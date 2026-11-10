Oběd v restauraci už je luxus. Češi raději jedí u pracovního stolu

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:00
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Běžný obrázek z firemních zaměstnaneckých ledniček. Jídlo, které je připravené doma. Realita asi pro polovinu lidí. | foto: Metro.cz

Restaurace přicházejí o hosty a některé podniky už přes poledne raději ani neotevírají. Češi totiž stále citlivěji reagují na ceny. Oběd za dvě stě korun je pro mnohé příliš drahý, a tak dávají přednost domácím krabičkám nebo dovozu jídla. Zatímco restauratéři bojují s návštěvností i náklady, zaměstnanci stále častěji zůstávají u pracovního stolu.

Klávesnice v kancelářích by mohla vyprávět. Stačí jen čas od času vyklepat vše, co do ní během týdne napadá, a šikovný detektiv by odhalil, co všechno člověk pracující u daného stolu jí.

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Jak totiž ukazují průzkumy, roste počet zaměstnanců, kteří v polední pauze neodcházejí na jídlo mimo firmu či úřad, ale obědvají donesenou stravu z domova. Většinou se naobědvají přímo u svého pracovního stolu, maximálně si jídlo ohřejí v mikrovlnce ve společné kuchyňce. Málokdy také využijí případnou „jídelnu“, pokud je ve firmě k dispozici.

Kde je hranice ochoty? Třicet korun pod dvoustovkou

Pohled na polední jídelní lístky naznačuje, že většina současných obědů vyjde v průměru na dvě stě korun, a to i v rámci levnějšího poledního menu. Jenže jak uvedli respondenti v posledním průzkumu Barometr Food, hranice jejich ochoty se pohybuje maximálně na 170 korunách. Jak ukazují hlavně rukou psané cedule před podniky, snaží se v levnějších lokalitách držet s polévkou a hlavním jídlem pod uvedenými dvěma sty korunami.

„Letošní Barometr Food ukazuje, že ceny už nerozhodují jen o tom, co lidé obědvají, ale také o tom, zda se během pracovního dne vůbec naobědvají,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů firmy Edenred, která Barometr Food koordinuje. Současně se ukazuje, že lidé chtějí jíst lépe, jenže narážejí na otázku, zda si kvalitní oběd mohou vůbec dovolit. I takové jídlo, které se kdysi řadilo k „jídlům pro chudé a studenty“, jako je smažený sýr, se může blížit ke třem stokorunám...

Obědy? Prohraná válka?

To, že se restaurace v poledne v posledních letech vylidňují, potvrzují i údaje Asociace malých a středních podnikatelů. Podle člena jejich představenstva Luboše Kastnera pondělí až středa, případně čtvrtek, bývají pro mnohé podniky vysloveně mrtvými dny. Někteří restauratéři, než by platili energie a personál, dokonce v uvedených dnech podnik zcela zavírají.

Jak restauratéři potvrzují, klesá právě obědové stravování. Ve všední dny se podle asociace propadla návštěvnost meziročně až o téměř deset procent. „Obědy jsou prohraná bitva, možná prohraná válka,“ uvedl pro CNN Prima News Kastner. Mnoho restaurací se snaží obědové vaření převést na doručování. Tento druh stravování je stále oblíbenější a výdělečnější. „Za rok 2025 byl obrat asi 15 miliard korun, rostl asi o 16 procent, podstatně víc než gastronomie jako celek,“ potvrzuje Adam Kolesa z Foodory, která patří mezi nejrozšířenější doručovatele jídel.

Vyšší ceny veřejného stravování se promítají nejen do návštěvnosti restaurací, ale i do toho, co si hosté objednávají. V posledním roce kvůli zdražování omezilo návštěvy restaurací téměř 79 procent dotázaných. Více než polovina respondentů, 52,4 procenta, je omezila výrazně. Při výběru restaurace je poměr kvality a ceny důležitý pro téměř čtyři z pěti respondentů. Nápoj si kvůli cenám odpustí 43,8 procenta dotázaných a polévku 41,5 procenta.

Málo jedí, málo pijou

Právě porovnání cen stravování přímo v restauraci a přes doručovací službu rozhoduje o volbě. I když si najde strávník podnik, kde se polední menu vejde do 180 až 190 korun, obvykle k tomu připočtete i jeden nápoj za třicet až šedesát korun a spropitné. Pokud si totiž objedná jídlo přes telefon, zaplatí za dovezení třeba jen necelých sedmdesát korun, a je tedy pod sumou utracenou přímo v hospodě i o pár desítek korun.

Pátek třináctého nemusí být horor. Tentokrát může přijít milionový happy end

„Pro podniky, které stojí na poledním provozu, je pravidelný host zásadní. Když přijde méně často nebo si objedná jen hlavní jídlo, je to na tržbách znát,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Výsledkem je pak nižší tržba podniku, menší dýško pro personál.

To se promítá i do domácí přípravy obědů do práce. Přes 68 procent dotázaných uvádí, že ve slevách pořizují pro přípravu pracovní stravy alespoň polovinu nákupního košíku.

Šetříme, hlasí lidé

  • 53 procent respondentů v průzkumu společnosti Edenred uvedlo, že někdy vynechají v práci oběd.
  • 9 dotazovaných z deseti by omezilo kvůli stále rostoucím cenám jídel v pohostinství jejich návštěvy. Jedná se konkrétně o 89 procent tázaných. Vyšší procento měly v průzkumu už jen Bulharsko a Uruguay, a to po 93 procentech.
  • 54 procent lidí si v současnosti nosí do zaměstnání vlastní jídlo. Před sedmnácti lety do bylo pouhých devět procent.
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Témata: jídlo, průzkum

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