Oblíbená anketa Alej roku míří do finále. Hlasovat můžete už jen do pátku 31. října

Autor: Metro.cz
  10:01
Už jen do 31. října mohou lidé nominovat stromořadí, která jim učarovala. V Česku je přitom jistě mnohem víc krásných alejí se zajímavými příběhy než jen těch pětačtyřicet dosud přihlášených.
Fotogalerie3

Mezi letošními nominacemi vyniká například historická Lemberská lipová alej z Libereckého kraje | foto: Arnika

Oblíbená anketa Alej roku, kterou Arnika odstartovala již na konci června, se blíží ke konci své nominační fáze a začátku hlasovací. Do čtvrtka 31. října má veřejnost poslední příležitost zaslat své nominace a pomoci tak zmapovat nejkrásnější stromořadí v zemi.

„Aleje jsou víc než jen řada stromů – jsou živou sítí v krajině i v sídlech. Každá z nich má svůj příběh a zaslouží si naši pozornost. Vyrazte na podzimní procházku a nominujte tu vaši,“ vyzývá Denisa Hronová z Arniky.

Mezi letošními nominacemi vyniká například Dubová alej Knížecí cesta z Jihočeského kraje.

Nejvíce nominací poslali obyvatelé Středočeského kraje, odkud pochází devět přihlášených alejí, následuje Plzeňský kraj se šesti alejemi. Po čtyřech nominacích mají Jihomoravský, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Minimálně jednu alej má přihlášenou každý kraj kromě jediného – ze Zlínského kraje zatím nepřišla ani jedna nominace, přestože tento region loni poslal hned pět nominací a v minulosti se pyšnil několika nádhernými regionálními vítězkami.

Od sakurových alejí po stromořadí z pověstí

Jak lidé vnímají aleje a jak s nimi žijí, odhalují komentáře k jednotlivým nominacím. Mezi přihlášenými alejemi najdeme uliční stromořadí, v jejichž stínu parkují auta, stromy lemující vodní toky i aleje vedoucí k sakrálním objektům. Lidé nominovali aleje k odpočinku v centru měst, dětské aleje na sídlištích i aleje k procházkám v krajině.

Objevují se mezi nimi aleje vedoucí k „zázračným“ pramenům, významné krajinné prvky v péči odborníků i aleje, o které pečují místní občané. Najdeme zde zelené tepny měst, lázeňské promenády, jabloňovou alej, „ze které štrůdl chutná tak, jak má“, alej jako inspiraci umělců nebo odkaz na historii hospodaření v krajině. Nechybí ani alej ze starých pověstí českých, alej tlumící letní žár na fotbalovém hřišti či alej, kde se setkávají generace – sportovci, rodiny s dětmi i senioři.

Mezi letošními nominacemi vyniká například Březová alej u Miletína v Královéhradeckém kraji.

Mezi letošními nominacemi vynikají například Sakurová alej ve Vlašimi ze Středočeského kraje, historická Lemberská lipová alej z Libereckého kraje, Dubová alej Knížecí cesta z Jihočeského kraje nebo Alej starých odrůd jabloní Nemošice–Mnětice z Pardubického kraje. Lidé přihlásili také Lipovou alej na úpatí památné hory Říp z Ústeckého kraje, Platanovou zámeckou alej ve Strážnici z Jihomoravského kraje nebo Březovou alej u Miletína z Královéhradeckého kraje.

„Zdravá a fungující krajina s liniemi vzrostlých stromů není luxus, ale nezbytnost. Je základem všeho, čeho si ceníme. Chraňme aleje v krajině i v našich sídlech! Jsou součástí přírodních systémů, jejichž oslabení by mělo negativní dopad nejen na zdraví lidí, ale i na ekonomiku,“ říká Marcela Klemensová z Arniky, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.

Cílem ankety je oslavit krásu a význam alejí

Nevládní organizace Arnika chce prostřednictvím ankety připomenout, že aleje nejsou jen řady stromů, ale živá součást krajiny, která nás chrání, spojuje a dává místům charakter. Poskytují domov desítkám druhů ptáků, hmyzu i drobných savců, ochlazují okolí, čistí vzduch a chrání půdu. Právě díky alejím má naše krajina svou tvář, zdraví a sílu. Anketa motivuje veřejnost k objevování, ochraně i zakládání nových alejí – protože krajina bez nich je jako obraz bez rámu.

Mezi letošními nominacemi vyniká například historická Lemberská lipová alej z Libereckého kraje

Nominovat aleje a stromořadí je možné prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách www.alejroku.cz až do 31. října 2025. Stačí pořídit fotografii a přidat krátký příběh či popis, proč je právě tato alej výjimečná.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.