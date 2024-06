Obezita trápí celé Česko. Vrásky dělá rodičům i majitelům zvířat

„Ty náklady se nepřímo vztahují i k invaliditě, předčasným úmrtím a také ke ztrátě pracovní produktivity,“ varuje farmakoekonom Tomáš Doležal. Odhaduje se totiž, že do roku 2060, pokud se přístup k životosprávě české populace nezmění, vyšplhají celkové náklady českého zdravotnictví v tomto směru až na 700 miliard korun za rok. Což je téměř pětkrát víc, než představuje letošní rozpočet ministerstva obrany.

Obzvláště varovné jsou signály ohledně nadváhy a obezity u dětí a mladistvých. „Špatnou zprávou je, že většina obézních dětí zůstává obézní i v dospělosti,“ konstatuje Jan Boženský, primář dětského oddělení vítkovické nemocnice v Ostravě a člen České obezitologické společnosti.

Příčiny jsou setrvalé, řadí se k nim nejen nulové vzory v rodině ohledně zdravého stravování nebo pohybu, ale i rostoucí podíl energetických a vůbec slazených nápojů v dětském stravování.

Kočka divně chodí? Pozor, může trpět cukrovkou

Takzvanou prezidentskou nohou, za niž může cukrovka, netrpí ale pouze bývalá hlava státu a další pacienti s cukrovkou. Stále častěji se s diabetem setkávají zvěrolékaři. Choroba postihuje především kočky, a to hlavně ty obézní. „Doporučuji kočku sledovat. Když se začne víc schovávat, víc pít nebo když divně chodí,“ vysvětluje Martina Načeradská, veterinářka z pražské Veterinární kliniky. Vyplatí se proto sledovat u kočky i hmotnost, která je někdy příčinou diabetu a dalších chorob.

Podle střízlivých odhadů trpí cukrovkou s podobnými příznaky a následky každá dvoustá kočka. Údaj ovšem platí pro celosvětovou populaci těchto zvířat. V Česku jich je asi jeden a půl milionu, což by bylo kolem 7,5 tisíce diabetických zvířat. V porovnání s lidmi jsou na tom ovšem kočky-diabetičky lépe, v Česku má cukrovku každý dvanáctý obyvatel.

Kolik je obézních domácích zvířat, hlavně koček a psů, na to statistiky neexistují. Odhadovat to lze ale pouze z údajů konkrétních veterinárních ordinací. „Asi pětadvacet až čtyřicet procent psů a koček, které přicházejí na kliniku, je obézních,“ uvádí zjištění veterinární kliniky Vethope v Praze.

Když zamlsá majitel, často dopřává i mazlíkovi

Jak se někdy traduje, že po čase se páníček začne i ve tváři podobat svému psovi, alespoň co do hmotnosti to může platit často. Stravovací návyky člověka se přímo přenášejí i na jeho zvíře. U doma připravovaného krmení platí víc než u kupovaného, že majitel nedokáže určit energetickou hodnotu. Kromě toho, že se snaží, aby v misce byla stále nějaká potrava, takže pes či kočka mají neomezený přístup k jídlu, i když je jejich výdej energie minimální.

Bývá to přímý otisk životního způsobu majitele zvířete. Buď přikrmuje u televize psa chipsy či jinými laskominami jako sebe, nebo dopřeje zvířeti pohyb nanejvýš nutný pro krátké vyvenčení. „Sedavý způsob života, spojený s podobným životním stylem majitelů nebo jejich nepřítomností po většinu dne, je jednou z příčin obezity u psů,“ konstatuje ve webové poradně obchod s krmivem a současně klubu chovatelů VetExpert.