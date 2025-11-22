„Pořád na to myslím a stále mám v sobě úzkost i tu snahu syna hlídat, aby se tolik nehonil, aby tak nelítal, až mě okolí mírní,“ říká Klára, maminka téměř tříletého Kuby. Rodila v hořovické nemocnici, dítě přenášela. Napojení na monitor nedlouho před porodem ukázalo, že s plodem není něco v pořádku. Dítě téměř nedýchalo.
Těžko říct, jak by to s Kubíkem dopadlo
Nebýt existence mimotělní membránové oxygenace (ECMO), který do porodnice vyrazil z Prahy, těžko říct, jak by to s Kubíkem dopadlo. Dýchání se díky napojení na přístroje podařilo vyšetřit, chlapcovy plíce nyní už pracují dobře, chodí na pravidelné kontroly.
Jsme v tom nejlepší na světě
Je jich pouze šest
Tým ECMO vznikl právě před patnácti lety, od té doby ošetřil už 124 dětí, 83 z nich byli novorozenci. Speciální inkubátor i systém rychlého chirurgického napojení maličkého tělíčka na mimotělní oběh zvládají lékaři z týmu VFN jako jedni z nejlepších na světě, i když systém vznikl v polovině 70. let 20. století v USA. V roce 2010 se Janu Bělohlávkovi, primáři kardiologické kliniky VFN, a Václavu Vobrubovi z pediatrické kliniky VFN podařilo uskutečnit sen a specializované pracoviště, jako jediné v Česku, začalo fungovat v říjnu 2010. Šestičlenný tým pracuje v režimu 24/7, pokud je nutné letět za pacientem vrtulníkem, spolupracuje s armádní vrtulníkovou letkou.