Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Petr Holeček
Petr Holeček
  19:00aktualizováno  15. září 19:06
Sledovat Metro na Googlu
Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky. | foto: CHATEAU DOBŘÍŠMAFRA

Zámecká restaurace
Dobříšský zámek
Dobříšský zámek
Dobříšský zámek
9 fotografií
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat procházku francouzským i anglickým parkem nebo prohlídku zámeckých expozic.

Zámecké prostředí je samozřejmě velké lákadlo. Provozní šéf Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky, ale nechce, aby stála jen na pohádce. „Chateau Dobříš má krásné prostředí a silnou historii, ale nechci, aby restaurace byla jen místem, kam člověk přijde na výlet, vyfotí si zámek a dá si kávu,“ říká.

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Od začátku chtěl vytvořit restauraci, která bude fungovat sama o sobě. „Aby k nám lidé přišli i kvůli tomu, že se u nás dobře nají, budou se cítit příjemně a budou mít důvod se vrátit. Chceme vařit poctivou a domácí českou kuchyni, používat kvalitní suroviny a dát si záležet na servisu i celkové atmosféře.“

Česká klasika, ale jinak

Fiala nechce jídelní lístek o desítkách položek. Raději menší výběr, za kterým si kuchyně stojí.

Zámecká restaurace

„Česká gastronomie má obrovský potenciál a byla by škoda na ni zapomínat. Zároveň ale nechceme zůstat pouze u klasiky, jak ji známe z minulosti. Snažíme se tradiční jídla připravovat trochu lehčeji, moderněji a věnovat větší pozornost kvalitě surovin, prezentaci a detailům. A modernější pojetí pro nás znamená hlavně respekt k tradičním receptům, kvalitní suroviny a snahu posunout známá jídla o kousek dál, aniž by ztratila svou duši.“

Spider-Man, Heydrichův mercedes i Mario v pražských ulicích. Tyto graffiti vám vyrazí dech

A které jídlo by z menu nikdy nevyhodil? „Asi bych řekl svíčkovou. To je podle mě jedna z největších ikon české kuchyně. Právě na takových jídlech je podle mě krásně vidět, že tradice a moderní přístup nemusí stát proti sobě.“

Dobrá surovina nepotřebuje maskování

„Původ surovin je pro nás určitě důležitý. Snažíme se spolupracovat s dodavateli, u kterých víme, odkud jejich produkty pocházejí a za jejichž kvalitou si můžeme stát. Pokud máme možnost využít kvalitní lokální nebo české suroviny, dává nám to smysl. Stejně tak chceme pracovat se sezonními produkty. Host rozdíl mezi dobrou a opravdu kvalitní surovinou pozná, i když třeba neumí přesně říct proč. Pozná to jednoduše podle chuti.“ Dobrá surovina se podle něj nepotřebuje schovávat za spoustu dalších chutí.

Signal Festival rozšíří svou mapu Prahy. Nově zamíří do Dejvic i ke Staré čistírně

Z hradu na zámek

Fiala už zkušenost s gastronomií v historickém prostředí má. „Největší zkušenost jsem získal na Pražském hradě, kde jsem měl možnost pracovat v podobném prostředí – spojení historie, turismu a moderní české kuchyně. Právě tam jsem pochopil, že i v historickém místě se dá vytvořit restaurace, kam lidé chodí především za dobrým jídlem. Chateau Dobříš je pro mě příležitostí tyto zkušenosti využít a zároveň si to udělat trochu po svém.“

Dobříšský zámek. Retroexpozice spisovatelského ubytování

Historii zámku přitom nechce přebít. „Od začátku jsme prostředí zámku vnímali spíš jako součást identity restaurace než jako něco, co bychom se snažili překrýt. Je to krásné a historicky významné místo, takže jsme chtěli, aby restaurace působila přirozeně a zapadala do něj.“

Oběd na nádvoří

V létě má samozřejmě velkou výhodu venkovní terasa. „I když si člověk dá stejné jídlo, venku na nádvoří je zážitek trochu jiný. Historické kulisy, letní atmosféra a možnost jen tak posedět dávají obyčejnému obědu nebo večeři úplně jiný rozměr.“

Metro jako místo na rande i úkryt před pohromou. Videa z Prahy radí i baví a nebojí se bizáru

Terasa je podle něj ideální právě pro chvíle, kdy člověk nechce nikam spěchat – dát si dobré jídlo, kávu nebo sklenku vína a jednoduše si užít prostředí zámku.

