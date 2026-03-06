O víkendu startuje Formule 1. Co je letos jinak a kde se pojedou další závody?

Mistrovství světa jezdců formule 1 v roce 2026 má na programu 24 zastávek. To první je Velká cena Austrálie, která odstartuje už 8. března v Melbourne. Sezona vyvrcholí 6. prosince v Abú Zabí. Kompletní program složení jednotlivých týmů i další důležité informace najdete v našem přehledu.

Závod se jede na městském okruhu Albert Park v Melbourne, který vede kolem stejnojmenného jezera. | foto: Profimedia.cz

Nová sezona formule 1 startuje už tento víkend. Seriál mistrovství světa letos zavítá na závody na pěti kontinentech a kalendář přinese i několik změn.

Z programu mizí Velká cena Emilia Romagna v italské Imole. Naopak Španělsko čeká zásadní proměna – tradiční Grand Prix Španělska se přesune na nový městský okruh v Madridu. Barcelona však v kalendáři zůstává, nově pod názvem Velká cena Barcelony-Katalánska.

Velká cena Austrálie

Sezona začíná v Austrálii. Jezdci už mají za sebou první tréninky na okruhu v Melbourne a samotný závod je na programu v neděli 8. března.

Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se australská Grand Prix původně jezdila v Adelaide. Od sezony 1996 ji hostí okruh v Melbourne.

Velká cena Austrálie byla dlouhá léta známá jako velké finále sezony. Po přesunu do Melbourne se však postupně stala tradičním zahajovacím závodem šampionátu.

Okruh Albert Park (Melbourne)

  • délka kola: 5,278 km
  • počet kol: 58
  • celková distance: 306,124 km
  • rekord trati: Charles Leclerc (2024) – 1:19.813
  • nejvíce vítězství: Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2004

Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Nová éra formule 1 začíná. Sledujte start sezony s iDNES Premium a Pecka.TV zdarma

Týmy formule 1 v roce 2026

Premiéra ve formuli čeká americkou stáj Cadillac, která vsadila na zkušenou dvojicí jezdců Valtteri Bottas a Sergio Pérez.

Nováčkem je i stáj Audi, která převzala tým Kick Sauber; prorazit se pokusí dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto.

Ze stáje Red Bull odchází Júki Cunoda. Maxe Verstappena doplní Isack Hadjar. Uvolněné místo po Hadjarovi v týmu Racing Bulls zabral Arvid Lindblad – osmnáctiletý debutant v seriálu formule 1.

TýmJezdec 1Jezdec 2
AlpinePierre Gasly (Francie)Franco Colapinto (Argentina)
Aston MartinFernando Alonso (Španělsko)Lance Stroll (Kanada)
AudiNico Hülkenberg (Německo)Gabriel Bortoleto (Brazílie)
CadillacSergio Pérez (Mexiko)Valtteri Bottas (Finsko)
FerrariCharles Leclerc (Monako)Lewis Hamilton (Velká Británie)
HaasEsteban Ocon (Francie)Oliver Bearman (Velká Británie)
McLarenLando Norris (Velká Británie)Oscar Piastri (Austrálie)
MercedesGeorge Russell (Velká Británie)Kimi Antonelli (Itálie)
Racing BullsLiam Lawson (Nový Zéland)Arvid Lindblad (Švédsko)
Red BullMax Verstappen (Nizozemsko)Isack Hadjar (Francie)
WilliamsAlexander Albon (Thajsko)Carlos Sainz (Španělsko)

Program závodů MS formule 1 v roce 2026

DatumČasZávodVítěz
08. 03.05:00VC Austrálie (Albert Park)
15. 03.08:00VC Číny (Šanghaj)
29. 03.07:00VC Japonska (Suzuka)
12. 04.17:00VC Bahrajnu (Sakhir)
19. 04.19:00VC Saúdské Arábie (Džidda)
03. 05.22:00VC Miami (Miami)
24. 05.22:00VC Kanady (Montreal)
07. 06.15:00VC Monaka (Monako)
14. 06.15:00VC Barcelony-Katalánska (Barcelona)
28. 06.15:00VC Rakouska (Spielberg)
05. 07.16:00VC Velké Británie (Silverstone)
19. 07.15:00VC Belgie (Spa-Francorchamps)
26. 07.15:00VC Maďarska (Hungaroring)
23. 08.15:00VC Nizozemska (Zandvoort)
06. 09.15:00VC Itálie (Monza)
13. 09.15:00VC Španělska (Madrid)
26. 09.13:00VC Ázerbájdžánu (Baku)
11. 10.14:00VC Singapuru (Marina Bay)
25. 10.21:00VC USA (Austin)
01. 11.21:00VC Mexika (Mexico City)
08. 11.18:00VC Brazílie (Interlagos)
22. 11.05:00VC Las Vegas (Las Vegas)
29. 11.17:00VC Kataru (Lusail)
06. 12.14:00VC Abú Zabí (Yas Marina)
Témata: Sport, Formule 1

