 110 km/h – 113 km/h
- 130 km/h – 134 km/h
Řidiči by ovšem měli počítat i s odchylkou rychloměrů v samotných vozidlech – ty však zpravidla ukazují o něco vyšší rychlost než ve skutečnosti.
Dle nařízení Evropské unie totiž nesmí v žádném případě ukazovat méně, než jakou rychlostí se vozidlo skutečně pohybuje. Stejný předpis však povoluje i více než desetiprocentní odchylku opačným směrem.
Kolik bodů za překročení rychlosti?
Na konto řidiče se body přičítají za závažnější prohřešky, nikoli za každý přečin. Za minimální překročení rychlosti tedy hrozí jen finanční postih. Stejně, jako se liší výše pokut, i bodové „ohodnocení“ se dle Ministerstva dopravy odvíjí od vážnosti přestupku, tedy od rychlosti nad limit:
Jak lze body odepsat
Rok po posledním bodovaném přešlapu se z konta automaticky odečítají čtyři body. Za minulý rok se dle Ministerstva dopravy takto vrátily 360 076 řidičům.
Body lze vrátit i absolvováním školení o bezpečné jízdě. Úřady pak oproti potvrzení odečítají čtyři body. Tento způsob však dle resortu během loňského roku využilo jen 5 322 řidičů.
- do 10 km/h: body se nepřičítají
- více než 10 km/h: 2 body
- více než 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec: 4 body
- více než 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec: 6 bodů
Jen pro připomenutí – každý řidič začíná s čistým štítem, tedy nulou bodů. V návaznosti na spáchané přestupky se do hodnocení řidiče přičítá odpovídající počet bodů.
Maximem je dvanáct bodů, po jejichž dosažení řidič o průkaz na jeden rok přijde.
Jak zjistit aktuální počet bodů
Stav takzvaného bodového konta lze snadno zjistit po přihlášení do portálu dopravy, provozovaného stejnojmenným ministerstvem, nebo na státním portálu občana. V obou případech je ověření okamžité a zdarma. Výpis lze také zaslat do datové schránky.
Při absenci elektronické identity, a tedy bez přístupu do webových registrů, lze stav konta ověřit i osobně. I v tomto případě je možností několik:
- pobočky Czechpoint (pošty, úřady),
- registry řidičů v obcích s rozšířenou působností.
Nevýhodou jsou čekání na vyřízení a správní poplatek, které si pošty a úřady za vydání výpisu účtují.
- Na pobočkách České pošty za výpis zaplatíte 100 Kč (za první stránku a 50 Kč za každou další).
- Na úřadech je sazba nižší – dle Ministerstva dopravy činí 30 korun za první stránku a 10 korun za každou další.
Kdy vezmou řidičák za rychlost?
Zadržení řidičského průkazu je krajním řešením, ke kterému policie může dle silničního zákona sáhnout až při nejhorším překročení rychlosti, tedy v kategorii „přes 39 kilometrů za hodinu v obci a 49 kilometrů mimo ni.“ O dalším postupu poté ve správním řízení rozhodují obecní úřady – ty mohou průkaz odebrat na dobu od šesti do osmnácti měsíců.
V takovém případě nepomůže ani pokud u sebe řidič průkaz fyzicky nemá. Policista jej může prohlásit za zadržený a jeho držitel jej do pěti pracovních dnů musí pod hrozbou další pokuty odevzdat na úřadě dle místa spáchání přečinu.