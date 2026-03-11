OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love Islandu nebo historicky nejstarší účastnice soutěže. O nové české královně krásy rozhodne porota v polovině května.
TOP 10 finalistek Miss Czech Republic 2026
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek, které letos zabojují o titul české královny krásy. Mezi letošními finalistkami jsou studentky, influencerky i ženy, které mají zkušenosti ze zahraničí či z mediálního prostředí. Nechybí ani známé tváře z televizní reality show Love Island, kterými jsou Hana Dědková a Dominique Alagia. Zajímavostí letošního ročníku je také historicky nejstarší účastnice soutěže, jednatřicetiletá Aneta Vizinová, nebo Barbara Plintová, která se svou výškou 186 centimetrů patří mezi nejvyšší soutěžící v historii českých miss.

O tom, která z finalistek získá korunku Miss Czech Republic 2026, rozhodne porota v polovině května. Jaké jsou příběhy letošních soutěžících?

Aneta Vizinová, 31 let

Aneta se v osmnácti letech přestěhovala do Austrálie, kde studovala a pracovala pro českou automobilku Škoda. Později ji kariéra zavedla do Londýna, kde pět let působila ve společnosti Ferrari. Následně se přesunula do Dubaje, kde několik let pracovala pro formuli 1 a cestovala se závodními týmy po celém světě. Příležitost zúčastnit se soutěže Miss Czech Republic ji po téměř patnácti letech přivedla zpět do České republiky.

Eliška Kukačová, 26 let

Kráska z Pardubic pracuje jako moderátorka a reportérka. Zároveň se věnuje modelingu a studuje marketing na Slezské univerzitě.

Věří, že krása má smysl tehdy, když nese určité poselství. Miss pro ni není konečný cíl, ale spíše startovní čára, díky které chce otevírat důležitá témata a dát svému hlasu větší dosah.

Lucie Pisková, 22 let

Lucie se narodila v Ostravě, kde také vyrůstala. Už třetím rokem však žije v Praze, kde na Metropolitní univerzitě studuje mediální studia.

Pracuje jako asistentka majitelky malé rodinné firmy a ve volném čase fotí pro butik s italskou módou.

Hana Dědková, 25 let

Hana je jednou ze známých tváří z reality show Love Island. Má vystudované dva vysokoškolské obory – podnikání a zdaňování.

Působí jako modelka, influencerka a social media manažerka. Zároveň vede vlastní podcast zaměřený na mentální zdraví. Letos zkouší štěstí v Miss Czech Republic podruhé, protože věří, že si zaslouží druhou šanci.

Eliška Kramná, 21 let

Půvabná blondýnka pochází z Opavy. Studuje druhý ročník Ostravské univerzity v oboru Cizí jazyky pro firemní praxi se zaměřením na francouzštinu, angličtinu a ekonomiku. Do soutěže se přihlásila proto, že miluje výzvy a ráda překonává své limity.

Markéta Králová, 20 let

Markéta pochází z Liberce a na Technické univerzitě studuje učitelství pro mateřské školy. Práce s dětmi ji naplňuje a věří, že právě díky soutěži Miss by mohla získat hlas, kterým by mohla pomáhat tam, kde je to potřeba.

Laura Anna Glozarová, 18 let

Teprve osmnáctiletá rodačka z Prahy je studentkou čtvrtého ročníku Školy mezinárodních a veřejných vztahů.

Jejím snem je stát se lékařkou. Už nyní pracuje v paliativní péči, kde každý den vidí, jak důležitá je lidská podpora a blízkost v těch nejtěžších chvílích.

Dominique Alagia, 20 let

Dominique patří mezi nejvýraznější tváře letošního ročníku. Podniká, buduje vlastní značky a věnuje se hudbě i tvorbě obsahu.

Studovala na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Miss Czech Republic vnímá jako prostor, kde může ukázat nejen krásu, ale také ambice, odvahu a autenticitu.

Barbara Plintová, 23 let

Vysoká brunetka z Třince měří 186 centimetrů, což z ní dělá jednu z nejvyšších soutěžících v historii Miss.

Vystudovala vysokou školu v oboru ekonomika a management se zaměřením na obchod a marketing. V současnosti se věnuje hostesingu, modelingu a příležitostně i herectví. Pomáhá také s natáčením a editací videí pro sociální sítě.

Sandra Chalupníková, 24 let

Sandra pochází z Brna a zaujme exotickým vzhledem. Pracuje jako asistentka ředitele ve školském zařízení a zároveň dokončuje inženýrské studium v oblasti ekonomiky a managementu. Do soutěže se přihlásila proto, že věří, že v rozmanitosti je síla a že právě ona je hodnotou, která obohacuje každodenní společnost.

Která finalistka Miss Czech Republic 2026 se vám líbí?

