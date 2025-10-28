Oblíbená anketa Alej roku, kterou Arnika odstartovala již na konci června, se blíží ke konci své nominační fáze a začátku hlasovací. Do čtvrtka 31. října má veřejnost poslední příležitost zaslat své nominace a pomoci tak zmapovat nejkrásnější stromořadí v zemi.
„Aleje jsou víc než jen řada stromů – jsou živou sítí v krajině i v sídlech. Každá z nich má svůj příběh a zaslouží si naši pozornost. Vyrazte na podzimní procházku a nominujte tu vaši,“ vyzývá Denisa Hronová z Arniky.
Nejvíce nominací poslali obyvatelé Středočeského kraje, odkud pochází devět přihlášených alejí, následuje Plzeňský kraj se šesti alejemi. Po čtyřech nominacích mají Jihomoravský, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Minimálně jednu alej má přihlášenou každý kraj kromě jediného – ze Zlínského kraje zatím nepřišla ani jedna nominace, přestože tento region loni poslal hned pět nominací a v minulosti se pyšnil několika nádhernými regionálními vítězkami.
Od sakurových alejí po stromořadí z pověstí
Jak lidé vnímají aleje a jak s nimi žijí, odhalují komentáře k jednotlivým nominacím. Mezi přihlášenými alejemi najdeme uliční stromořadí, v jejichž stínu parkují auta, stromy lemující vodní toky i aleje vedoucí k sakrálním objektům. Lidé nominovali aleje k odpočinku v centru měst, dětské aleje na sídlištích i aleje k procházkám v krajině.
Objevují se mezi nimi aleje vedoucí k „zázračným“ pramenům, významné krajinné prvky v péči odborníků i aleje, o které pečují místní občané. Najdeme zde zelené tepny měst, lázeňské promenády, jabloňovou alej, „ze které štrůdl chutná tak, jak má“, alej jako inspiraci umělců nebo odkaz na historii hospodaření v krajině. Nechybí ani alej ze starých pověstí českých, alej tlumící letní žár na fotbalovém hřišti či alej, kde se setkávají generace – sportovci, rodiny s dětmi i senioři.
Mezi letošními nominacemi vynikají například Sakurová alej ve Vlašimi ze Středočeského kraje, historická Lemberská lipová alej z Libereckého kraje, Dubová alej Knížecí cesta z Jihočeského kraje nebo Alej starých odrůd jabloní Nemošice–Mnětice z Pardubického kraje. Lidé přihlásili také Lipovou alej na úpatí památné hory Říp z Ústeckého kraje, Platanovou zámeckou alej ve Strážnici z Jihomoravského kraje nebo Březovou alej u Miletína z Královéhradeckého kraje.
„Zdravá a fungující krajina s liniemi vzrostlých stromů není luxus, ale nezbytnost. Je základem všeho, čeho si ceníme. Chraňme aleje v krajině i v našich sídlech! Jsou součástí přírodních systémů, jejichž oslabení by mělo negativní dopad nejen na zdraví lidí, ale i na ekonomiku,“ říká Marcela Klemensová z Arniky, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.
Cílem ankety je oslavit krásu a význam alejí
Nevládní organizace Arnika chce prostřednictvím ankety připomenout, že aleje nejsou jen řady stromů, ale živá součást krajiny, která nás chrání, spojuje a dává místům charakter. Poskytují domov desítkám druhů ptáků, hmyzu i drobných savců, ochlazují okolí, čistí vzduch a chrání půdu. Právě díky alejím má naše krajina svou tvář, zdraví a sílu. Anketa motivuje veřejnost k objevování, ochraně i zakládání nových alejí – protože krajina bez nich je jako obraz bez rámu.
Nominovat aleje a stromořadí je možné prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách www.alejroku.cz až do 31. října 2025. Stačí pořídit fotografii a přidat krátký příběh či popis, proč je právě tato alej výjimečná.