Dobříšský zámek

Důležitou součástí nabídky jsou domácí dezerty. „Právě naše domácí zákusky bych chtěl, aby se staly jedním z důvodů, proč se k nám lidé vracejí. K dobré kávě si člověk může dát čerstvě připravený domácí dezert a jen si užít příjemné prostředí zámku.“

Ideální den podle Adama

Po dopolední kávě a dezertu navštívit zámecký areál. „Vyrazil bych na procházku do francouzského parku, podíval se k oranžerii a podle chuti pokračoval i do anglického parku. Je to krásné místo a byla by škoda přijet jen na jídlo a zase odjet. Po procházce bych se vrátil na oběd a pokud by počasí dovolilo, určitě bych si ho vychutnal na naší venkovní terase přímo v zámeckém prostředí. A po obědě bych pokračoval prohlídkou vnitřních expozic.“

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Na oběd nemusíte sáhnout hluboko do kapsy. Denní nabídka se pohybuje kolem 170 korun, zatímco ze stálého lístku si můžete dát třeba zmíněnou svíčkovou za 295 korun, pečenou kachnu se skořicovým zelím a lokšemi za 310 korun.

A pokud nechcete po obědě zpátky do Prahy, nemusíte. V zámeckém areálu se dá také přespat. Z rychlého výletu tak může být klidně víkendový únik z města.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

HC Dynamo odmítá, že by platilo politickou akci na náměstí v Pardubicích

ilustrační snímek

Pardubická radnice chce od hokejového klubu HC Dynamo vysvětlení k sobotní akci na Pernštýnském náměstí, protože v jednom z podkladů je klub uveden jako její...

16. září 2026  19:27,  aktualizováno  19:27

Požár v areálu nákladového nádraží. Pražští hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...

Pražští hasiči vyjížděli dnes večer k požáru objektu v areálu nákladového nádraží v ulici Zvěřinova v Praze 3. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahovali z několika směrů. Kolem 20:30 požár uhasili.

16. září 2026  19:22,  aktualizováno  20:56

Zastupitelé Nymburka debatovali o zásahu NCOZ, starosta další informace neuvedl

ilustrační snímek

Starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem), kterého v úterý zadržela policie, dnes zastupitelům přečetl své dřívější prohlášení a zdůraznil, že nebyl...

16. září 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

Tragická nehoda na Nymbursku. Řidička narazila do stromu, na místě zemřela

Řidička osobního auta narazila u Krchleb na Nymbursku do stromu. (16. září 2026)

Záchranné složky zasahovaly ve středu po 17. hodině odpoledne u obce Krchleby na Nymbursku u tragické dopravní nehody. Řidička osobního automobilu tam sjela ze silnice a narazila do stromu. Na místě...

16. září 2026  20:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Unie podnikových právníků vyhlásila držitele ocenění Podnikový právník 2026

16. září 2026

Byty v areálu kasáren v Jičíně postaví Rezidence Lipová alej, vyhrála dražbu

ilustrační snímek

Domy s desítkami bytů v areálu bývalých kasáren v Jičíně by měla postavit společnost Rezidence Lipová alej. Firma městem nabídnuté pozemky pro stavbu vydražila...

16. září 2026  18:12

GASK v podzimní sezoně představí tvorbu Ludmily Šikolové a Milana Caise

ilustrační snímek

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře vstoupí do podzimní sezony dvěma výstavami. Návštěvníci se seznámí s tvorbou šperkařky Ludmily Šikolové a...

16. září 2026  17:47,  aktualizováno  17:47

Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj od pondělí sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve všech svých zařízeních. Lidé, kteří hledají vhodný typ, už nemusí...

16. září 2026  17:34,  aktualizováno  17:34

V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově vzrostl kvůli omezení sňatků při pandemii covidu....

16. září 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Drahé tankování mění nákupní zvyklosti. Hybridy rostou, Škoda sbírá objednávky na elektromobily

ilustrační snímek

Češi letos stále častěji volí auta s elektrifikovaným pohonem. Prodeje hybridů za prvních osm měsíců vzrostly téměř o 15 procent, elektromobilů dokonce o více než 32 procent. Mezi hybridy vede...

16. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ztracená a objevená socha Sirotci je vystavená v brněnské vile Löw-Beer

ZtracenĂˇ a objevenĂˇ socha Sirotci je vystavenĂˇ v brnÄ›nskĂ© vile LĂ¶w-Beer

Víc než deset let ztracená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je ode dneška vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného...

16. září 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Armáda ve středu na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír...

16. září 2026  13:32,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet