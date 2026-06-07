OBRAZEM: 15 hodin na nejdůležitější řece Myanmaru. Cesta do Baganu byla zážitkem života

Autor: Vilém Janouš
  17:43
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Patnáct hodin na řece, která nespěchá. Mezi městy Mandalaj a Bagan v tajuplné jihoasijské Barmě plyne život pomalu, v rytmu lodí, břehů a lidí, kteří jsou na ní závislí víc, než se na první pohled zdá.
Široká řeka Iravádí má pro Myanmar, dříve známý jako Barma, podobný význam jako...

Široká řeka Iravádí má pro Myanmar, dříve známý jako Barma, podobný význam jako pro Egypt Nil. Řeka dlouhá přes dva tisíce kilometrů spojuje většinu země a po staletí určovala, kde vzniknou města, tržiště i buddhistické chrámy. | foto: Metro.cz

Slunce už zapadá a na řece se o úlovek pokoušejí poslední rybáři.
Břeh spojuje s lodí jen úzká lávka. Nanosit pytle na palubu vyžaduje jistý druh...
Na kotvišti panuje čilý obchodní ruch. Cestující a turisté mají možnost doplnit...
Barmánci si na obličej nanášejí pastu z rozdrcené kůry stromu jako ochranu...
11 fotografií

K molu v Mandalaj scházíme po schodech do tmy a hlídáme si každý krok. Kousek od nás si lidé na ohni ohřívají jídlo. Voda Iravádí těžce naráží do trupu. U osvětleného okénka kupujeme lístky a beze slova nastupujeme.

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Iravádí

  • Iravádí (Irrawaddy River nebo Ayeyarwady) je nejdůležitější řekou Myanmaru.
  • Protíná zemi od severu k jihu v délce přes 2 000 kilometrů a ústí do rozsáhlé delty v Andamanském moři.
    Po staletí byla hlavní dopravní tepnou i zdrojem obživy. Dodnes po ní proudí lidé i zboží a pro mnoho oblastí zůstává spolehlivější než silnice.

Motor zabere a břeh se začne vzdalovat. Ve tmě mizí rychleji, než by člověk čekal. Je ještě chladno a skrz mlhu se začínají drát první paprsky slunce. Na břehu se rozsvěcují siluety stromů.

Řeka je v tu chvíli téměř prázdná. Hladina je klidná, jen občas ji rozčeří stopa jiné lodi, která se v mlze objeví a zase zmizí. Voda má barvu hlíny a není v ní vidět nic pod povrch. Jen proud, pomalý a vytrvalý, nás nese dál.

Dopravní tepna

Na palubě polehávají děti, muži a ženy s thanakou na tvářích. Vedle nich leží tašky a krabice, které si vezou s sebou. Turisté dostávají plastové židle a s nohama zapřenýma o zábradlí sledují světle hnědou řeku. Ze strojovny se line hluboké bublání pístů, které jen nenápadně narušuje ranní klid.

Na kotvišti panuje čilý obchodní ruch. Cestující a turisté mají možnost doplnit zásoby.

Ostré světlo ozařuje velké osobní lodě a nákladní pontony, které se sunou proti nám. Když některý míjíme, loď se lehce zhoupne.

Břeh se probouzí.

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Rybáři nakládají sítě do malých loděk a vyrážejí. Z dálky se ozývají kohouti a mezi stromy se objevují chrámy a pagody, od jejichž pozlacených střech se odrážejí paprsky. Jsou jich desítky. Možná stovky.

Je tepleji, sundávám mikinu a zůstávám v tričku. Lodníci házejí lana na břeh a vzápětí přikládají dřevěnou lávku.

Prodejkyně občerstvení na palubě lodi. Obchod probíhá velmi rychle, ale je čas i na drobnou konverzaci.

Pivo přijde vhod

Všude je frmol. Do podpalubí míří velké bílé pytle. Na palubu přicházejí ženy s masem, vejci a ovocem. Na hlavách nesou trsy banánů, na tvářích úsměv. Nezdržují se. Zboží prodávají rychle. Loď brzy odplouvá.

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Co ochutnat

  • Barmská kuchyně je jednoduchá, výrazná a stojí na kontrastu chutí – slané, kyselé i lehce hořké se tu přirozeně prolínají.
  • Mohinga – rybí polévka s rýžovými nudlemi, považovaná za národní jídlo
  • Lahpet thoke – salát z fermentovaných čajových listů, ořechů a sezamu
  • Shan noodles – jemné nudle s masem nebo tofu ze severu země
  • Čerstvé ovoce z trhů – mango, banány, papája, často prodávané přímo z lodí

Z dálky sledujeme, jak se přístaviště pomalu vylidňuje. Volské povozy odvážejí sbalené stánky a to, co se nestihlo prodat. Další šance přijde zítra.

V poledne slunce už slušně hřeje. Na zádi je malá prodejna s lavicemi a pultem. Pivo přijde vhod. Sedí tu hlavně turisté, z místních jen prodavačky. „Míříme také do Baganu a pak chceme do hor,“ říká Britka naproti nám.

Odpoledne se vleče. Řeka se rozšiřuje a břehy se vzdalují. Dlouhé minuty se nic nemění, jen barva vody a rytmus motoru zůstávají stejné. Lidé na palubě mlčí, někdo si čte, jiný jen sedí a dívá se před sebe.

Rybářské vesnice na břehu řeky se začínají probouzet.

Konečně v cíli

Další zastávka u břehu. Další pytle, svazky rostlin, volské povozy a noví lidé. Slunce se nad obzorem barví do ruda a zvětšuje se. Stíny se protahují. Lidé na palubě mlčí a opírají si hlavy o batohy.

Po patnácti hodinách na řece se konečně objevuje cíl – Bagan. Už je ve tmě. Jeho existenci naznačují jen přístavní světla. Po několika pokusech nacházíme ubytování, sprchu a postel.

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Řeku opouštíme potichu. Za ten den nám nestihla říct všechno. A možná ani neměla.

Bezpečnostní situace

  • Myanmar je od vojenského převratu v roce 2021 nestabilní zemí a bezpečnostní situace se liší podle regionů. V některých oblastech probíhají ozbrojené střety a cestování je omezené.
  • Říční doprava, včetně spojení mezi Mandalay a Bagan, byla v posledních letech výrazně omezena nebo přerušena a její dostupnost není samozřejmá.
  • Popisovaná plavba se uskutečnila před rokem 2021. Před cestou je nutné ověřit aktuální podmínky a řídit se doporučeními ministerstva zahraničí.

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OBRAZEM: 15 hodin na nejdůležitější řece Myanmaru. Cesta do Baganu byla zážitkem života

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Patnáct hodin na řece, která nespěchá. Mezi městy Mandalaj a Bagan v tajuplné jihoasijské Barmě plyne život pomalu, v rytmu lodí, břehů a lidí, kteří jsou na ní závislí víc, než se na první pohled...

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