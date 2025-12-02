Sady jsou holé, kopce ztišené, hory zřetelné a vesnice ukazují svůj tradiční charakter bez letního ruchu. Právě v tomto období lze údolí poznat nejautentičtěji, bez davů, bez spěchu, takové, jaké opravdu je. Ať už se chystáte v únoru na olympiádu, nebo jen chcete navštívit provincii Trentino, přinášíme vám pár tipů, co určitě nevynechat.
Údolí ticha a tradic
V lednu a únoru působí Val di Non velmi klidně. Na horizontu vystupují pohoří Maddalene a Brenta Dolomity. Vesnice si uchovávají historický ráz, najdete zde kostely zdobené freskami, renesanční paláce a pečlivě udržovaná hospodářství. K údolí patří také hrady, které připomínají dlouhou historii místních šlechtických rodů, například Castel Thun, Castel Valer, Castel Nanno, Castel Belasi či Castel Coredo. Jejich zimní přístupnost se liší podle sezonního provozu, ale pohled na ně v zimní krajině je sám o sobě výrazným zážitkem.