Sen malé holčičky o tom, že bude slavná baletka, málem zničil úraz. Baletka Nikola Márová si však svůj sen i přes nepřízeň osudu vzít nenechala. Když ve třinácti letech zakopla na ulici a roztříštila si loket, po operaci jí lékaři návrat k baletu nedoporučovali. Vyvzdorovala si to, riskovala, a ačkoli ruka ji po zbytek kariéry limitovala, dřela tak, že to nikdo nepoznal.
Na vrcholu stála 20 let
Nikola Márová se stala hvězdou své generace a neochvějnou stálicí baletního souboru pražského Národního divadla, na jehož vrcholu coby primabalerína stála téměř dvacet let.
Její kariéra byla ověnčená úspěchy v podobě cen, slavných rolí, setkání s choreografickými osobnostmi formátu Jiřího Kyliána, Matse Eka nebo Johna Neumeiera i mimořádným kritickým ohlasem. Nyní je na pultech knihkupců k dostání rozhovorová kniha Nikola Márová: Primabalerína.
Každodenní dřina
V ní přibližuje svůj život na jevišti i mimo ně. Nikola Márová otevřeně hovoří o cestě, která nebyla vždy bezbolestná, i o úrazu, jenž mohl ukončit její kariéru, o každodenní dřině, o síle disciplíny i o chvílích, kdy tanec překračuje hranice fyzického a stává se čistým projevem duše.
Kniha tak nabízí intimní pohled do baletního světa, ale i do osobního prostoru umělkyně, která se odmítá nechat definovat pouze rolí primabaleríny.
Knižní zpověď Nikoly Márové sepsala Zuzana Rafajová, česká taneční historička a publicistka, absolventka magisterského a doktorského studia taneční vědy na pražské HAMU, kde nyní přednáší. Je také například redaktorkou časopisu Taneční aktuality, publikuje rovněž na portálu Opera Plus.