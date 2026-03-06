Nová sezona formule 1 startuje už tento víkend. Seriál mistrovství světa letos zavítá na závody na pěti kontinentech a kalendář přinese i několik změn.
Z programu mizí Velká cena Emilia Romagna v italské Imole. Naopak Španělsko čeká zásadní proměna – tradiční Grand Prix Španělska se přesune na nový městský okruh v Madridu. Barcelona však v kalendáři zůstává, nově pod názvem Velká cena Barcelony-Katalánska.
Velká cena Austrálie
Sezona začíná v Austrálii. Jezdci už mají za sebou první tréninky na okruhu v Melbourne a samotný závod je na programu v neděli 8. března.
Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se australská Grand Prix původně jezdila v Adelaide. Od sezony 1996 ji hostí okruh v Melbourne.
Velká cena Austrálie byla dlouhá léta známá jako velké finále sezony. Po přesunu do Melbourne se však postupně stala tradičním zahajovacím závodem šampionátu.
Okruh Albert Park (Melbourne)
Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Týmy formule 1 v roce 2026
Premiéra ve formuli čeká americkou stáj Cadillac, která vsadila na zkušenou dvojicí jezdců Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
Nováčkem je i stáj Audi, která převzala tým Kick Sauber; prorazit se pokusí dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto.
Ze stáje Red Bull odchází Júki Cunoda. Maxe Verstappena doplní Isack Hadjar. Uvolněné místo po Hadjarovi v týmu Racing Bulls zabral Arvid Lindblad – osmnáctiletý debutant v seriálu formule 1.
|Tým
|Jezdec 1
|Jezdec 2
|Alpine
|Pierre Gasly (Francie)
|Franco Colapinto (Argentina)
|Aston Martin
|Fernando Alonso (Španělsko)
|Lance Stroll (Kanada)
|Audi
|Nico Hülkenberg (Německo)
|Gabriel Bortoleto (Brazílie)
|Cadillac
|Sergio Pérez (Mexiko)
|Valtteri Bottas (Finsko)
|Ferrari
|Charles Leclerc (Monako)
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Haas
|Esteban Ocon (Francie)
|Oliver Bearman (Velká Británie)
|McLaren
|Lando Norris (Velká Británie)
|Oscar Piastri (Austrálie)
|Mercedes
|George Russell (Velká Británie)
|Kimi Antonelli (Itálie)
|Racing Bulls
|Liam Lawson (Nový Zéland)
|Arvid Lindblad (Švédsko)
|Red Bull
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Isack Hadjar (Francie)
|Williams
|Alexander Albon (Thajsko)
|Carlos Sainz (Španělsko)
Program závodů MS formule 1 v roce 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|08. 03.
|05:00
|VC Austrálie (Albert Park)
|15. 03.
|08:00
|VC Číny (Šanghaj)
|29. 03.
|07:00
|VC Japonska (Suzuka)
|12. 04.
|17:00
|VC Bahrajnu (Sakhir)
|19. 04.
|19:00
|VC Saúdské Arábie (Džidda)
|03. 05.
|22:00
|VC Miami (Miami)
|24. 05.
|22:00
|VC Kanady (Montreal)
|07. 06.
|15:00
|VC Monaka (Monako)
|14. 06.
|15:00
|VC Barcelony-Katalánska (Barcelona)
|28. 06.
|15:00
|VC Rakouska (Spielberg)
|05. 07.
|16:00
|VC Velké Británie (Silverstone)
|19. 07.
|15:00
|VC Belgie (Spa-Francorchamps)
|26. 07.
|15:00
|VC Maďarska (Hungaroring)
|23. 08.
|15:00
|VC Nizozemska (Zandvoort)
|06. 09.
|15:00
|VC Itálie (Monza)
|13. 09.
|15:00
|VC Španělska (Madrid)
|26. 09.
|13:00
|VC Ázerbájdžánu (Baku)
|11. 10.
|14:00
|VC Singapuru (Marina Bay)
|25. 10.
|21:00
|VC USA (Austin)
|01. 11.
|21:00
|VC Mexika (Mexico City)
|08. 11.
|18:00
|VC Brazílie (Interlagos)
|22. 11.
|05:00
|VC Las Vegas (Las Vegas)
|29. 11.
|17:00
|VC Kataru (Lusail)
|06. 12.
|14:00
|VC Abú Zabí (Yas Marina)