Oblečte se do tmavého, do batohu schovejte šperhák a baterku. Vyrazte na zlodějskou obhlídku vlastního domu

Autor: Marek Peška
  11:50
Podívejte se na svůj dům zpovzdálí, třeba zpoza branky. Co vás jako potenciálního zloděje zaujme na první pohled? Zloději mají na podzim žně. Škody jdou do sta milionů korun.

Zloděj má snadnou cestu. | foto: FYI Prague

Podzim je poslední příležitostí k dohánění domácích restů. Někdo maluje byt, někdo se věnuje zahrádce a zavařování, někdo se zavře do garáže. Každý by si ale měl najít jedno odpoledne, které pojme trochu netradičně – a zkusí se vžít do role zloděje, který si vytipovává vhodnou kořist.

Tisíce vykrádaček za stamiliony korun

„Drtivá většina zlodějů dnes nevyráží na lup náhodně. Obhlížejí, plánují, vytipovávají vhodné objekty. A my jako majitelé ty největší slabiny v zabezpečení nevidíme nebo přehlížíme. I proto není od věci zkusit se na ‚nedobytnost‘ vlastního domu podívat s odstupem,“ radí Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti TOKOZ. Na podzimní zlodějny upozorňuje i česká policie, která v tomto roční období eviduje tisíce hlášených případů. Objasněnost těchto případů je přibližně 22 procent. Škody se šplhají až 270 milionům korun.

„V zimních měsících dochází ke zvýšenému počtu vloupání do prostor, které jsou v té době opuštěné. Jde zejména o chaty,“ připomíná Rudolf Rubeš, mluvčí pražských strážníků.

Zloději se maskují stále rafinovaněji. Dejte pozor na poslíčka s pizzou nebo cyklistu

V ohrožení jsou přes zimu také sklepy. „Vedle prověřených metod, jako jsou převleky za instalatéra či elektrikáře, objevují zloději stále nové metody. Sázejí také na anonymitu větších bytových domů,“ říká Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení ze společnosti Next.

První dojem rozhoduje. Co o vás prozradí váš dům zvenčí?

Podívejte se na dům zpovzdálí, třeba zpoza branky. Co vás jako potenciálního zloděje zaujme na první pohled? Budou to přerostlé keře, které brání ve výhledu, nebo nepořádek na zahradě? Zanedbaná údržba domu a okolí dává najevo, že podobně zanedbané pravděpodobně bude i zabezpečení. Co s tím?

Tip Myslete i na to, co zloděj uvidí, když se mu podaří nahlédnout oknem. Obývák plný elektroniky je velkým lákadlem, stejně jako pootevřená garáž se zahradním vybavením.

Jedna ze základních zabezpečovacích pouček říká, že pokud se zloděj nedostane dovnitř do pěti minut, pravděpodobně svůj pokus vzdá. Zvládli byste jako zloději-teoretici překonat v tomhle čase některý ze zámků nebo oken a dostat se do vlastního domu? Pokud ano, je něco špatně.

