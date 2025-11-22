O životě malého Jakuba rozhodovaly minuty, zachránil ho šestičlenný tým ECMO z pražské nemocnice

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:14
Před 15 lety vznikl tým ECMO, od té doby ošetřil už 124 dětí, 83 z nich byli novorozenci. Speciální inkubátor i systém rychlého chirurgického napojení maličkého tělíčka na mimotělní oběh zvládají lékaři z týmu VFN jako jedni z nejlepších na světě.

Malý Kuba bere život s humorem. Že při jeho narození stáli všichni svatí, a hlavně lékaři z ECMO týmu VFN, si ještě neuvědomuje. | foto: Metro

„Pořád na to myslím a stále mám v sobě úzkost i tu snahu syna hlídat, aby se tolik nehonil, aby tak nelítal, až mě okolí mírní,“ říká Klára, maminka téměř tříletého Kuby. Rodila v hořovické nemocnici, dítě přenášela. Napojení na monitor nedlouho před porodem ukázalo, že s plodem není něco v pořádku. Dítě téměř nedýchalo.

Těžko říct, jak by to s Kubíkem dopadlo

Nebýt existence mimotělní membránové oxygenace (ECMO), který do porodnice vyrazil z Prahy, těžko říct, jak by to s Kubíkem dopadlo. Dýchání se díky napojení na přístroje podařilo vyšetřit, chlapcovy plíce nyní už pracují dobře, chodí na pravidelné kontroly.

Jsme v tom nejlepší na světě

Je jich pouze šest

  • Tým ECMO z pražské VFN má pouhých šest členů. Součástí je dětský intenzivista, kardiochirurg, dětská sestra specialistka, dvě instrumentářky a perfuzionista (obsluhuje mimotělní oběh).

Tým ECMO vznikl právě před patnácti lety, od té doby ošetřil už 124 dětí, 83 z nich byli novorozenci. Speciální inkubátor i systém rychlého chirurgického napojení maličkého tělíčka na mimotělní oběh zvládají lékaři z týmu VFN jako jedni z nejlepších na světě, i když systém vznikl v polovině 70. let 20. století v USA. V roce 2010 se Janu Bělohlávkovi, primáři kardiologické kliniky VFN, a Václavu Vobrubovi z pediatrické kliniky VFN podařilo uskutečnit sen a specializované pracoviště, jako jediné v Česku, začalo fungovat v říjnu 2010. Šestičlenný tým pracuje v režimu 24/7, pokud je nutné letět za pacientem vrtulníkem, spolupracuje s armádní vrtulníkovou letkou.

