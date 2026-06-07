K molu v Mandalaj scházíme po schodech do tmy a hlídáme si každý krok. Kousek od nás si lidé na ohni ohřívají jídlo. Voda Iravádí těžce naráží do trupu. U osvětleného okénka kupujeme lístky a beze slova nastupujeme.
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Iravádí
Motor zabere a břeh se začne vzdalovat. Ve tmě mizí rychleji, než by člověk čekal. Je ještě chladno a skrz mlhu se začínají drát první paprsky slunce. Na břehu se rozsvěcují siluety stromů.
Řeka je v tu chvíli téměř prázdná. Hladina je klidná, jen občas ji rozčeří stopa jiné lodi, která se v mlze objeví a zase zmizí. Voda má barvu hlíny a není v ní vidět nic pod povrch. Jen proud, pomalý a vytrvalý, nás nese dál.
Dopravní tepna
Na palubě polehávají děti, muži a ženy s thanakou na tvářích. Vedle nich leží tašky a krabice, které si vezou s sebou. Turisté dostávají plastové židle a s nohama zapřenýma o zábradlí sledují světle hnědou řeku. Ze strojovny se line hluboké bublání pístů, které jen nenápadně narušuje ranní klid.
Ostré světlo ozařuje velké osobní lodě a nákladní pontony, které se sunou proti nám. Když některý míjíme, loď se lehce zhoupne.
Břeh se probouzí.
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Rybáři nakládají sítě do malých loděk a vyrážejí. Z dálky se ozývají kohouti a mezi stromy se objevují chrámy a pagody, od jejichž pozlacených střech se odrážejí paprsky. Jsou jich desítky. Možná stovky.
Je tepleji, sundávám mikinu a zůstávám v tričku. Lodníci házejí lana na břeh a vzápětí přikládají dřevěnou lávku.
Pivo přijde vhod
Všude je frmol. Do podpalubí míří velké bílé pytle. Na palubu přicházejí ženy s masem, vejci a ovocem. Na hlavách nesou trsy banánů, na tvářích úsměv. Nezdržují se. Zboží prodávají rychle. Loď brzy odplouvá.
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Co ochutnat
Z dálky sledujeme, jak se přístaviště pomalu vylidňuje. Volské povozy odvážejí sbalené stánky a to, co se nestihlo prodat. Další šance přijde zítra.
V poledne slunce už slušně hřeje. Na zádi je malá prodejna s lavicemi a pultem. Pivo přijde vhod. Sedí tu hlavně turisté, z místních jen prodavačky. „Míříme také do Baganu a pak chceme do hor,“ říká Britka naproti nám.
Odpoledne se vleče. Řeka se rozšiřuje a břehy se vzdalují. Dlouhé minuty se nic nemění, jen barva vody a rytmus motoru zůstávají stejné. Lidé na palubě mlčí, někdo si čte, jiný jen sedí a dívá se před sebe.
Konečně v cíli
Další zastávka u břehu. Další pytle, svazky rostlin, volské povozy a noví lidé. Slunce se nad obzorem barví do ruda a zvětšuje se. Stíny se protahují. Lidé na palubě mlčí a opírají si hlavy o batohy.
Po patnácti hodinách na řece se konečně objevuje cíl – Bagan. Už je ve tmě. Jeho existenci naznačují jen přístavní světla. Po několika pokusech nacházíme ubytování, sprchu a postel.
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Řeku opouštíme potichu. Za ten den nám nestihla říct všechno. A možná ani neměla.
Bezpečnostní situace