OBRAZEM: Filmová auta z Hollywoodu i českých klasik mají stopu také na českém trhu

Autor: Metro.cz
  12:52
Oscarový víkend znovu připomněl, že vedle hereckých výkonů, režie a nejslavnějších scén si diváci z filmů často odnášejí i auta, která dokázala ukrást část pozornosti sama pro sebe. TipCars proto připomněl vozy, které se v průběhu let staly filmovými ikonami, a upozornil, že některé z nich nejsou českému trhu vůbec vzdálené.
Pontiac Firebird Trans Am

Pontiac Firebird Trans Am | foto: TipCars

Pontiac Firebird
Nissan GT-R
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
9 fotografií

Některá auta ve filmu pouze projedou záběrem, jiná ale scénu ovládnou natolik, že si je diváci pamatují stejně dobře jako hlavní hrdiny. Mohou být symbolem elegance, rebelie, humoru, rychlosti i nostalgie.

„Filmová auta mají zvláštní kouzlo. Často nejsou jen rekvizitou, ale stávají se součástí identity celého filmu nebo seriálu. I po letech pak v lidech vyvolávají konkrétní emoce, vzpomínky a někdy i chuť pořídit si podobný vůz doopravdy. Právě z pohledu trhu je pak zajímavé sledovat, které z těchto ikon zůstávají jen snem a které se dál objevují i v reálné nabídce,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního automobilového serveru TipCars.

Ford Mustang jako filmová ikona

Jedním z modelů, který si filmový svět přivlastnil hned několikrát, je Ford Mustang. Jednou jako syrový muscle car z legendárního filmu Bullittův případ, podruhé jako slavná Eleanor z remaku 60 sekund.

Ford Mustang

Na TipCars se dnes objevuje v překvapivě široké škále verzí, od relativně dostupnějších kusů až po exkluzivní varianty v čele se Shelby GT500 za téměř 2,9 milionu korun. Filmová legenda tak v jeho případě nežije jen v garážích sběratelů.

Chevrolet Camaro a Dodge Charger

Výraznou stopu v moderní popkultuře zanechalo i Chevrolet Camaro, které si řada diváků vybaví jako Bumblebeeho z filmové série Transformers. Nabídka TipCars ale podle společnosti ukazuje, že jeho příběh je širší. Vedle starších kusů z 90. let nebo ceněných veteránských verzí z konce 60. let se v inzerci objevují i moderní modely z roku 2024 s cenou kolem 1,7 milionu korun.

Chevrolet Camaro

Také Dodge Charger si velká část publika spojuje především se sérií Rychle a zběsile. V nabídce TipCars se ale objevují i verze, které samy působí skoro jako hlavní hrdinové, například Charger Redeye s výkonem 807 koní. Právě u podobných aut je podle TipCars dobře vidět, že filmová aura může jít ruku v ruce s ryzí silou i výraznou exkluzivitou.

Filmová legenda nemusí stát miliony

Zcela jinou kategorii představuje Mini Cooper, které si publikum nesmazatelně spojilo například s Mr. Beanem. Nejde o auto, které by ohromovalo rozměry nebo výkonem.

Právě Mini je zároveň příkladem toho, že automobilová ikona nemusí být nedostupným snem. V nabídce TipCars patří mezi nejčastěji zastoupené popkulturní vozy a začíná už na 44 tisících korunách.

Pontiac Firebird a Nissan GT-R

Na opačné straně spektra stojí auta, která se na trhu objevují spíše jako vzácná připomínka automobilové a seriálové historie. Pontiac Firebird, který si fanoušci dodnes spojují se seriálem Knight Rider, je v nabídce TipCars zastoupen jen několika vozy, z toho dvě nabídky míří na verzi Trans Am.

Pontiac Firebird

Podobně výjimečně působí i Nissan GT-R, známý z akčních filmů i světa pouličních závodů. Na českém trhu jde podle TipCars spíše o auto pro fajnšmekry než o model, na který by člověk narážel každý den. I to ukazuje, jak široký je svět filmových a popkulturních automobilových ikon, od relativně dostupných modelů až po vozy pohybující se vysoko nad hranicí běžných představ.

Česká filmová auta

TipCars připomněl, že své čtyřkolové ikony nemá jen Hollywood, ale i české plátno. Mezi nejznámější patří Velorex z filmu Vrchní, prchni! nebo futuristická Škoda 110 Super Sport, známá jako Ferat z filmu Upír z Feratu.

Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR

Přehled filmových aut

  • Ford Mustang – Bullittův případ, 60 sekund
  • Chevrolet Camaro – Transformers
  • Dodge Charger – Rychle a zběsile
  • Mini Cooper – Mr. Bean
  • Pontiac Firebird – Knight Rider
  • Nissan GT-R – akční filmy a svět pouličních závodů
  • Velorex – Vrchní, prchni!
  • Škoda 110 Super Sport (Ferat) – Upír z Feratu
