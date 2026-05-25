Černý i jiný humor, který by nějak uškodil pověsti Vladimira Putina, státu a hlavně jeho ozbrojeným silám, případně památce hrdinů Velké vlastenecké války, může být v současném Rusku téměř hrdelním zločinem.
Přísné paragrafy mohou vtipálka, nebo jen sarkastického hodnotitele, poslat na několik let do pracovního tábora. Těžký život mají už několik let v Rusku také komici. Mohou být obviněni nebo prohlášeni za „zahraniční agenty“ za protiválečné výroky nebo například za distribuci materiálů od jiných „zahraničních agentů“.
Standupistovi Arťomu Ostaninovi hrozí téměř šest let v lágru za to, že před publikem žertoval na adresu beznohého invalidy, který mu v metru přejel vozíkem nohu: „No, no, nenajížděj na mě tak rychle!“ A žertoval na adresu jeho chybějících končetin, že si klidně šlápl na minu. Tím urazil válečné hrdiny speciální operace.....
Už v roce 2021 zakázalo Rusko vstup do země běloruskému komikovi Idrakovi Mirzalizademu. Vyprávěl o bytě, který pronajímal. „Matrace byla pokrytá ho*ny. Nájemníci byli Rusové. A Rusové se zjevně umažou hovny a jdou spát.“ Ministerstvo vnitra komika označilo, že „používá výrazy, které podněcují nenávist a nepřátelství vůči lidem ruské národnosti a ponižují jejich lidskou důstojnost“.
Policie a soudy hlídají především neposkvrněnou pověst prezidenta Vladimira Putina. Trest si vysloužil za Píseň vlastenec interpret Semjon Slepakov jenom proto, že zazpíval v textu slova o tom, jak je hrdý na to, že Putin na obrazu vlasti použije proti nepříteli jadernou zbraň. „Naši nás, ku*va, zabijí!“ praví se v písni. Soud shledal, že autor „zesměšňuje prezidenta Ruské federace, který má v úmyslu použít zbraně, když je ohrožena suverenita a územní celistvost Ruska“.
Výčet zakázaných humoristických témat je sáhodlouhý. Kromě již zmiňovaného prezidenta nebo ozbrojených sil nesmíte jakkoli vtipkovat na adresu ruské církve, náboženství, především ruské pravoslavné církve, zesměšňovat nelze ani úplatkářství a úplatkáře. Z kritiky a vtipkování je vyňata i současná válka na Ukrajině.
Nevhodná slova ve veřejném prostoru
Už před časem vyšla úřední nařízení, která minimalizují cizí slova například v názvech zboží nebo obchodů. Přepisovat se musely vývěsní štíty kvůli anglickým výrazům sale, digital, fresh, open. Za porušení je stanovená pokuta až 500 tisíc rublů (asi 130 tisíc korun).
Přicházejí další omezení. Média dostala pokyn, aby v článcích, v rozhovorech v rádiích a v televizi nepoužívala termíny s negativním nádechem. Je nutné přestat úplně používat výrazy, jako jsou inflace, deprese, recese, krize, nedostatek, nezaměstnanost a tak dále.