Už od úvodních tónů bylo jasné, že diváky čeká večer plný překvapení. Scéna, pojatá ve stylu kabaretu, vytvořila jedinečnou atmosféru. Na pódiu se postupně vystřídala plejáda hvězd. Energická kapela Jelen a hitmaker Xindl X rozproudili krev v žilách diváků svými rádiovými peckami. Duet Láska v housce si s Xindlem X střihla i moderátorka Olga Lounová.
Zcela nečekaný a o to silnější zážitek připravil divákům speciální host večera, slovenský rocker Pavol Habera. Vzal si kytaru a vydal se zpívat přímo mezi diváky do ochozů. Nejen, že s nimi navázal bezprostřední kontakt, ale dokázal rozezpívat celou arenu, přestože neměl za zády svou velkou kapelu Team.
Standing ovation
Největší emoce však přinesla legendární Marie Rottrová. Její vystoupení sklidilo standing ovation a dojaté publikum neskrývalo slzy, když zazněla poslední skladba jejího setu Lásko, voníš deštěm.
Roli headlinera bezchybně potvrdil Marek Ztracený. Jeho vystoupení bylo velkou show, plnou světel, pyrotechniky a především energie, která zvedla ze sedadel celou arenu. Ztracený tak demonstroval, proč je aktuálně jedním z nejoblíbenějších interpretů v zemi a dal si ve vyprodané O2 areně na Českém mejdanu s Impulsem skvělou rozehřívačku před chystaným koncertem na Letenské pláni. O finální roztančení se postaral „mejdanový král“ Michal David, autor neoficiální hymny celé akce Mejdan podle plánu.
Příště dorazí Mig 21
Organizátoři zároveň hned včera oznámili termín příštího ročníku – Mejdan s Impulsem 2026 se uskuteční 17. října 2026 v pražské O2 areně. Prvním potvrzeným interpretem jsou Mig 21. Partička kolem Jiřího Macháčka o sobě ráda tvrdí, že je chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchov.