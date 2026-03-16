Některá auta ve filmu pouze projedou záběrem, jiná ale scénu ovládnou natolik, že si je diváci pamatují stejně dobře jako hlavní hrdiny. Mohou být symbolem elegance, rebelie, humoru, rychlosti i nostalgie.
„Filmová auta mají zvláštní kouzlo. Často nejsou jen rekvizitou, ale stávají se součástí identity celého filmu nebo seriálu. I po letech pak v lidech vyvolávají konkrétní emoce, vzpomínky a někdy i chuť pořídit si podobný vůz doopravdy. Právě z pohledu trhu je pak zajímavé sledovat, které z těchto ikon zůstávají jen snem a které se dál objevují i v reálné nabídce,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního automobilového serveru TipCars.
Ford Mustang jako filmová ikona
Jedním z modelů, který si filmový svět přivlastnil hned několikrát, je Ford Mustang. Jednou jako syrový muscle car z legendárního filmu Bullittův případ, podruhé jako slavná Eleanor z remaku 60 sekund.
Na TipCars se dnes objevuje v překvapivě široké škále verzí, od relativně dostupnějších kusů až po exkluzivní varianty v čele se Shelby GT500 za téměř 2,9 milionu korun. Filmová legenda tak v jeho případě nežije jen v garážích sběratelů.
Chevrolet Camaro a Dodge Charger
Výraznou stopu v moderní popkultuře zanechalo i Chevrolet Camaro, které si řada diváků vybaví jako Bumblebeeho z filmové série Transformers. Nabídka TipCars ale podle společnosti ukazuje, že jeho příběh je širší. Vedle starších kusů z 90. let nebo ceněných veteránských verzí z konce 60. let se v inzerci objevují i moderní modely z roku 2024 s cenou kolem 1,7 milionu korun.
Také Dodge Charger si velká část publika spojuje především se sérií Rychle a zběsile. V nabídce TipCars se ale objevují i verze, které samy působí skoro jako hlavní hrdinové, například Charger Redeye s výkonem 807 koní. Právě u podobných aut je podle TipCars dobře vidět, že filmová aura může jít ruku v ruce s ryzí silou i výraznou exkluzivitou.
Filmová legenda nemusí stát miliony
Zcela jinou kategorii představuje Mini Cooper, které si publikum nesmazatelně spojilo například s Mr. Beanem. Nejde o auto, které by ohromovalo rozměry nebo výkonem.
Právě Mini je zároveň příkladem toho, že automobilová ikona nemusí být nedostupným snem. V nabídce TipCars patří mezi nejčastěji zastoupené popkulturní vozy a začíná už na 44 tisících korunách.
Pontiac Firebird a Nissan GT-R
Na opačné straně spektra stojí auta, která se na trhu objevují spíše jako vzácná připomínka automobilové a seriálové historie. Pontiac Firebird, který si fanoušci dodnes spojují se seriálem Knight Rider, je v nabídce TipCars zastoupen jen několika vozy, z toho dvě nabídky míří na verzi Trans Am.
Podobně výjimečně působí i Nissan GT-R, známý z akčních filmů i světa pouličních závodů. Na českém trhu jde podle TipCars spíše o auto pro fajnšmekry než o model, na který by člověk narážel každý den. I to ukazuje, jak široký je svět filmových a popkulturních automobilových ikon, od relativně dostupných modelů až po vozy pohybující se vysoko nad hranicí běžných představ.
Česká filmová auta
TipCars připomněl, že své čtyřkolové ikony nemá jen Hollywood, ale i české plátno. Mezi nejznámější patří Velorex z filmu Vrchní, prchni! nebo futuristická Škoda 110 Super Sport, známá jako Ferat z filmu Upír z Feratu.
